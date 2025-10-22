4 saveta za bolje podešavanje RAM-a od EXPO/XMP

AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) i Intel XMP (Extreme Memory Profile) omogućavaju da se RAM automatski overklokuje na fabrički predviđene vrednosti.

Jednostavni koraci za sigurno overklokovanje memorije

Kada kupite DDR4 ili DDR5 RAM, na primer DDR4-3200 ili DDR5-4800, stvarna brzina reklamirana na kutiji (čak i do 8000 MT/s za DDR5) postiže se samo ako uključite EXPO ili XMP u BIOS-u. Bez toga, RAM ostaje na osnovnim JDEC vrednostima.

Uključivanje EXPO/XMP profila daje dobar balans performansi i stabilnosti, ali moguće je izvući još više performansi ručnim podešavanjem brzine, napona i latencija. Evo nekoliko praktičnih saveta za početnike.

Upoznajte svoj RAM

Aktiviranje EXPO/XMP je lako – dovoljno je uključiti opciju u UEFI/BIOS-u. Ali ako želite dodatno podešavanje, važno je znati detalje o svom modulu. Pogledajte nalepnicu na RAM-u, proverite tačan model na sajtu proizvođača i saznajte sve specifikacije.

Važno pravilo: uvek koristite identične module – istog proizvođača, iste brzine i tajminge. Kombinovanje različitih modela često dovodi do nestabilnosti. Čak i kada koristite potpuno iste komponente u dva računara, rezultati overklokovanja se mogu razlikovati, jer mnogo faktora utiče na performanse (proizvodni proces, kvalitet materijala itd.).

Počnite polako

Kao što ne biste odmah trčali sprint bez zagrevanja, isto važi i za RAM. Ne treba odmah podizati brzinu sa DDR5-6000 na 8000 MT/s. Krenite od osnovnih (ili XMP/EXPO) podešavanja i povećavajte korak po korak.

Napredovanje u malim koracima pomaže da otkrijete šta tačno izaziva probleme. Ako odjednom promenite i brzinu i napon, teško je znati šta je dovelo do pada sistema. Mali i postupni pomaci daju sigurnost i precizniju kontrolu.

Testirajte stabilnost

To što se računar pokrenuo ne znači da RAM radi stabilno. Opterećenja u operativnom sistemu i programima mogu otkriti probleme. Zato svaki put kada menjate podešavanja, obavezno testirajte memoriju.

Popularni alati su MemTest86 i OCCT, koji mogu da provere stabilnost, latencije i protok podataka. Ako test padne ili sistem počne da se ruši, vratite podešavanja na nešto blaža. Zato je važno praviti male izmene – lakše je pratiti gde tačno nastaje problem.

Iskoristite mogućnosti matične ploče

Neke matične ploče imaju napredne opcije za „trening“ memorije, koje same testiraju i podešavaju RAM. Ovo može da zameni ručno overklokovanje ili da pruži dobar polazni okvir za dalja podešavanja.

Ako niste sigurni, posetite stranicu proizvođača matične ploče. Tamo obično postoje vodiči i dokumentacija za korišćenje EXPO/XMP profila i ručno podešavanje.

Overklokovanje kao hobi

Danas više nije obavezno overklokovati da bi računar radio dobro, ali i dalje postoji prostor za sitne optimizacije koje donose dodatne performanse. DDR5 memorija može da pređe 8000 MT/s, a uz malo strpljenja moguće je izvući još više.

Ako vam podešavanje zvuči komplikovano ili ne želite da rizikujete, sasvim je u redu samo uključiti EXPO/XMP i uživati u stabilnom radu sistema. Za entuzijaste, međutim, podešavanje RAM-a je zabavan način da izvuku maksimum iz svog hardvera.

Izvor: Xda-developers