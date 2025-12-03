5 grešaka u bezbednosti NAS-a i kako ih ispraviti
Većina korisnika mrežnih uređaja za skladištenje podataka (NAS) često zanemaruje osnovne mere bezbednosti, što može dovesti do ozbiljnih ranjivosti i gubitka podataka. Pogrešna podešavanja, slaba zaštita i odsustvo redovnog održavanja čine ove uređaje lakom metom za različite vrste napada.
Ključne greške i preporuke za unapređenje bezbednosti NAS-a
- Izloženost uređaja direktno internetu
Omogućavanje direktnog pristupa NAS-u preko interneta bez dodatne zaštite značajno povećava rizik od neovlašćenog pristupa i zlonamernih napada. Mnogo bezbedniji pristup je korišćenje VPN-a ili drugih sigurnih tunela za daljinski pristup, kao i zatvaranje nepotrebnih portova.
- Slabe ili ponovljene lozinke
Jedna od najčešćih grešaka je korišćenje kratkih, jednostavnih ili već korišćenih lozinki. To omogućava lak proboj putem automatizovanih alata. Rešenje je uvođenje jedinstvenih, kompleksnih lozinki i aktiviranje višefaktorske autentifikacije gde god je to moguće.
- Ignorisanje ažuriranja firmvera i softvera
Proizvođači redovno objavljuju bezbednosne zakrpe za uočene ranjivosti. Ako uređaj nije ažuriran, ostaje izložen poznatim propustima. Redovno proveravanje i instaliranje ažuriranja značajno povećava bezbednost sistema.
- Nedostatak rezervnih kopija
Nedovoljna ili nepostojeća strategija pravljenja sigurnosnih kopija može dovesti do trajnog gubitka važnih podataka. Preporučuje se primena pravila 3-2-1: više kopija podataka, na različitim lokacijama i barem jedna van primarne mreže.
- Loše podešene privilegije i mrežna struktura
Korišćenje administratorskog naloga za sve aktivnosti i slaba kontrola pristupa povećavaju rizik od kompromitovanja celog sistema. Najbolja praksa je kreiranje posebnih korisničkih naloga sa ograničenim pravima i postavljanje NAS-a u izdvojeni deo mreže.
Primena ovih preporuka značajno smanjuje rizik od napada i produžava bezbedan i pouzdan rad NAS uređaja. Pravilna konfiguracija, redovno održavanje i odgovoran pristup zaštiti podataka ključni su za sigurno korišćenje mrežnog skladišta.
Izvor: Xda-developers
