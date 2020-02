100 miliona prodatih Moto G telefona

Motorola proslavlja prodatih 100 miliona telefona iz Moto G serije sa atraktivnim promocijama u svojoj web prodavnici. Tokom ograničenog vremenskog proizvoda kupci nekog od Moto G telefona dobiće popust do maksimalnog iznosa od 100 dolara, ili će imati BOGO (Buy One, Get One free) ponudu.

Kada se odabere odgovarajući telefon, kupcima će biti ponuđene opcije popusta koje su dostupne za njega. Kupovinom Moto G7, G6, Z4, Z3 ili Motorola One telefona, kupci će na poklon dobiti Moto G6 telefon sa 32 GB prostora za podatke (u Deep Indigo boji). Da biste sistemu naznačili da želite da ostvarite BOGO popust, potrebno je da se oba telefona stave u korpu za kupovinu, nakon čega će se Moto G6 pojaviti po ceni od 0 dolara.

Ukoliko ne želite dodatni telefon, Motorola je ponudila popust od 100 dolara za Moto G7, tako da će vas on koštati samo 199 dolara. Za G7 Power i G7 Play modele popust je 70 dolara (tako da koštaju samo 180 dolara, odnosno 130 dolara).

