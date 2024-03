5.5G se promoviše kao mreža koja će unaprediti povezanost preduzeća 

Očekuje se da će 5.5G omogućiti bolje mogućnosti koje će omogućiti operaterima telekomunikacija da osiguraju rast u prostoru preduzeća.

Napredna verzija 5G mreža podržavaće nove slučajeve upotrebe, uključujući i veštačku inteligenciju

To je važno jer istraživanja sugerišu da 5G još uvek nije dobio toplu dobrodošlicu u preduzećima, iako je standardni izbor za povezivanje mobilnih telefona i uređaja širom sveta. Prema poslednjim podacima iz GSMA Intelligence-a, očekuje se da će 5G činiti 51% mobilnih veza 2029. godine, pre nego što dostigne 56% naredne godine. 5G, koji je počeo komercijalizaciju 2019. godine, najbrže rastuća mobilna tehnologija, premašivši milijardu veza 2022. godine i dostigavši 1.6 milijardi veza prošle godine. Očekuje se da će dostići 5.5 milijardi do 2030. godine. 4G je trebalo devet godina da dostigne 1.5 milijardi korisnika. Međutim, usvajanje 5G tehnologije naišlo je na neke prepreke, a tehnologija nije uspela da ostvari značajan uticaj među preduzećima. Industrijski igrači veruju da će se situacija promeniti sa 5.5G ili 5G-Naprednim mrežama, za koje se očekuje da će komercijalno biti puštene u rad ove godine. Uprkos većim brzinama koje pruža, 5G nije uspeo da pokaže jasne prednosti u odnosu na 4G, napisao je Wu Hequan, direktor Komiteta za savetovanje Internetskog društva Kine i Komiteta za standardizaciju Kine, u objavi koju je domaćin Huawei Technologies. Dok se pokazao korisnim za aplikacije poput mašinskog vida i daljinskog upravljanja, 5G nije napravio veliki korak napred u industrijskom prostoru gde aplikacije zahtevaju, između ostalog, veći uplink, manje latencije, veću sigurnost, više determinističke mogućnosti i manju potrošnju energije. Sada, u nastojanju da bolje iskoristi svoj potencijal, 5.5G — ili 5G-Napredne mreže — smatraju se korakom pre nego što se pređe na 6G, rekao je Wu. Tehnologija nudi brzine 10 puta veće od 5G, pružajući maksimalne uplink brzine od 1Gbps i downlink brzine od 10Gbps. On je primetio da 5.5G takođe poboljšava tri odlike 5G, a to su unapređena mobilna širokopojasna veza, ultra-pouzdana komunikacija sa niskom latencijom i masovna komunikacija putem mašina. “Dostupnost 5G-Naprednih mreža sa 3GPP Izdanjem 18 biće još jedan ključni korak 5G miljokaza u isporuci Interneta stvari (IoT), pružajući katalizator za nova 5G ulaganja tokom 2024. godine i u 2025. godinu”, rekao je GSMA. Podaci asocijacije otkrivaju da više od polovine operatera očekuje da će početi sa implementacijom 5G-Naprednih rešenja tokom godine nakon komercijalne dostupnosti. Usvajanje će biti pokrenuto prioritetnim slučajevima upotrebe, poput 5G multicast usluga i podrške za jeftine IoT uređaje. Kina Unicom Beijing i Huawei Technologies su u januaru 2024. godine implementirali pilot 5.5G mrežu u Pekingu, koja pokriva tri područja koja uključuju Peking Finansijski Trg i Workers’ Stadium. Početni testovi su pokazali da je mreža dostizala maksimalne downlink brzine od 10Gbps i neprekidan doživljaj koji prelazi 5Gbps, prema Huawei-u. GSMA je istakla potrebu za nastavkom investicija u infrastrukturu, jer se projekcije povećanja mobilnog saobraćaja predviđaju da će se četvorostruko povećati od sada do 2030. godine. Mesečni globalni mobilni podaci po vezi će takođe porasti sa 12.8GB 2023. godine na 47.9GB 2030. godine. Rastuće usvajanje generativne veštačke inteligencije (AI) i povezanih aplikacija, poput četbotova, verovatno će podstaći rast podataka, rekao je GSMA. “5G je na pravom putu ka poslovnom uspehu“, rekao je Li Peng, Huawei-ov korporativni stariji potpredsednik i predsednik ICT prodaje i usluga, na Mobile World Congress 2024. u Barseloni. “5.5G ulazi u komercijalnu upotrebu 2024. godine i, dok se 5.5G, AI i oblak susreću, operateri mogu otključati potencijal novih aplikacija i mogućnosti.” Li je pozvao telekomunikacione kompanije da iskoriste ove prilike fokusirajući se na jačanje svojih mreža i usvajanje “višedimenzionalnog monetizacijskog” pristupa. Više od 20% globalnih 5G operatera je usvojilo modele cenovne granice brzine, uključujući tajlandskog operatera AIS, koji je nedavno uveo 5G Boost Mode dodatak, omogućavajući svojim pretplatnicima da odaberu različite brzinske nivoe koji najbolje odgovaraju njihovim obrascima korišćenja. Model cenovne granice pomogao je da prosečni prihod po korisniku ovog operatera poraste za 23%, prema Huawei-u. Huawei planira da dalje iskoristi tržišne prilike i predstavio je nekoliko 5.5G proizvoda na sajmu u Barseloni. To uključuje Net5.5G konvergirani WAN i Net5.5G HiSec SASE, koji nude “end-to-end” IPsec i SRv6 (Segment Routing IPv6) WAN-ove i integrisani pristup sigurnosti između oblaka, mreže, ivice i krajnjih tačaka, rekao je Huawei.

Izvor: Zdnet

