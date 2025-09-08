12. FMCG Summit Beograd – 13. oktobra u Sava Centru!

Dvanaestu godinu zaredom, u organizaciji InStore Srbija, biće održan centralni trgovački događaj – FMCG Summit Beograd. Iskoristite ovu sjajnu priliku i dođite 13. oktobra u Sava Centar!

Centralna trgovački događaj će i ove godine na jednom mestu okupiti govornike i učesnike iz FMCG sektora. Tokom bogate istorije konferencije, FMCG Summit je za prethodnih 11 godina posetilo više od 6.500 učesnika iz više od 500 kompanija. I ove godine, u fokusu konferencije će biti globalni trendovi, istraživanja, cene, potrošači, izvoz, private label, liderstvo, kao i predviđanja šta nas očekuje u budućnosti i u kom smeru će se razvijati sektor.

U organizaciji InStore Srbija, konferencija će na jednom mestu okupiti predstavnike najvažnijih kompanija koje posluju u okviru FMCG sektora (trgovci, proizvođači, distributeri…), kao i pratećih industrija (IT industrija, digitalne platforme, agencije…). Na konferenciji FMCG Summit će se naći najširi spektar pozicija, kao što su generalni direktori, regionalni direktori, rukovodioci prodaje, key accounts, menadžeri prodaje, marketing/trade/brand menadžeri, PR menadžeri, konsultanti.

Na konferenciji 13. oktobra, svi učesnici FMCG Summit-a će imati prilike da čuju prezentacije o promocijama, privatnim robnim markama, optimizaciji cena, izvozu, izazovima u maloprodaji, primerima dobre prakse, razvoju i promenama u maloprodaji, viđenje eksperata šta nas očekuje u budućnosti, kao i panel u kome će ljudi na najvišim pozicijama dati svoja viđenja o ključnim temama iz FMCG sektora.

Učesnici FMCG Summit-a će imati prilike da čuju mišljenja i prezentacije sledećih stručnjaka:

Matthew Brown, retail trend futurist, Ecochamber, London, UK

Marko Čadež, predsednik, Privredna komora Srbije

Iván Radnai, Director, Services Business Development – SEE, Mastercard

Nadir Kadji, CEO, Metro Srbija

Valérie Vander Haeghen, konsultant, Belgija (ex P&G Associate Director in Category Management Omni-channel Europe)

Ljubica Šijaković, senior analytic insights executive, NielsenIQ

Ivan Šuleić, konsultant, Brand Lift

Predrag Ćirović, managing director, YouGov Srbija & Hrvatska

Novak Kovačević, Sales Manager, Algotech

Primož Hvala, trener prodaje, konsultant i motivacioni govornik

Aco Tomašević, direktor, Neoplanta

Predrag Milinčić, general manager, MARS (ex YU, Bugarska, Albanija, Grčka, Kipar, Malta)

Snežana Uljarević, Executive Director & Chief Client Officer, Ipsos

Dr Jelena Vasić, Rukovodilac Centra za strateške analize, analitiku, planiranje i publikacije, Privredna komora Srbije

Predrag Bojović, konsultant, IDEOLOGIA

Zainteresovane kompanije mogu iskoristiti šansu da na FMCG Summit-u promovišu svoje proizvode i usluge.

Više informacija o konferenciji dostupno je na linku – https://www.fmcg-summit.rs/