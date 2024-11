3 načina da zaustavite Android aplikacije koje rade u pozadini

Koliko aplikacija imate koje rade u memoriji vašeg Android uređaja?

Postoje različiti načini na koje možete zatvoriti aplikaciju

Nema ništa loše u tome da priznate da imate nekoliko aplikacija koje rade u pozadini. Iako je Android prilično napredovao u upravljanju sistemskim resursima, što više aplikacija imate u pozadini, to će manje resursa biti dostupno za korišćenje. Takođe, postoji potencijalni rizik po bezbednost i privatnost: aplikacija koja radi u pozadini može nastaviti da koristi, na primer, kameru ili mikrofon telefona, a to može omogućiti da zlonamerna aplikacija preuzme kontrolu nad kamerom ili mikrofonom. Imajte na umu da samo ostavljanje aplikacije u pozadini ne vodi nužno do ovog problema – ali svakako nije ni korisno. Da, Android je postao veoma dobar u obaveštavanju kada neka aplikacija koristi kameru ili mikrofon, ali je uvek bolje biti na sigurnom – posebno kada su naši telefoni u pitanju.

Evo u čemu je problem: kada imate otvorenu aplikaciju i prevučete prstom nagore da biste otvorili fioku sa aplikacijama, a zatim otvorite drugu aplikaciju, šta se dešava sa aplikacijom koju ste prethodno koristili? Ona nastavlja da radi u pozadini.

Iako Android nema dugme “Zatvori” za aplikacije, postoje različiti načini na koje možete zatvoriti aplikaciju i sprečiti je da koristi dragocene resurse na vašem uređaju.

Zatvaranje aplikacije iz pregleda aplikacija

Šta će vam biti potrebno: Jedino što vam treba je telefon sa Androidom. Pošto je treći metod dostupan samo u najnovijoj verziji OS-a, potreban vam je Android 15 da biste ga koristili. Ostala dva metoda bi trebalo da budu univerzalna za sve novije verzije platforme.

1. Otvorite pregled aplikacija

Da biste otvorili pregled aplikacija, prevucite prstom nagore sa dna ekrana (mora biti od dna, inače će se otvoriti fioka aplikacija). Ako se pregled odmah ne otvori, nastavite da prevlačite prst nagore dok se ne otvori.

2. Zatvorite određenu aplikaciju

Kada je pregled aplikacija otvoren, prevucite levo ili desno da biste pronašli aplikaciju koju želite da zatvorite. Kada je aplikacija u centru, prevucite prstom nagore da je zatvorite.

Zatvaranje aplikacije iz podešavanja

1. Otvorite Podešavanja

Dvaput prevucite prstom nadole po traci obaveštenja i dodirnite ikonu zupčanika za otvaranje Podešavanja.

2. Otvorite podešavanja aplikacija

Videćete da su Aplikacije navedene blizu vrha. Dodirnite taj unos.

3. Pronađite aplikaciju koju želite da zatvorite

Ako aplikacija koju želite da zatvorite nije navedena na vrhu, dodirnite Prikaži sve X aplikacije (gde X predstavlja broj instaliranih aplikacija). Pronađite aplikaciju koju želite da zatvorite i dodirnite je na listi.

4. Prinudno zaustavite aplikaciju

Na stranici aplikacije trebalo bi da vidite dugme “Prinudno zaustavljanje”. Dodirnite ga da zatvorite aplikaciju.

Zatvaranje aplikacije iz trake obaveštenja

Ova opcija je dostupna samo u Androidu 15, tako da ako vaš telefon koristi stariju verziju, neće vam biti dostupna. Ova metoda se više koristi za zatvaranje aplikacija koje rade kao pozadinske usluge, a ne toliko za opšte aplikacije koje koristite.

1. Otvorite traku obaveštenja

Povucite traku obaveštenja dva puta nadole (kao da otvarate Podešavanja). U Androidu 15, u donjem levom uglu videćete mali krug koji pokazuje koliko aplikacija imate pokrenutih.

2. Zatvorite određenu aplikaciju

Kada dodirnete taj krug, pojaviće se iskačući prozor sa spiskom pokrenutih aplikacija. Dodirnite dugme “Stop” pored aplikacije koju želite da zatvorite.

Koju metodu treba koristiti?

Zavisi. Ako želite da zaustavite pozadinske usluge, poslednja metoda je najjednostavnija (ali zahteva Android 15). Ako tražite najbrži metod, pregled aplikacija je najbolji. Ako imate problem sa otvaranjem pregleda aplikacija, prolazak kroz Podešavanja je najbolja opcija.

Izvor: Zdnet

