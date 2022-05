Pet najboljih Motorola telefona za svačiji džep koje možete da kupite

Bilo da tražite najmoćnije performanse, odličan dizajn ili kvalitetan telefon po pristojnoj ceni, Mototorola je u proteklih godinu dana predstavila barem jedan telefon koji će vam skrenuti pažnju. Motorola je u proteklih godinu dana predstavila nekoliko zaista sjajnih telefona u različitim klasama koji ne samo da nude odlične specifikacije, već i veoma primamljivu cenu.

Ono što se pokazalao kao najveća snaga, svakako je kompanijina svestranost koja se ogleda u pažljivom odabiru modela koje će ponuditi korisnicima kako bi ispunila gotovo sve njihove prohteve i potrebe.

Bilo da tražite vrhunski telefon opremljen najnovijom tehnologijom, ili pouzdan i kvalitetan telefon sa nešto nižom cenom, svakako bi trebalo da obratite pažnju na neki od sledećih modela koji mogu da se kupe u Srbiji, ili koji će biti vrlo brzo dostupni za kupovinu kod operatera.

Motorola edge 30 pro

Premijum član Motorola edge porodice donosi impresivne performanse i pouzdanost, kao i vrhunski 6.7” OLED displej sa izuzetno glatkim osvežavanjem od 144Hz.

Motorola edge 30 pro poseduje najmoćniji Snapdragon 8 Gen 1 procesor uparen sa 12GB RAM-a i 256GB interne memorije, super-napredni sistem kamera, neverovatan displej, izuzetnu bateriju sa brzim punjenjem koje ide od 5W do 68W, u zavisnosti od modela za koji se odlučite i funkcije koje se ne mogu naći na skupljim telefonima drugih proizvođača kao što su Ready for i Thinkshield for mobile.

Motorola je podigla igru na viši nivo svojim trostrukim sistemom kamera nudeći izuzetne detalje koje pružaju dve 50MP kamere, eliminisanje podrhtavanja uz unapređenu optičku stabilizaciju slike (OIS) kako bi fotografije uvek bile kristalno čiste i uživanje u bržem i boljem fokusu jer svaki piksel fokusira i to dovodi do bržeg autofokusa.

Sa njegovim inovativnim funkcijama kamere, korisnici sada mogu da prave 50MP ultra-široke fotografije sa zapanjujućim detaljima visoke rezolucije po danu.

Preporučena cena ovog modela iznosi 84.990 rsd.

Motorola edge 30

Motorola edge 30 poseduje moćan 50MP sistem kamera, ultra-fluidan 144Hz 6.5“ FHD+ OLED displej, multidimenzionalni Dolby Atmos® zvuk i brzu Snapdragon® 778G+ 5G mobilnu platformu, donoseći sve ono što korisnici žele unutar elegantnog i veoma tankog kućišta.

Sa debljinom od 6.79mm, edge 30 je najtanji 5G smartfon na svetu koji dolazi sa pregršt zapanjuće tehnologije. Najnoviji edge opremljen je sa 8GB radne i 128GB interne memorije kako ni u jednom trenutku ne biste morali da usporite.

Uz edge 30, sve performanse dižu se na potpuno nov nivo uz Ready For platformu koja omogućava lako povezivanje ovog telefona sa monitorom ili televizorom za maksimalnu produktivnost i uživanje.

Impresivni 5G internet i moćne performanse ne znače i kraće trajanje baterije. Baterija kapaciteta 4020mAh kreirana je da traje i pruži podršku naprednim funkcijama sa kojima dolazi edge 30.

Preporučena cena ovog modela iznosi 49.990 rsd

Motorola edge 30 u Srbiji biće dostupna u drugoj polovini maja.

Motorola g52

Motorolin novi telefon donosi potpuno novo iskustvo zabave zahvaljujući ultra-širokom OLED displeju i dual stereo zvučnicima tjuniranim korišćenjem Dolby Atmos tehnologije. Plus, novi uređaj dolazi sa trostrukim sistemom kamera i dugotrajnom baterijom.

Motorola g52 poseduje jedno od najtanjih kućišta u svojoj kategoriji i dostupan je u tri elegantne boje: Charcoal Grey, Porcelain White i Glacier Blue.

Dizajn je samo početak sjajne ponude, jer korisnici mogu da uživaju i u ultra-širokom 6.6“ OLED displeju sa osvežavanjem ekrana od 90Hz, dok uz Full HD+ rezoluciju slike izgledaju izuzetno oštro i detaljno bez pikselizacije.

Motorola G52 u Srbiji biće dostupna u drugoj polovini maja po ceni od 26.990 rsd.

Motorola g22

Novi model donosi elegantan dizajn prepun novih funkcija, 50MP sistem sa 4 kamere, fluidan 6.5“ 90Hz Max Vision displej i dugotrajnu bateriju koja će korisnicima pomoći da bez ikakvih problema obave sve što su planirali tokom dana.

Uz novu Motorolu g22, korisnici će iskusiti oštrije i živopisnije boje uz 4x veću osetljivost kamere u uslovima lošeg osvetljenja zahvaljujući glavnom 50MP senzoru sa Quad Pixel tehnologijom.

Motorola je uključila i 118º ultra-široki objektiv kako bi korisnici mogli da u jedan kadar stave 4x više onoga što žele da slikaju i dobiju savršenu panoramsku fotografiju. Zbog toga, nikada nije bilo lakše slikati porodičnu sliku ili panoramu grada.

Novi model opremljen je i dubinskim senzorom koji svakodnevne fotografije pretvara u portrete profesionalnog kvaliteta.

Motorola G22 u Srbiji biće dostupna u drugoj polovini maja po ceni od 19.990 rsd.

Motorola edge 20 pro

Motorola edge 20 pro donosi izuzetan sistem kamera, neverovatan displej, moćne performanse, fantastičnu bateriju i neke izuzetne funkcije koje se ne mogu naći čak ni na duplo skupljim telefonima.

Motorola edge 20 pro opremljen je glavnom 108MP kamerom za izuzetan kvalitet fotografija, u pitanju je jedan od najvećih senzora ikada napravljenih sa 1/1.5“ optičkim formatom. Po prvi put, tu je i 144Hz osvežavanje ekrana koje je 140% brže od 60Hz osvežavanja koje predstavlja industrijski standard, samim tim, ekran je 60% brži u poređenju sa prvom generacijom edge porodice.

Ultrabrzi Qualcomm Snapdragon 870 procesor pruža vam svu snagu koja vam je potrebna. Sa 256GB interne memorije dobijate pregršt prostora za fotografije, filmove, igre i muziku. A uz 12GB memorije najnovije generacije, vaše aplikacije i sve informacije ostaju spremni u pozadini kako bi sve radilo glatko. TurboPower 30 pruža 9 sati dodatne snage nakon samo 10 minuta punjenja.

Preporučena cena ovog modela iznosi 59.990 rsd.

