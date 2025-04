Кako NIS unapređuje svoju digitalnu transformaciju

U savremenom digitalnom dobu, podaci su od ključne važnosti za bilo koju industriju. Izuzetak nije ni naftni sektor u kojem je digitalna transformacija zahvatila sve biznis segmente.

Ova industrija je izuzetno intenzivna, a samo jedna naftna bušotina, na primer, dnevno proizvede ogroman broj podataka. Zbog toga uspešno upravljanje podacima zahteva kontinuiran rad na njihovoj organizaciji, dostupnosti i kvalitetu, što znači da je neophodno ulagati u infrastrukturu koja će omogućiti da se podaci pravilno koriste i obrađuju.

U domaćem NIS-u ovim segmentom se bavi tim stručnjaka fokusiranih na različite aspekte upravljanja podacima – arhitekturu, kvalitet i inženjering podataka, BI izveštavanje, mašinsko učenje i veštačku inteligenciju. Njihova uloga je da razviju i sprovode strategiju koja će omogućiti da se podaci u kompaniji obrađuju na najbolji mogući način, te da se izgradi data kultura koja će podržati sve poslovne procese.

Implementacija platforme odvija se kroz nekoliko jasno definisanih faza. Prva faza obuhvata inicijalnu instalaciju i konfiguraciju ključnih komponenti platforme, kao i izgradnju osnovne infrastrukture. U drugoj fazi realizuje se integracija s postojećim informacionim sistemima i priprema pilot-scenarija koji obuhvataju unos, obradu, validaciju i analizu podataka u realnom vremenu. Treća faza podrazumeva proširenje funkcionalnosti, razvoj analitičkih modela, uspostavljanje sistema kvaliteta podataka, kao i obuku korisnika. Završna faza obuhvata optimizaciju rada platforme, uspostavljanje kontinuiranog praćenja i održavanja, kao i kreiranje procedura za upravljanje podacima na nivou cele kompanije.

Implementacijom data platforme NIS će biti u stanju da bolje razume svoje poslovanje, predvidi potrebe dobavljača i kupaca i optimizuje svoje resurse

Očekuje se da efekti implementacije uključuju značajno poboljšanje kvaliteta i dostupnosti podataka, brže i preciznije donošenje odluka, efikasniju upotrebu resursa, kao i povećanje transparentnosti i usklađenosti s propisima. Platforma omogućava izgradnju poverenja u podatke i podstiče razvoj kulture zasnovane na podacima u svim delovima kompanije.

Izazovi digitalizacije procesa

Dalibor Lazarević, Chief Data Officer u kompaniji NIS, ističe da su podaci jedne kompanije vredni i kvalitetni jedino ukoliko se njima pravilno upravlja, a to znači da je pre svega potrebno suočiti se i rešiti mnogobrojne izazove koje proces digitalne transformacije nosi:

„Brojni izvori podataka u kompaniji, ali i nedostatak jasne dokumentacije o tokovima i rečniku podataka, među ključnim su izazovima s kojima su velike kompanije susreću. Кada je konkretno o NIS-u reč, podaci se generišu u velikom broju različitih sistema i odeljenja, što povećava izazov kada je reč o upravljanju njima. Uz to, mnogi procesi se preklapaju i ponavljaju, što dovodi do nepotrebnih ponavljanja u procesu obrade i tokom čuvanja podataka. Sve to oduzima vreme, ali i generiše dodatne izdatke za kompaniju”, navodi Lazarević.

U NIS-u smatraju da je kreiranje jedinstvenog kataloga podataka koji će osigurati njihovu dostupnost i očuvanje kvaliteta jedan od ključnih elemenata uspešnog upravljanja njima:

„Mnogi procesi, kao što su unos podataka, obrada i validacija, zahtevaju značajnu količinu vremena i resursa. Ovi izazovi mogu biti rešeni samo integracijom svih podataka u jedan centralizovani sistem, kao i stvaranjem jasnih procedura za upravljanje podacima. U NIS-u je prepoznato da je upravljanje podacima ključno za budućnost kompanije, pa je tako razvijen ekspertski tim koji se bavi različitim aspektima upravljanja podacima dok su na nivou kompanije u procesu implementacije ili se već uveliko primenjuju digitalni alati koji će omogućiti dalje unapređenje upravljanja podacima”, ističe Dalibor Lazarević.

Data platforma – budućnost NIS-a

Za energetski sektor od izuzetnog značaja je implementacija data platforme koja će omogućiti bolje upravljanje podacima i sprovođenje strategije upravljanja podacima na nivou cele kompanije. Iako zadatak nije nimalo lak, NIS već uveliko radi na primeni platforme, koja ima veliki potencijal da unapredi poslovanje NIS-a u svim oblastima poslovanja.

Ono što ovu platformu čini posebno vrednom jeste to što je dizajnirana tako da je mogu koristiti i druge kompanije:

„Implementacijom data platforme NIS će biti u stanju da bolje razume svoje poslovanje, predvidi potrebe dobavljača i kupaca i optimizuje svoje resurse. Takođe, analizom podataka u realnom vremenu kompanija će moći brzo da reaguje na promene na tržištu i operativnom okruženju. Uz to, bolje korišćenje podataka će omogućiti smanjenje rizika i povećanje profitabilnosti. Suštinski, primena data platforme može znatno unaprediti analizu podataka, optimizaciju operacija, njihovu sigurnost i transparentnost”, tvrdi Chief Data Officer NIS-a, i dodaje da NIS paralelno razvija i aplikaciju Data Entry koja će eliminisati potrebu za Excel tabelama kao primarnim izvorima podataka, čime će se znatno poboljšati kvalitet izveštavanja, smanjiti mogućnost ljudske greške i ubrzati proces izveštavanja.

