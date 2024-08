5 mitova o IoT  (Internet of Things) uređajima o kojima ne treba da brinete

Čini se da je gotovo sve što danas kupite na neki način “pametno.” Ipak, ne mora svaki uređaj biti povezan na mrežu, i razumemo strahove koje ljudi moguda imaju u sve povezanijem svetu. Da biste se umirili, evo nekoliko mitova o Internetu stvari (IoT) oko kojih ne treba da brinete.

IoT nije gubljenje vremena

Za neke, Internet stvari podrazumeva povezivanje uređaja na mrežu bez kablova. Čim vaš pametni telefon uspostavi vezu sa ruterom i dobije IP adresu, imate IoT uređaj! Čestitamo… ali to nažalost nije tačno. Prvo, IoT uređaj može biti povezan sa infrastrukturom i uslugama sa ili bez kablova. Drugo, IoT uređaju je potreban softver i podrška za pozadinske sisteme kako bi sve funkcionisalo. Od dizajna do implementacije može biti komplikacija koje zahtevaju pažljivo razmatranje. U zavisnosti od IoT projekta, spoljni faktori, geografska lokacija, izvor napajanja i mrežne mogućnosti, način na koji se koristi IoT za formiranje rešenja može se značajno razlikovati. To može biti jednostavno kao kreiranje pametnog HVAC sistema ili pokretanje čitavog solarnog panela na udaljenoj lokaciji.

IoT ne bi trebalo da bude manje siguran

Bezbednost je uvek briga kada je tehnologija u pitanju. GDPR i druge vladine inicijative su postavljene da zaštite širu javnost od zloupotrebe podataka od strane korporacija i drugih strana. Održavanje privatnosti nad ličnim podacima je od vitalnog značaja, a za IoT postoje načini na koje možemo da radimo na poboljšanju zaštite. Postojeća infrastruktura koja šifruje podatke dok se kreću između uređaja i oblaka može se prilagoditi, mogu se doneti novi zakoni, razviti dodatni sigurnosni okviri, i ponuditi javnosti bolje razumevanje osnovnih sigurnosnih protokola.

IoT nije Divlji zapad

Internet stvari nije kao AI, gde postoji vrlo malo nadzora. Možda stvaramo verziju Skyneta u stvarnom životu, ali IoT se odnosi na povezani hardver. Već koristimo razne tehnologije koje koriste ovu ideju, uključujući RFID oznake. Sredstva za stvaranje zaista povezanog sveta već postoje, uključujući Wi-Fi, Bluetooth i IPv6. Arm postavlja temelje za uređaje niske potrošnje, povezane zajedničkim tehnologijama za neometano umrežavanje. Bežične mreže se i dalje razvijaju sa Wi-Fi 7 i 6LoWPAN. Takođe postoje standardna tela širom sveta koja prate razvoj i osiguravaju da sve može da komunicira sa drugim hardverom. IEEE je tu sa W3C, ISA i IPSO alijansom, da spomenemo nekoliko organizacija. Ova tela uključuju političare, proizvođače, pružaoce usluga i dobavljače kako bi bolje razumeli planove i radili zajedno na stvaranju bolje budućnosti. Suprotno onome što ljudi mogu pretpostaviti kada čuju za IoT i povezane uređaje, nećete imati niz kamera oko svoje kuće koje snimaju 24/7 za neku zlonamernu korporaciju. Osim ako to sami ne želite.

IoT nije tako ekstremna ideja

Većina tehnologije koja se može unaprediti putem dodatnih usluga već je prisutna u našim domovima. Pomislite na pametne sisteme osvetljenja i grejanja. Alexa vam može pomoći da upravljate Philips Hue (i drugim poznatim brendovima) sijalicama, ali putem IoT-a možete dodati senzore da automatizujete razne funkcije. Umesto da ručno podešavate kontrole, možete dozvoliti da hardver komunicira sa postojećim okvirima kako bi izvršio te promene za vas — čak i ako su dostupne na vašem telefonu. Već smo povezaniji nego ikada i provodimo više vremena gledajući u ekran. Novi način da nam pomogne u upravljanju našim tehnološki obogaćenim životima mogao bi nam pomoći na različite načine, poput omogućavanja boljih socijalnih interakcija bez telefona. Pametni telefoni, nosivi uređaji i drugi uređaji su sjajni za interakciju sa podacima koristeći grafički interfejs, ali većinu obrade i drugih IoT zadataka obavljaće spoljne usluge i sistemi.

IoT vam neće oduzeti posao

Mašine zamenjuju ljudske uloge decenijama. IoT uređaji neće ubrzati ovaj proces, niti će ga usporiti. Poslovi koji ne spadaju u rutinske zadatke verovatno će biti sigurni od automatizacije, bez obzira na to da li su AI i IoT uključeni. Tehnologija postaje sve sposobnija, ali i dalje ćemo naići na granice onoga što je moguće postići pravilima i smernicama pre nego što bude potrebna ljudska intervencija.

IoT je još uvek nov, ali je tu da ostane

Možda vam se to ne sviđa, ali svet nastavlja da se razvija i menja. Tehnologija je isprepletena sa čovečanstvom i naš opstanak sada zavisi od mašina i kodiranja koje smo usavršavali tokom poslednjih decenija. IoT ima potencijal da ovu ideju odvede još dalje, poboljšavajući naše živote i čineći svakodnevne zadatke prijatnijim ili manje dosadnim. Ne morate se odmah baciti u IoT, ali pogleg izdaleka može vam pružiti uvid u to šta bi moglo biti moguće uz prave alate.



Izvor: Xda-developers

