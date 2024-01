10 najboljih aplikacija za Android pametne telefone koje biste odmah trebali preuzeti

Sa preko 3,5 miliona aplikacija u Google Play prodavnici, nije bilo lako odabrati ovu listu od 10 najboljih aplikacija za Android.

Povećajte svoju produktivnost i kreativnost

Aplikacije su prilagođene raznovrsnim ukusima, interesovanjima i veštinama. Takođe služe kao vrata ka svemu, od servisa za strimovanje do pretplata na aplikacije i još mnogo toga. Svaka od ovih aplikacija vredna je preuzimanja i isprobavanja. Kako smo odabrali najbolje aplikacije (i nekoliko alternativa) za Android pametne telefone? Sužavali smo opcije razmatrajući aplikacije u 10 kategorija. Neki od izbora zahtevaju posebnu pretplatu na uslugu (ili rade sa vašom postojećom pretplatom). Ne uključujemo usluge zabave putem strimovanja, jer se te usluge fokusiraju na specifične interese. Na kraju krajeva, ako ste zaljubljenik u Star Wars i odlučili ste da pratite avanture Grogua u seriji Mandalorian, priključićete se Disney Plus-u, a ne Netflixu ili Paramount Plus-u (domaćinu svih stvari Star Trek). Razmotrite našu listu 10 najboljih aplikacija za vaše najbolje Android pametne telefone kao starter paket za Android aplikacije.

Najbolje za uređivanje fotografija

Ne treba je mešati sa Adobe Express-om (posebnom uslugom u oblaku), Adobe Photoshop Express donosi čuveno uređivanje Photoshop-a u lakši, mobilni kontejner. Pruža korisne izmene putem čistog, lako navigabilnog interfejsa. Imate pristup raznim alatima (uključujući heal, light, filters, color i effects), sve sa zadovoljavajućim izborom besplatnih opcija. Ako želite napredne funkcije poput dodatnih preseta za izmenu, ispravke očiju kućnih ljubimaca, ispravke sočiva, RAW uređivanja, postavljanja vodenog žiga i smanjenja buke, morate nadograditi na Premium verziju (4,99 dolara mesečno, četvrtina cene Adobe Photography, koja uključuje PS Express Premium, Photoshop, Lightroom i Adobe Firefly).

Google Snapseed je još jedna besplatna opcija. Njegovim kontrolama za izmenu nedostaju rafiniranosti Photoshop Express-a i ima samo podešavanja tona, a ne i izloženosti. Ali ne zahteva poseban nalog ili prijavljivanje i može uređivati RAW datoteke.

Najbolje za uređivanje video zapisa: Cyberlink Powerdirector

Jedna od najboljih desktop aplikacija za uređivanje video zapisa takođe je jedna od najboljih i za mobilne uređaje. Aplikacija pruža tradicionalno uređivanje video zapisa na osnovu vremenske linije za vertikalne i horizontalne video zapise. Kontrole su intuitivne i može raditi sa UHD i Full HD videom. Besplatna verzija ne zahteva prijavljivanje ili nalog, a projekte možete sačuvati na Google Drive. Plaćena verzija (6,99 dolara mesečno ili 27,99 dolara za prvu godinu) pruža izvoz UHD 4K, uklanja vodeni žig i omogućava niz AI funkcija za titlove, boje, glas i još mnogo toga.

Korisnici Adobe Creative Cloud-a treba prvo da isprobaju Adobe Premier Rush, jer dobijate potpuni pristup Rush sa vašom CC pretplatom. Za animaciju, pogledajte Stop Motion Studio Pro (5,99 dolara).

NAJBOLJE ZA CRTEŽ: INFINITE PAINTER

Infinite Painter pruža alate za crtanje radi kreiranja originalne umetnosti na vašem telefonu. Prilagodite svoj radni prostor i zatim se upustite u svoje stvaranje. Možete skicirati ili slikati na ekranu koristeći razne četkice, a čak možete uvesti referentnu sliku da vam pomogne da oblikujete svoj dizajn. Nedostaju mu alati prijateljski nastrojeni prema animaciji, kao što su baloni sa tekstom. Kompanija takođe ima Infinite Design za kreiranje vektorske umetnosti. Besplatno sa oglasima, ili jednokratno plaćanje od 9,99 dolara da biste se rešili oglasa i otključali sve funkcije, uključujući šablone, gradijente i perspektivne mreže.

Canva čini dizajn grafike intuitivnim za sve. Interfejs Android aplikacije uglavnom je usklađen sa njegovim web interfejsom, osim što ostaje u vertikalnom položaju. Ovo je vaš najbolji izbor za izradu letka, šablona, printera ili bilo kog drugog dizajna stranice ili grafike. Nakon što se prijavite, imate pristup svakom dizajnu u svom nalogu i svim alatima za dizajn Canva, uključujući i AI Magic Studio. Aplikacija je besplatna, ali za dodatne AI kredite i korisne alate poput uklanjanja pozadine, nadogradite se na Pro verziju za 12,99 dolara mesečno ili 119,99 dolara godišnje.

NAJBOLJA ZDRAVSTVENA APLIKACIJA: GOOGLE FIT

Za osnovne statistike o fitnesu bez suvišnih dodataka, Google Fit je besplatna aplikacija koja prati šetnju, trčanje i vožnju bicikla u pozadini, i računa podatke poput koraka, udaljenosti i kalorija za ove aktivnosti. Takođe se može povezati sa praćenjem sna poput Google Pixel Watch 2.

Ako ne želite potpuno ući u Google, pogledajte MyFitnessPal. Nekada fokusirana na praćenje ishrane, hidratacije i aktivnosti poput koraka, ova besplatna aplikacija sada uključuje i rutine vežbanja i povezuje se sa praćenjem sna i glukoze. Nadogradite se na Premium plan (79,99 dolara godišnje) da postavite makro ciljeve i pratite intermittent fasting.

NAJBOLJE ZA MUZIKU: PANDORA

Sa toliko plaćenih muzičkih usluga koje možete odabrati, dugo prisutni internet radio veteran Pandora ponekad se izgubi u gužvi. Ne bi trebalo: Sa besplatnim nalogom, možete birati izvođače i pesme za reprodukciju ili pustiti Pandoru da kreira personalizovane “stanice” da prikaže vaše pesme na osnovu određenih izvođača. Besplatna usluga ima oglase, ili možete nadograditi na Plus ili Premium da biste se rešili oglasa, dobili bolji kvalitet zvuka i dobili više personalizacije. Nadogradite putem Pandorine veb stranice po najboljim cenama, počevši od 4,99 dolara mesečno.

NAJBOLJE ZA DECU: KHAN ACADEMY KIDS: LEARNING!

Khan Academy Kids: Learning! donosi raznovrsne alate za učenje u jednoj besplatnoj Android aplikaciji. Deca od 2 do 8 godina mogu se upustiti u razne oblasti učenja Khan Academy-a, učeći veštine čitanja, jezika, matematike i komunikacije. Aplikacija uključuje igre, knjige, pesme i druge aktivnosti.

NAJBOLJE ZA PISANJE: MICROSOFT WORD

Ako već koristite Microsoft-ov ekosistem, aplikacije na Androidu su logičan izbor. Ako niste, one su besplatne uz Microsoft nalog, i omogućavaju vam da osetite kako je raditi u Word-u ili Excel-u. Word ima vizuelno prijateljski interfejs od Google Docs-a, i dobro se integrise sa cloud uslugama, tako da možete bez problema otvoriti svoje dokumente u Google Drive-u.

Google Docs je prirodan izbor, ipak, za bilo kog korisnika Androida, jednostavno zbog njegovih besprekornih integracija u Gmail i Google Drive. Pruža sposobnu svakodnevnu kancelarijsku produktivnost u jednostavnom interfejsu. Google ima posebne aplikacije za pristup svojim besplatnim tabelama i graditelju prezentacija Slides.

NAJBOLJE ZA PRODUKTIVNOST: EVERNOTE

Evernote ostaje naš izbor za najbolju aplikaciju za beleženje na Androidu. Aplikacija olakšava pisanje ili crtanje beleški i povezivanje tih beleški sa multimedijalnim i drugim vrstama fajlova, uključujući PDF-ove i web isječke. Takođe možete kreirati liste obaveza i skenirati dokumente. Besplatna verzija ima ograničene funkcionalnosti; nadogradite se na plaćeni godišnji Personal plan od 129,99 dolara da biste dobili više skladištenja, sinhronizacije, pretrage i više prilagođavanja – uključujući podsetnike, rokove i upravljanje zadacima.

Takođe nam se sviđa Microsoft OneNote, naš izbor za najbolju aplikaciju za beleženje ukupno. Ova aplikacija pruža efikasno beleženje i organizaciju – kako kucano tako i pomoću olovke – besplatno. OneNote takođe podržava dikciju, izvlačenje teksta iz slika i skeniranih dokumenata, i integrise se sa Office 365.

Druge aplikacije pružaju odličnu podršku za specifične potrebe produktivnosti: Notion, AirTable i Trello. Za AI interakcije preuzmite aplikaciju OpenAI’s ChatGPT.

NAJBOLJE ZA PUTOVANJA: WANDERLOG

Wanderlog je prepun funkcija, ali njegov višestrani pristup planiranju putovanja deluje efikasnije nego skučeno. Početna stranica pruža sugestije za putovanja u blizini vas, kao i do popularnih destinacija. Možete napisati vodič za putovanje da ga podelite sa drugim putnicima ili planirati svoje putovanje. To je ova poslednja funkcija gde Wanderlog dolazi zajedno, sa jednim pogledom da dodate slobodne beleške o svom putovanju, zabeležite mesta koja želite posetiti i kreirate prilagođene sekcije stvari koje treba uraditi. Možete dodeliti mesta datumu, videti celokupni itinerar putovanja i zamoliti aplikaciju da optimizuje vašu rutu kako biste mogli stići do svih unosa u jednom danu.

Govoreći o rutama, ako putujete do većeg grada – ili se snalazite u svom sopstvenom – Citymapper odlično prikazuje vaše opcije putovanja. Čak vam pomaže da se orijentišete prema najboljem vagonu voza ili izlazu iz podzemne železnice.

Izvor: Techradar

Podelite s prijateljima

Tweet