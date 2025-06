Izlazi monografija Naših 30 godina. Finalna prilika da je naručite po pretplatnoj ceni!

Monografija “Naših 30 godina – Tehnologija, ljudi i vizije” ovih dana izlazi iz štampe, na 472 strane u boji, sa mnogo lepih, poznatih i nepoznatih slika, mnogo sećanja, razmišljanja i iskustava spakovanih u tvrde korice. Iskoristite finalnu priliku da je nabavite po pretplatnoj ceni!

Priprema monografije je veliki projekat naše male Redakcije – ne pamtim da smo na nečemu radili tako dugo i tako intenzivno. Počeli smo još 19. novembra 2023, prvim planom publikacije koji je preživeo toliko izmena da sam već i zaboravio čega smo sve morali da se setimo kako bismo trideset godina ovekovečili na 472 strane. Da, prvobitno smo razmišljali o knjizi od 250-300 strana i pitali se čime ćemo ih popuniti; kako je vreme išlo, morali smo baš da se potrudimo da stanemo, jer bi knjigu od 500 strana bilo gotovo nemoguće ukoričiti. Možda da napišemo i drugi tom?

Pogled unazad… ili unapred?

Časopis PC ima mnogo čitalaca – neki su sa nama od prvih dana, neki su nas možda već i zaboravili, nekima je ovo prvi tekst koji čitaju. Svako od njih će pronaći sebe na stranicama “Naših 30″… jer to nije samo “Naših 30” nego i “Vaših 30”. Istorija računarstva, u svetu i kod nas? Da, ima tu dosta istorije, ali nije stvar u istoriji. Stvar je u ljudima. Idejama. Reakcijama na novitete. Snalaženju u svetu koji se zastrašujućom brzinom menja, možda i recept za snalaženje u budućim promenama. Naše priče i naša iskustva će vas naučiti da budete optimisti, da verujete u sebe, da znate da su greške neminovne, ali da one treba da vas povedu unapred, a ne unazad.

Naše generacije imale su neverovatnu sreću da žive u vremenu kada se svet potpuno promenio zahvaljujući razvoju vrhunskih tehnologija. Trebaće vam da prelistate naša uvodna poglavlja da biste shvatili kolika je zapravo ta promena. Ali to što su kompjuteri nastali i napredovali, to što se pojavio Internet, mobilna telefonija, cloud, pametni uređaji, društvene mreže i sva druga čuda, ne znači da se priča završava. Veštačka inteligencija i druge nove tehnologije “prete” da još jednom izvrnu svet naglavačke i da nas sve zajedno zateknu nespremne. Sada je prilika da se popnete na taj talas i da vas on ponese prema boljem poslovanju i boljem životu, a gotov recept za to nećete naći nigde, jer niko ne zna kako će se stvari razvijati. Ali, ne kažu uzalud da je istorija učiteljica života: naša iskustva i ideje o prihvatanju novih tehnologija vam mogu dati inspiraciju da uspešno nastavite istim putem, pravo u uzbudljivu budućnost. U vaših sledećih 30 godina.

Znajući da je sve u ljudima (a ponešto i u firmama), monografiju smo dopunili pričama o najznačajnijim domaćim ICT kompanijama, kao i unekoliko neformalnim biografijama sedamdesetak ljudi koji su stvarali naš časopis. Ko zna, možda ćete tu naći kontakte i saradnike za neki vaš budući projekat…

Zapisi između redova

Nemojte pomisliti da se na stranicama naše monografije nalaze samo neke komplikovane analize, pregledi domaćeg i svetskog tržišta, razmišljanja o tome zašto je iPod spektakularno uspeo a Zune spektakularno propao… Tu je i gomila priča koje ćete u časovima odmora sa zadovoljstvom čitati i koje će vam staviti osmeh na lice. Noćni doživljaji iz naše Redakcije, kako smo bili slepi putnici na Internetu, priča o koleginici iz Microsoft-a koja je došla u Krušedolsku da prelama prvo uputstvo za upotrebu Microsoft Office-a na srpskom, korešpondencija sa firmom koja je pokušavala da uvede informacioni sistem, godine koje su pojeli bagovi, improvizovanje laboratorije za testiranje mobilnih telefona na jednom stepeništu… Priče koje ćete danima čitati, osim ako odlučite da “bindžujete” knjigu i pročitate je od korica do korica u jednoj sesiji. Biće to zanimljiva noć.

Monografija će biti ukras vaših i naših kućnih biblioteka, hronika jednog lepog vremena i sveta koji krupnim koracima ide napred. Istorija prošlosti, a možda i istorija budućnosti. Iskoristite priliku i nabavite je po pretplatnoj ceni od 3900 dinara, koja važi do srede, 11. juna 2025. Naručite na pcpress.rs/pc30/