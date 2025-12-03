5 grešaka u bezbednosti NAS-a i kako ih ispraviti

Većina korisnika mrežnih uređaja za skladištenje podataka (NAS) često zanemaruje osnovne mere bezbednosti, što može dovesti do ozbiljnih ranjivosti i gubitka podataka. Pogrešna podešavanja, slaba zaštita i odsustvo redovnog održavanja čine ove uređaje lakom metom za različite vrste napada.

Ključne greške i preporuke za unapređenje bezbednosti NAS-a

Izloženost uređaja direktno internetu

Omogućavanje direktnog pristupa NAS-u preko interneta bez dodatne zaštite značajno povećava rizik od neovlašćenog pristupa i zlonamernih napada. Mnogo bezbedniji pristup je korišćenje VPN-a ili drugih sigurnih tunela za daljinski pristup, kao i zatvaranje nepotrebnih portova. Slabe ili ponovljene lozinke

Jedna od najčešćih grešaka je korišćenje kratkih, jednostavnih ili već korišćenih lozinki. To omogućava lak proboj putem automatizovanih alata. Rešenje je uvođenje jedinstvenih, kompleksnih lozinki i aktiviranje višefaktorske autentifikacije gde god je to moguće. Ignorisanje ažuriranja firmvera i softvera

Proizvođači redovno objavljuju bezbednosne zakrpe za uočene ranjivosti. Ako uređaj nije ažuriran, ostaje izložen poznatim propustima. Redovno proveravanje i instaliranje ažuriranja značajno povećava bezbednost sistema. Nedostatak rezervnih kopija

Nedovoljna ili nepostojeća strategija pravljenja sigurnosnih kopija može dovesti do trajnog gubitka važnih podataka. Preporučuje se primena pravila 3-2-1: više kopija podataka, na različitim lokacijama i barem jedna van primarne mreže. Loše podešene privilegije i mrežna struktura

Korišćenje administratorskog naloga za sve aktivnosti i slaba kontrola pristupa povećavaju rizik od kompromitovanja celog sistema. Najbolja praksa je kreiranje posebnih korisničkih naloga sa ograničenim pravima i postavljanje NAS-a u izdvojeni deo mreže.

Primena ovih preporuka značajno smanjuje rizik od napada i produžava bezbedan i pouzdan rad NAS uređaja. Pravilna konfiguracija, redovno održavanje i odgovoran pristup zaštiti podataka ključni su za sigurno korišćenje mrežnog skladišta.

Izvor: Xda-developers