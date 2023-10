5. CEO Summit Beograd: SAD je zemlja partner, podrška brojnih privrednih komora i klubova

Petu godinu zaredom, u organizaciji InStore Media, konferencija će na jednom mestu okupiti biznis elitu i predstavnike ključnih međunarodnih institucija.

Najznačajniji biznis događaj godine je jedina konferencija na kojoj su svi govornici najviši rukovodioci, vlasnici i predsednici UO najuspešnijih domaćih, regionalnih i internacionalnih firmi iz realnog i uslužnog sektora i institucija. CEO Summit namenjen je direktorima kompanija, članovima UO, predstavnicima državnih instirucija, top menadžmentu iz realnog i uslužnog sektora, kao i svima onima koji žele to da postanu.

Zemlja partner samita ove 2023. godine biće Sjedinjene Američke Države, pa će tako uvodnu reč imati ambasador SAD u Beogradu, NJ. E. Kristofer Hil, nakon čega će učesnici imati prilike da čuju panel gde će mišljenja razmeniti Miloš Starović, managing director, Bank of America i Nuno Pinto Leite, general manager south-central Europe & Baltics, PepsiCo.

Kompanije, članice Američke privredne komore u Srbiji u poslednje dve decenije uložile su u Srbiju 14 milijardi dolara. Obim robne razmene dve zemlje prošle godine iznosio je 1,2 milijardu dolara i prvi put je premašio granicu od milijardu dolara. Od samog obima više govori da je u 2022. robna razmena povećana čak 30 odsto. Pri tome je Srbija na tržište SAD izvezla robu vrednu rekordnih 550 miliona dolara.

U Srbiji posluje više od 100 američkih kompanija koje zapošljavaju oko 30.000 ljudi, sa investicijama od oko četiri milijarde dolara. Američke kompanije obezbeđuju visokokvalitetne poslove za hiljade talentovanih ljudi u Srbiji, uključujući brojne direktore i rukovodioce u oblastima u rasponu od poljoprivrede do prerade hrane, od proizvodnje do informacionih tehnologija (IT).

Ovogodišnji CEO Summit ne bi bio moguć bez podrške prijatelja konferencije, privrednih komora i klubova. Ovoj odabranoj grupi, zasada su se pridružili – Američka privredna komora AmCham, Francusko-srpska privredna komora, Holandsko-Srpska privredna asocijacija, Britansko-srpska privredna komora, Kanadsko-srpsko poslovno udruženje CANSEE, Slovenački poslovni klub, Hrvatski poslovni klub, Confindustria Serbia, Japanska poslovna alijansa u Srbiji (JBAS) i Belgijsko-srpska poslovna asocijacija.

U želji da se zahvali prijateljima CEO Summit-a, InStore media je obezbedila popust za sve članove ovih privrednih komora i klubova. Sve što zainteresovane kompanije treba da urade, jeste da se jave svojoj komori ili poslovnom klubu gde će dobiti sve informacije.

AGENDA 2023

EKONOMSKA PERSPEKTIVA SRBIJE

Milojko Arsić, predsednik Naučnog društva ekonomista Srbije, profesor Ekonomskog fakulteta i glavni urednik biltena „Kvartalni monitor“

ZEMLJA PARTNER 2023: SAD

uvodna reč: Ambasador SAD u Beogradu, NJ. E. Kristofer Hil

Panel: Srbija i region iz ugla američkih investitora

Miloš Starović, managing director, Bank of America

Nuno Pinto Leite, general manager south-central Europe & Baltics, PepsiCo

STRATEŠKO PARTNERSTVO ZA PRIVREDU

Mike Michel, CEO, Yettel Srbija

PRIVREDA NA PRVOM MESTU

Panel vodi Marko Čadež, predsednik, Privredna komora Srbije

STRATEGIJA & BRAND VIBE SHIFT – EVOLUCIJA BRENDOVA

Lazar Džamić, vodeći kreativni & digitalni brend strateg

UNICREDIT BANKA SRBIJA (platinum partner)

Otključavamo potencijal privrede i stanovništva

Nikola Vuletić, predsednik IO

VIZIJA (NE)MOGUĆE

Aleksandar Kostić, potpredsednik, MK Group

Razgovor vodi: Milan Ćulibrk, glavni urednik, NIN

DIGITALNA SRBIJA

Panel vodi Nebojša Bjelotomić, predsednik inicijative (imena panelista uskoro će biti poznata)

DIGITALNA POLJOPRIVREDA

Vesna Bengin, suosnivač, BioSense Institut

I SPORT I BIZNIS

Dejan Bodiroga, predsednik Evrolige i bivši košarkaški reprezentativac

IZAZOVI ENERGETIKE

Energetska efikasnost, sistemi za upravljanje i tranzicija ka obnovljivim izvorima energije

Ksenija Karić, CEO, Schneider Electric

EBRD: PLANOVI ZA ADRIA REGION

Panel vodi Miljan Ždrale, šef agrobizniz tima EBRD za Jugoistočnu Evropu

gost: Emil Tedeschi, predsednik Uprave, Atlantic Grupa

