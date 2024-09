5 Linux komandi za brzo pregledanje sadržaja fajlova

Jedna od najboljih stvari kod Linuxa je što nudi nekoliko načina za obavljanje svakog zadatka.

Pet načina da pregledte sadržaj fajlova

Sve što radite u Linuxu ima alternativnu metodu, od najjednostavnijih do najsloženijih. Ali ne brinite, nema potrebe da budete preopterećeni jer možete odabrati jednu metodu i držati se nje. Uzmimo, na primer, pregledanje sadržaja tekstualnih fajlova.

Koje komande su dostupne za ovo?

less

Less, naravno, znači manje. Za razliku od more komande, less komanda ne mora da pročita ceo ulazni fajl pre nego što prikaže izlaz. Zbog toga možete zaista pregledati fajl stranicu po stranicu. Ovo je vrlo korisno ako je fajl koji pregledate duži. Kada je fajl otvoren, možete se kretati kroz njega stranicu po stranicu pritiskom na space ili liniju po liniju koristeći tastere sa strelicama gore/dole. Postoje neke opcije, ali verovatno vam neće biti potrebne.

Da biste pregledali sadržaj fajla pomoću less komande, komanda izgleda ovako:

less zdnet.txt

Kada završite pregledanje sadržaja fajla, pritisnite Q ili Ctrl+C na tastaturi da biste izašli.

more

Komanda more je vrlo slična less komandi; prikazuje ceo sadržaj fajla odjednom. Nema pregledanja sadržaja po stranicama, pa možda ćete morati da povećate prozor terminala da biste videli ceo sadržaj fajla. Komanda more je prilično primitivna, i kada ispiše sadržaj fajla, automatski vraća vaš prompt (pa nema potrebe za izlaskom). Možda ćete koristiti more umesto less ako pregledate mali fajl i želite jednostavno da prikažete sadržaj i odmah vratite terminal. U tom pogledu, more je malo efikasniji od less.

Korišćenje more komande je jednostavno kao:

more zdnet.txt

cat

Komanda cat je slična more komandi u tome što ispisuje sadržaj fajla u terminal i vraća vaš prompt. Međutim, cat komanda može uraditi nešto što more ne može. Recimo da želite da pregledate sadržaj dva fajla, jednog za drugim, u isto vreme. Cat komanda to može. U stvari, možete čak i da prosledite izlaz takve komande u novi fajl koji sadrži sadržaj oba fajla. Na primer, imate zdnet.txt i zdnet2.txt i želite da ih spojite u fajl zdnet3.txt. Da biste to uradili, izdaćete komandu:

cat zdnet1.txt zdnet2.txt > zdnet3.txt

Koristite less da pregledate sadržaj zdnet3.txt i videćete da sadrži sadržaj oba originalna fajla.

nl

Šta ako želite da imate brojeve linija prikazane pored fajla kako biste videli položaj svake linije teksta? Ova funkcija može biti korisna prilikom pregledanja/debugovanja koda. Takođe možete koristiti nl za generisanje numerisanih lista. Korišćenje nl je jednostavno kao:

nl zdnet.txt

Ovo će ispisati svaku liniju sa brojem linije na levom rubu.

Recimo da imate fajl sa koracima za zadatak, ili ste kreirali listu imena i želite da ih pretvorite u numerisanu listu. Za to ćemo proslediti sadržaj u novi fajl ovako:

nl zdnet.txt > zdnet_numbers.txt

grep

Komanda grep je jedinstvena po tome što vam omogućava da pretražujete niz u fajlu i pregledate samo delove fajla koji sadrže traženi niz. Na primer, imamo zdnet.txt i želimo da vidim gde se pominje Linux. Za to biste izdali komandu:

grep Linux zdnet.txt

Izlaz će prikazati sve delove koji sadrže Linux i označiti traženi termin crvenom bojom. Takođe možete pretraživati duži niz, ali morate ga staviti u navodnike, ovako:

grep -n Linux zdnet.txt

Sa gore navedenih pet komandi, ne bi trebalo da imate problema sa pregledanjem sadržaja tekstualnih fajlova. Ali imajte na umu da ove komande neće raditi sa dokumentima kreiranim u programima kao što su Word ili LibreOffice, jer su to binarni fajlovi. Ove komande rade samo sa običnim tekstualnim fajlovima. Za više informacija o svakoj komandi, pročitajte man stranicu za svaku (kao što je man less).

Izvor: zdnet

Podelite s prijateljima

Tweet