4 Grafičke kartice koje treba kupiti umesto RTX 5070

Nova Nvidia RTX 5070 nije jedna od najboljih grafičkih kartica koje možete kupiti.

RTX 5070 nije loša grafička kartica, ali u ovom trenutku postoje bolje opcije koje nude više performansi za manje novca

Zapravo, spada među najrazočaravajuće modele koje je Nvidia izbacila poslednjih godina, o čemu možete više pročitati u našoj recenziji RTX 5070. Srećom, ne morate se zadovoljiti najnovijom Nvidia karticom srednjeg ranga. U cenovnom rangu od oko 550 dolara postoji mnogo boljih opcija koje nadmašuju RTX 5070 po ceni, performansama ili obema karakteristikama. Ako vam je potrebna nova grafička kartica, ali ne možete opravdati kupovinu RTX 5070, razmislite o sledećim modelima.

Nvidia RTX 4070 Super

Ako želite performanse RTX 5070 po nižoj ceni, RTX 4070 Super je odlična alternativa. Na osnovu testiranja, razlika u performansama između ovih modela je minimalna, a u nekim igrama su čak i identične. Nvidia tvrdi da je RTX 5070 jeftiniji model, ali stvarnost je malo složenija. RTX 4070 Super je retko dostupan po početnoj ceni od 600 dolara, ali se na tržištu polovnih komponenti može naći već za 450 dolara. Dolazak RTX 5070 će verovatno dodatno sniziti cenu ovog modela. Glavni nedostatak RTX 4070 Super je to što ne podržava DLSS Multi-Frame Generation (MFG), već samo DLSS Super Resolution i klasičan Frame Generation. Međutim, čak i jedna generisana dodatna sličica (frame) može značajno poboljšati glatkoću igre, a softverski alati poput Lossless Scaling mogu popuniti praznine. RTX 4070 Super ima i nekoliko prednosti – iako RTX 5070 koristi bržu GDDR7 memoriju, oba modela dolaze sa 12 GB VRAM-a, dok RTX 4070 Super troši manje energije i ima više CUDA jezgara.

AMD RX 7800 XT

RX 7800 XT nije brža od RTX 5070 – prema testovima, RTX 5070 je oko 25% brži na 1440p i 4K rezolucijama, a veliki deo te prednosti dolazi zbog boljih performansi u ray tracing igrama. Ipak, RX 7800 XT je dostupan odmah po ceni između 500 i 550 dolara, dok RTX 5070 možda neće biti lako pronaći po preporučenoj ceni. Glavni nedostatak RX 7800 XT je lošiji ray tracing u igrama poput Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 i Black Myth: Wukong. U Cyberpunk 2077 sa ray tracing efektima, RTX 5070 je čak 70% brži, ali oba GPU-a padaju ispod 60 fps-a u ovoj igri. Bez ray tracing-a, razlika između RTX 5070 i RX 7800 XT je znatno manja – u igrama poput Horizon Zero Dawn Remastered, RTX 5070 je samo 10% brži, dok oba modela prelaze 100 fps. Za igrače kojima ray tracing nije prioritet, RX 7800 XT je odlična opcija.

Nvidia RTX 3080

Iako je RTX 3080 stariji model, i dalje pruža odlične performanse. RTX 5070 jeste brži za oko 15-20% u 1440p i 4K, ali RTX 3080 je mnogo jeftiniji na polovnom tržištu. Novi modeli RTX 3080 su praktično nestali iz prodaje, ali polovni modeli se mogu pronaći za 350 do 500 dolara. Po ceni od 350 dolara, RTX 3080 je prava krađa u poređenju sa RTX 5070, koji košta 50% više za samo 20% bolje performanse. Glavni problem RTX 3080 je nedostatak DLSS Frame Generation i MFG – podržava samo klasičan DLSS Super Resolution. Međutim, besplatni alati poput FSR 3 i Lossless Scaling mogu obezbediti slično iskustvo. Još jedan potencijalni problem je VRAM kapacitet – RTX 3080 dolazi sa 10 GB VRAM-a, što može biti ograničenje za nove igre poput Indiana Jones and the Great Circle, koje zahtevaju više memorije čak i na 1080p.

AMD RX 9070 XT

Najbolja alternativa RTX 5070 je novi AMD RX 9070 XT, koji u potpunosti nadmašuje Nvidia model. Prema testovima, RX 9070 XT se po performansama približava čak i RTX 5070 Ti. Pored sirove snage, RX 9070 XT donosi poboljšani ray tracing i podršku za FSR 4 – AMD-ovu novu AI tehnologiju koja radi slično kao Nvidia DLSS, ali je ograničena samo na najnovije AMD GPU-ove. Slabija verzija, RX 9070, košta 10% manje i ima performanse slične RTX 5070, ali je lošija vrednost za uloženi novac u odnosu na XT verziju. Glavni problem RX 9070 XT je dostupnost – zbog slabog interesovanja za RTX 5070, AMD-ova karta će verovatno biti traženija i teže dostupna. Pratite cene u narednim nedeljama ako planirate kupovinu.

Zaključak: Konkurencija u cenovnom rangu od 500-600 dolara

Segment između 500 i 600 dolara trenutno je prepun opcija. RTX 5070 ima jaku konkurenciju ne samo od trenutnih GPU modela, već i od starijih generacija koje se i dalje dobro drže.

Najbolji izbori:

RTX 4070 Super – Skoro identične performanse kao RTX 5070, ali jeftiniji na polovnom tržištu.

RX 7800 XT – Malo sporiji od RTX 5070, ali bolja vrednost ako vam ne treba ray tracing.

RTX 3080 – Stariji model, ali za 350 dolara predstavlja fantastičan izbor.

RX 9070 XT – Definitivno najbolja alternativa, ali može biti teže dostupan.

Izvor: Xda-developers

