4 najbolja načina za slanje poruka na WhatsApp-u bez čuvanja broja

Zamislite situaciju u kojoj električar ne može da pronađe vašu kuću. Želite da mu pošaljete lokaciju putem WhatsApp-a, ali ne želite da dodate broj u vaš imenik.

Ako tražite način kako poslati poruku na WhatsApp-u bez čuvanja broja, ovo je vodič za vas

Najgore je to što ne možete poslati WhatsApp poruku bez čuvanja broja. Iako je WhatsApp izuzetna aplikacija za komunikaciju, njegova ograničenja koja zahtevaju čuvanje brojeva pre slanja poruka frustriraju mnoge korisnike. Kada jednom sačuvate broj, vaše lične informacije na WhatsApp-u, kao što su profilna slika, status itd., mogu postati dostupne toj osobi. Štaviše, čak i ako izbrišete broj, on može već biti backup-ovan/sinhronizovan sa cloud servisom. Dakle, ako i vi tražite način kako poslati poruku na WhatsApp-u bez čuvanja broja, ovo je ultimativni vodič za vas. Ovde ćemo prvo istražiti mogućnost slanja WhatsApp poruka bez čuvanja broja, a zatim predstaviti četiri laka načina da to uradite. Pa, krenimo odmah!

Deo 1. Da li mogu poslati WhatsApp poruku bez dodavanja kontakta?

Da, moguće je poslati WhatsApp poruku bez čuvanja kontakta. Iako izgleda da WhatsApp ne podržava ovu funkciju, postoje neke tehnike koje možete koristiti za lako slanje poruka na WhatsApp-u bez čuvanja broja.

Pređimo na sledeći deo da naučimo četiri efikasna načina za chatovanje na WhatsApp-u bez čuvanja broja.

Deo 2. Kako možete slati poruke na WhatsApp-u bez čuvanja broja?

Odabrali smo četiri načina za direktno slanje poruka na WhatsApp-u. Sada ćemo detaljno otkriti sve te metode:

Način 1. Kreiranje prilagođenog WhatsApp linka ili WhatsApp QR koda

Ako želite da omogućite vašim korisnicima da šalju WhatsApp poruke bez čuvanja vašeg poslovnog broja, možete kreirati prilagođeni WhatsApp link ili WhatsApp QR kod. Sada postoje mnogi online alati kao što je SleekFlow koji vam omogućavaju da generišete WhatsApp link ili QR kod. Sve što treba da uradite je da unesete vaš WhatsApp broj sa vašim međunarodnim kodom i prilagođenu poruku (opciono) koju želite da korisnici pošalju. Kada to uradite, možete podeliti link ili QR kod sa korisnicima. Nakon toga, korisnici jednostavno treba da kliknu na link ili QR kod da bi otvorili vaš broj direktno na WhatsApp-u i poslali poruku bez čuvanja kontakta.

Način 2. Napredni alati za WhatsApp bez broja kontakta: iCareFone Transfer App [Preporučeno]

Drugi i veoma preporučeni način za slanje WhatsApp poruka bez čuvanja broja je korišćenje iCareFone Transfer App-a. iCareFone Transfer App je intuitivna aplikacija koja vam omogućava da započnete chat na WhatsApp-u bez čuvanja broja. Ima specijalizovanu funkciju “Direct Chat” koja jednostavno zahteva da unesete WhatsApp broj i započnete chat bez čuvanja u vašem imeniku.

Kako poslati poruku na WhatsApp-u novom broju koristeći iCareFone Transfer App:

Instalirajte iCareFone Transfer App na vašem pametnom telefonu sa Play Store-a.

Pokrenite aplikaciju i kliknite na karticu “Tools” na dnu.

Izaberite “Direct Chat”.

Unesite WhatsApp broj i kliknite “Start WhatsApp Chat”.

To je to! Tako brzo i lako možete započeti nove chatove na WhatsApp-u sa intuitivnim pristupom iCareFone Transfer App-a.

Bonus savet: Možete koristiti iCareFone Transfer App za prenos WhatsApp-a između Android-a i iPhone-a ili za preuzimanje WhatsApp statusa.

Način 3. Klik na broj kontakta u WhatsApp grupama

Ako je broj kome želite poslati poruku takođe u WhatsApp grupi kojoj pripadate, možete kliknuti na broj da pošaljete poruku bez čuvanja. Da biste to uradili, pronađite jednu od poruka koju je poslao taj kontakt u grupi i kliknite na njegov broj. Odatle, kliknite na ikonu “Send message”. WhatsApp će vas direktno odvesti do prozora za chat, odakle možete poslati poruku.

Način 4. Koristite funkciju “Message Yourself”

Poslednji trik za slanje WhatsApp poruka bez čuvanja kontakta je korišćenje funkcije “Message Yourself”. WhatsApp vam omogućava da šaljete poruke sebi. Dakle, možete kopirati broj i poslati ga sebi. Nakon toga, kliknite na broj i izaberite “Chat with +xxxxxxx”. Da biste pristupili funkciji message yourself, kliknite na ikonu “new chat” i zatim izaberite “Message yourself” sa vrha liste kontakata. Nakon toga, pošaljite broj sebi. Kada broj postane plav, kliknite na njega i započnite chat sa tim brojem.

Deo 3. Zaključak

Znanje kako poslati poruku na WhatsApp-u bez čuvanja broja je važno za očuvanje privatnosti i brzo započinjanje chata sa bilo kim bez punjenja vašeg imenika. Gore smo diskutovali o više načina za slanje WhatsApp poruka bez čuvanja broja. Međutim, ako bismo morali da izaberemo jedan, onda je iCareFone Transfer App dominantan zbog svog jednostavnog pristupa. Sve što je potrebno je uneti broj da biste započeli chat. Dakle, sledeći put kada želite da chat-ujete sa novim brojem, koristite iCareFone Transfer App da direktno pošaljete WhatsApp poruku.

Izvor: Redmondpie

