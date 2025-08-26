17. ERP susret u organizaciji IIB-a

U maju ove godine IIB je navršio jubilarnih 35 godina postojanja a UPIS, prvi srpski ERP, i koju godinu više. Ovim povodom, a i u želji da spoji partnere, zaposlene i korisnike, kompanija IIB će ponovo organizovati svoj godišnji skup. „ERP susreti“, 17. po redu, održaće se od 18. do 20. septembra ove godine u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu…

„ERP susreti“ u odnosu na prosečan IT kongres nudi i nešto više, pa pored kvalitetnih predavanja i zabave, učesnici mogu da osete i duh domaćinske saradnje korisnika ERPa i implementatora. Cilj skupa nije da se prenese poruka „kako UPIS sve može i kako je to jedino ispravno“ već da se direktno kroz priče i predavanja potekle iz stvarnog iskustva povežu oni koji usluge pružaju i oni koji ih koriste, kako bi u procesu podrške lakše i otvorenije komunicirali.

I ove godine IIB je spremio zanimljive sadržaje, sa fokusom na UPIS ERP rešenje i njegove nadgradnje, studije slučaja u proizvodnji, šta nas čeka sa e otpremnicama, upotrebu alata poslovne i veštačke inteligencije… Program možete pogledati na www.erpsusreti.rs Ko jedanput dođe na „ERP susrete“ uvek se ponovo vraća!