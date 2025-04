5 funkcija koje DiskCheckup čine najboljim alatom za proveru zdravlja vašeg SSD-a

DiskCheckup je moćan alat dizajniran da vam pomogne u nadgledanju i održavanju zdravlja vašeg SSD-a.

Besplatan je, mali i ima minimalistički korisnički interfejs, ali savršeno obavlja svoj posao. Evo nekoliko istaknutih funkcija koje ga čine neophodnim alatom za proveru zdravlja SSD-a.

S.M.A.R.T. nadgledanje

Većina SSD-ova i HDD-ova dolazi sa tehnologijom samonadzora, analize i izveštavanja (S.M.A.R.T.), a DiskCheckup koristi ovu funkcionalnost za praćenje ključnih indikatora zdravlja vašeg SSD-a, kao što su loši sektori, broj uključenja i greške pri čitanju/pisanju. Ove metrike pružaju sveobuhvatan pregled stanja vašeg diska. Da biste ih proverili, samo idite na karticu SMART Info. Ako želite da saznate koliko je vaš SSD istrošen, obratite pažnju na pokazatelje kao što su Reallocated Sector Count, Wear Leveling Count ili Power-On Hours. Takođe, obratite pažnju na bilo kakve znakove upozorenja, kao što je prekoračenje dozvoljenih vrednosti, što može značiti da vaš SSD zahteva pažnju ili čak zamenu. Međutim, imajte na umu da se ove metrike mogu razlikovati kod različitih proizvođača SSD-ova.

Upozorenja o zdravlju i procena životnog veka

Zahvaljujući S.M.A.R.T. funkcionalnosti, DiskCheckup neprekidno prati zdravlje vašeg SSD-a. Aplikacija vam šalje upozorenja ako neki parametri padnu ispod prihvatljivog nivoa, omogućavajući vam da preduzmete mere pre nego što vaš SSD postane neupotrebljiv. Ova funkcija nije podrazumevano uključena, pa je potrebno da je aktivirate u podešavanjima DiskCheckup-a. Možete odabrati da dobijate obaveštenja na ekranu ili putem e-maila. DiskCheckup vam takođe može dati procenu trajanja vašeg SSD-a. Da biste to omogućili, aktivirajte opciju Record SMART attributes for TEC compilation u podešavanjima i pokrenite produženi test na vašem SSD-u. Ipak, ovu informaciju treba uzeti s rezervom, jer ne podržavaju svi proizvođači standard Disk Self Test (DST), pa test možda neće uvek prikazati tačne podatke.

Nadgledanje temperature

SSD-ovi mogu da se pregreju pod intenzivnim opterećenjem, što može smanjiti performanse ili čak trajno oštetiti disk. DiskCheckup prati temperaturu vašeg SSD-a u realnom vremenu i upozorava vas ako pređe bezbedne granice.

Temperaturu vašeg SSD-a možete videti u kartici SMART Info, a možete podesiti prikaz vrednosti u stepenima Celzijusa ili Farenhajta. Takođe dobijate informacije o najvišoj temperaturi koju je vaš disk dostigao. Ovo nije samo jednokratno merenje – ako ostavite DiskCheckup otvoren, možete pratiti eventualne promene temperature i reagovati na vreme. Možda ćete morati poboljšati ventilaciju u računaru ili čak koristiti rashladne podloge.

Prilagodljivi izveštaji

Ako primetite bilo kakve probleme sa SSD-om i treba vam pomoć, uvek je korisno imati detaljne informacije za rešavanje problema. DiskCheckup generiše izveštaje koji uključuju podatke o zdravlju diska, greškama i performansama. Izveštaje možete prilagoditi tako da se fokusiraju na određene podatke, prema vašim potrebama. Na primer, možete izvesti izveštaj koji uključuje Load Cycle Count, Throughput Performance, Power Cycle Count ili istorijske podatke o temperaturi. Međutim, nemojte očekivati lepo formatiran PDF ili CSV fajl – dobićete TXT fajl sa svim traženim informacijama. Ako ovaj izveštaj pošaljete proizvođaču ili tehničaru koji vam pomaže da rešite problem, postoji šansa da će vam dati korisna rešenja, ako su dostupna.

Široka kompatibilnost sa SATA, NVMe i USB diskovima

DiskCheckup je kompatibilan sa većinom brendova i modela SSD-ova, obezbeđujući nesmetanu funkcionalnost bez obzira na to koji disk koristite. Takođe podržava i SATA i NVMe diskove, ali ne podržava SCSI i RAID diskove.

Možete lako proveriti kompatibilnost vašeg diska ili njegovih funkcija u sekciji Device Info. Kao što je ranije pomenuto, čak i ako je vaš disk podržan, možda neće prikazati sve funkcije. To može biti zato što proizvođač ne podržava sve S.M.A.R.T. funkcije ili koristite zastareli SSD drajver. Naravno, ako imate veoma star disk, moguće je da uopšte neće biti podržan.

Da li treba da koristite DiskCheckup?

Iskreno, DiskCheckup nije savršen. Neki alati za proveru diska nude više funkcija ili imaju moderniji korisnički interfejs. Međutim, kao besplatan i lagan alat, DiskCheckup pruža odlične mogućnosti.

Kombinuje napredne opcije nadgledanja i dijagnostike sa jednostavnim i efikasnim dizajnom, što ga čini savršenim za svakoga ko želi da prati zdravlje svog SSD-a.

Korišćenjem ovih funkcija možete produžiti vek trajanja diska, optimizovati performanse i sprečiti potencijalni gubitak podataka. Bilo da ste običan korisnik ili IT entuzijasta, DiskCheckup vam pomaže da vaš SSD radi na najbolji mogući način.

Izvor: Xda-developers

