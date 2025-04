5 dodatnih troškova koje verovatno zaboravljate pri kupovini gejming platforme

Napokon ste uspeli – uštedeli ste dovoljno novca da kupite taj potpuno novi gejming uređaj koji mesecima priželjkujete.

Mislite da trošite 500 ili 2.000 dolara, ali u stvarnosti vas to košta mnogo više

Bilo da je to Xbox Series X od 500 dolara, PS5 Pro od 700 dolara ili snažan gejming PC u rasponu od 1.500 do 2.000 dolara, spremni ste da pritisnete dugme za kupovinu i uživate u svom novom setupu. Izračunali ste trošak do poslednjeg centa, sigurni da vam budžet ne dozvoljava greške. A onda – realnost udara. To je trenutak kada shvatite da početna cena uređaja nije kraj priče. Gejming platforma nije samo konzola ili PC – to je ceo ekosistem koji je okružuje. Od unapređenja ekrana i nameštaja do skrivenih servisnih naknada i zaštitne opreme, ukupni trošak posedovanja može brzo da naraste. Ako niste pažljivi, možete potrošiti daleko više nego što ste prvobitno planirali – sve u ime uživanja u igrama.

Udoban setup ima svoju cenu

Kupili ste hardver, ali gde i kako planirate da ga koristite? Gejming PC na klimavom starom stolu i uz trpezarsku stolicu sigurno nije recept za dugotrajan komfor. Isto važi i za konzolu – možete sedeti na podu, ali vaša leđa vam neće biti zahvalna.

Za potpuno gejming iskustvo potreban je solidan setup, što znači da ćete morati da uložite u kvalitetnu stolicu, stabilan sto i dobar monitor ili TV. Pored toga, prostor u kojem igrate igra veliku ulogu. Goli zidovi i zapetljani kablovi ne ostavljaju utisak “sledeće generacije” – biće vam potrebna odgovarajuća rasveta, možda zvučna izolacija ako delite prostor sa drugima, pa čak i neki posteri ili LED trake za dodatnu estetiku. Sve su to bitni delovi iskustva, a nažalost, značajno povećavaju konačan račun.

Vaša moćna gejming postavka zahteva zaštitu

Uložili ste ozbiljan novac u konzolu ili PC, ali šta ih štiti? Dovoljan je samo jedan nagli nestanak struje ili strujni udar da vam sprži skupu opremu. Zato je UPS (neprekidno napajanje) ili kvalitetan prenaponski zaštitnik neophodan dodatak. Dobar UPS ne samo da sprečava naglo gašenje sistema već vam daje vremena da bezbedno isključite uređaje, čime izbegavate oštećenja hardvera i gubitak podataka. Jeftini produžni kablovi sa “zaštita od struje” nalepnicom nisu dovoljni – visokokvalitetni gejming PC-ijevi, OLED televizori i najnovije konzole zahtevaju stabilan izvor napajanja. Dugoročni problemi sa strujom mogu postepeno degradirati komponente. Naravno, dobar UPS nije jeftin, ali je svakako jeftiniji od zamene GPU-a, matične ploče ili konzole. Ako mislite da je vaša gejming postavka potpuna bez jednog, zapravo igrate na sreću sa sopstvenom investicijom.

Servisne pretplate nikada ne prestaju

Kupili ste igre i mislite da ste završili sa troškovima? Razmislite ponovo. U modernom gejming svetu, jednokratna kupovina igre tek je početak priče. Iako su online servisi za PC besplatni, konzolaši su zarobljeni u začaranom krugu mesečnih pretplata. Bilo da je to PlayStation Plus, Xbox Game Pass Ultimate ili Nintendo Switch Online, svi oni naplaćuju mesečne ili godišnje pretplate samo da biste igrali online igre koje ste već kupili po punoj ceni. Ako uzmete u obzir da PS Plus tokom četiri godine košta više nego sama konzola, jasno je koliko se troškovi nagomilavaju. Pored toga, “Netflix-izacija” igara znači da svoju kolekciju naslova gradite kroz pretplatne servise – ali ih gubite čim prestanete da plaćate. A to nije sve. Gejming industrija je majstor u tome da vam stalno otima novac – battle pass paketi, ekspanzije, DLC-ovi i cloud gejming servisi samo su neki od načina na koje se troškovi stalno uvećavaju. Prava cena gejming platforme danas nije samo početna – to je trajni trošak.

Periferije, proširenja i skladište

Kupili ste konzolu ili PC, ali da li ste stvarno spremni za igranje?

Jedan kontroler nije dovoljan, naročito ako želite da igrate sa prijateljima. Dodatni kontroleri su neizbežni i nisu jeftini – konzolaši često potroše 70-150 dolara na dodatne džojstike, bilo zbog drugog igrača, bilo zbog neizbežnog problema sa “stick driftom”. PC igrači nisu izuzeti iz ovog problema – mehaničke tastature, gejming miševi i profesionalne slušalice koštaju znatno više od običnih kancelarijskih verzija. A kapacitet skladišta? Katastrofa. Igre su sve veće, a 1TB SSD koji dolazi sa konzolama ili PC-jevima danas je “presladak” i potpuno neadekvatan. Samo Call of Duty može pojesti pola prostora, dok God of War Ragnarok na PC-ju zauzima 180 GB. To znači da ćete pre ili kasnije kupovati NVMe SSD za PC, proširenje memorije za Xbox ili skupi vlasnički SSD za PS5 – sve to samo da biste uopšte mogli da čuvate igre koje želite da igrate.

Kreiranje sadržaja i strimovanje zahtevaju dodatnu opremu

Mislili ste da je “ići uživo” jednostavno? Ako ste ikada razmišljali o strimovanju igrica ili snimanju klipova za YouTube i TikTok, brzo ćete shvatiti da osnovna oprema nije dovoljna. Možete tehnički strimovati samo sa konzole ili PC-a, ali ako želite kvalitetan sadržaj, potreban vam je profesionalni hardver. Capture kartice, kvalitetne veb-kamere, eksterni mikrofoni i dobra rasveta nisu luksuz – to su osnovni alati da vaš strim ne izgleda mutno i amaterski. Pre nego što shvatite, kupićete XLR mikrofon, boom arm, stream deck, overlay pakete, pa čak i dodatni PC za dual-stream setup. Strimovanje nije hobi – to je investicija koja konstantno troši novac.

Prava cena gejminga

Na kraju, gejming nikada nije samo konzola ili PC – to je ceo ekosistem koji dolazi uz to. Od stolice na kojoj sedite, do proširenja memorije koje ćete neminovno kupiti, troškovi se brzo gomilaju. Dok konzole deluju kao jeftinija opcija, pretplate i ograničena memorija mogu ih učiniti skupljima. S druge strane, PC gejming nije jednokratna kupovina – to je trajna obaveza konstantnih nadogradnji i kupovine periferija. Mislite da trošite 500 ili 2.000 dolara, ali u stvarnosti vas to košta mnogo više. Zato je najbolji način da priđete novoj gejming platformi dobro planiranje i budžetiranje svih skrivenih troškova. Jer gejming nije jeftin – ali shvatiti to prekasno je još gore.

Izvor: Xda-developers

Podelite s prijateljima

Tweet