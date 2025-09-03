16. Evropska noć istraživača – „U toku sa naukom” 26. septembra širom Srbije

Leteće perle koje prkose gravitaciji, sedam pločica mudrosti, razna putovanja u prošlost i budućnost, ali i kroz krvotok i nervni sistem, ćelijske i arheološke ekspedicije, odgovorno korišćenje sveprisutne veštačke inteligencije, simulacije jedrenja, letenja i ronjenja, samo su neke od stotinu tema koje će pokriti najuzbudljvija noć nauke u Srbiji.

Foto: Marko Risović

16. Evropska noć istraživača održaće se u petak, 26. septembra, od 16 do 22 sata, u 16 gradova širom naše zemlje.

Pod sloganom U toku sa naukom, ovogodišnja manifestacija stiže u Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac, Čačak, Kruševac, Suboticu, Smederevo, Pirot, Leskovac, Ranovac, Zaječar, Svilajnac, Kikindu, Šabac i Inđiju.

Upoznaće posetioce sa najnovijim naučnim saznanjima, predstaviti neka od fascinantnih otkrića i provesti kroz interaktivne radionice koje će pokazati koliko je nauka deo našeg svakodnevnog života.

Od najmlađih radoznalaca do onih koji žele da probude dete u sebi, svi će biti u prilici da budu „u toku sa naukom” – da razgovaraju sa istraživačima, zavire u njihove laboratorije i sami pokušaju da reše deo naučnih zagonetki.

Foto: Marko Risović

Kao i svake godine, programi će biti potpuno besplatni za posetioce.

Evropska noć istraživača održaće se u Beogradu na nekoliko lokacija: u Evropskoj kući, gde će biti i svečano otvaranje manifestacije uz podršku Delegacije EU u Republici Srbiji, u Centru za promociju nauke, Muzeju nauke i tehnike, Etnografskom i Prirodnjačkom muzeju, Zoološkom vrtu, Češkom domu i TC BIG fešn.

Niš će svoje programe predstaviti u Centru za stručno usavršavanje, njegovom Naučnom klubu i Parku znanja, zatim u Narodnom muzeju, Univerzitetskoj biblioteci „Nikola Tesla”, Evropskoj kući, Američkom kutku i TC Delta planet.

Bogat naučni sadržaj Šapčani će biti u prilici da obiđu u Pešačkoj zoni, dvorištu Kulturnog centra i OŠ „Vuk Karadžić”. Lokacije u Čačku biće Park znanja Centra za stručno usavršavanje, Šetalište kod SC „Mladost” i Start ap centar.

Trg Stevana Sinđelića i Centar za kulturu ugostiće ljubitelje nauke u Svilajncu. Gradski trg, Naučni klub Centra za stručno usavršavanje i Kulturni centar biće istraživačke lokacije u Leskovcu. Ove godine Smederevo će imati postavke u Naučnom klubu Regionalnog centra i Muzeju grada.Tržni centar BIG, OPENS i Naučni klub u okviru Kulturne stanice Svilara biće domaćin manifestacije u Novom Sadu, Naučni klub Centra za stručno usavršavanje u Kikindi, TC BIG fešn u Kragujevcu, Pionirski park biće mesto okupljanja u Kruševcu, Plato ispred Doma kulture u Pirotu, a Ranovac će Noć istraživača održati na Gradskom trgu u Petrovcu na Mlavi.

Nekoliko kabineta i učionica Zaječarske gimnazije biće spremne da prime radoznalce svih uzrasta, Visoka škola će za to biti zadužena u Subotici, a Ulica Vojvode Stepe naukom će biti osvetljena u Inđiji.

Foto: Marko Risović

– Pozivamo vas da i ove godine budete deo Evropske noći istraživača! Po 16. put u Srbiji otvaramo vrata nauke – dođite da zajedno istražujemo, otkrivamo i zabavimo se, jer nauka je tu, pred vama i čeka da je upoznate! – poručuje dr Jasmina Nestorović Živković, koordinator projekta ReFocus FLOW.Kao zagrevanje za Evropsku noć istraživača, već od 15. 9. u nekim gradovima biće organizovane promotivne aktivnosti, a 22. septembra tradicionalno počinje Evropska nedelja istraživača.

Evropska noć istraživača organizuje se već 20 godina uz podršku Evropske komisije širom Starog kontinenta, sa ciljem da na zanimljiv način afirmiše istraživače i nauku, približi njihov rad široj javnosti i podstakne mlade da se opredele za naučno-istraživačku karijeru.

Foto: Marko Risović

Ove godine manifestacija se organizuje u 460 gradova u 25 zemalja.

U Srbiji je, tokom proteklih 15 godina, ukupno 41 grad učestvovao u ovoj naučnoj avanturi. Ona se u našoj zemlji ove godine realizuje kroz dva projekta: ReFocuS FLOW i TRAILS.Koordinator projekta ReFocuS FLOW (Road to Friday of Science FLOWs) je Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu u partnerstvu sa Centrom za promociju nauke, Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Nišu i Univerzitetom u Kragujevcu.

Foto: Marko Risović

Koordinator projekta TRAILS (TRAIN RESPONSIBLE AI LEARNING SOCIETY) je Kreativno edukativni centar u partnerstvu sa Naučno-tehnološkim parkom Novi Sad, Udruženjem naučnih komunikatora NAUKOM, Visokom školom strukovnih studija iz Subotice i Centrom za promociju nauke. Projekti su finansirani iz programa „HORIZON EUROPE“, najvećeg programa Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma „Marija Sklodovska-Kiri”.