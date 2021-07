21 dan kroz Evropu uz samo jedno punjenje Huawei Watch 3 Pro pametnog sata

Dvoje avanturista će preći četiri hiljade kilometara i prihvataće razne izazove kako bi proverili hoće li se HUAWEI Watch 3 Pro isprazniti za 21 dan.

Evropa je ponovno otvorila svoje granice za posetioce, stvarajući idealnu priliku za ponovno otkrivanje Starog kontinenta. U sred letnje sezone HUAWEI je pozvao dvoje avanturista da krenu na 21-dnevno putovanje tokom koga će proći kroz osam evropskih zemalja. Tokom ove misije oni će učestvovati u raznim izazovima, upoznaće lokalne influensere, razgledaće šarmantne znamenitosti Evrope, a povrh svega moći će da saznaju hoće li HUAWEI Watch 3 Pro sa baterijom koja traje tri nedelje preživeti ovu misiju.

21 dan, osam zemalja i jedan pametni sat za svakog putnika, koji neće puniti bateriju sata nijednom tokom putovanja, mogao bi da zvuči kao nemoguć zadatak. Međutim, sa HUAWEI Watch 3 Pro takvo putovanje nije samo moguće, već se zapravo događa, a vi možete postati deo njega, fizički ili digitalno.

Od 26. jula do 15. avgusta, dvoje uticajnih influensera – Zuzia i Andrzej Treneiro, sa HUAWEI Watch 3 Pro proputovaće preko četiri hiljade kilometara sve od Atine u Grčkoj do veličanstvenog ostrva Pag u Hrvatskoj, prolazeći kroz Bugarsku, Srbiju, Rumuniju, Mađarsku, Austriju i Sloveniju. Otkriće znamenitosti od kojih zastaje dah i baviće se adrenalinskim aktivnostima koje nisu bile dostupne tokom poslednjih godinu dana. Od plovidbe jezerom Balaton preko vožnje jet-skijem do prelaska dubokih mračnih šuma negde u Transilvaniji – svi ovi uzbudljivi izazovi svakodnevno će se objavljivati na kanalima HUAWEI društvenih mreža i Huawei Forumu.

Štaviše, tokom putovanja kroz sve zemlje upoznaće lokalne Huawei influensere. U slučaju naše zemlje to će biti Dušan Petrović i Stevan Piale, sa kojima će zaroniti u lokalne pustolovine i izazove.

Živahni stari grad Atine, živopisne ulice Sofije, planine u regiji Transilvanija samo su neka od mesta koja će protagonisti uskoro posetiti. Štaviše, učestvovaće u aktivnostima kao što su bungee jumping, planinski biciklizam i skijaško trčanje kako bi u potpunosti iskoristili Evropu u letnjoj sezoni. Moći će čak da posete i misteriozni dvorac skriven u transilvanskim šumama za avanturu koja ledi krv u žilama. Svi pratioci HUAWEI društvenih mreža moći će da komuniciraju sa učesnicima i moći će da odaberu izazove sa kojima će se suočiti. Svi izazovi ovih avanturista biće objavljeni u obliku postova i Instagram storija na zvaničnom HUAWEI Instagram profilu.

Dalje, sa HUAWEI Watch 3 Pro avanturisti će na svojim zglobovima moći da prate celo svoje putovanje zahvaljujući mnoštvu naprednih senzora kojima je ovaj uređaj opremljen. Od praćenja njihovog sna, provere otkucaja srca, tokom izvođenja ekstremnih sportova i isprobavanja različitih sportskih režima, do računanja ukupnog broja svakodnevnih koraka. HUAWEI Watch 3 Pro postaće nezamenjiv tokom celog putovanja. U svakoj će zemlji testirati različite karakteristike uređaja, poput praćenja otkucaja srca i praćenja stresa, kako bi videli koliko je pametni sat koristan tokom putovanja. Avanturiste će takođe pratiti FreeBuds 4, koji će omogućiti neverovatno audio iskustvo prilikom kretanja izvan automobila, kao i HUAWEI MatePad 11, kad god bude bilo potrebno da neki sadržaj bude na većem ekranu.

I vi možete postati deo ove uzbudljive avanture i uživo videti učesnike. Tokom susreta HUAWEI fanovi će dobiti priliku da učestvuju u raznim aktivnostima i izazovima, da bolje upoznaju avanturiste i da osvoje atraktivne nagrade. Za više informacija zapratite Instagram stranicu Huawei Mobile Srbija kao i Huawei Forum i budite u pripravnosti da se uskoro priključite ovoj avanturi.

