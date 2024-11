5 načina da podignete kopiranje i lepljenje/paste na viši nivo na Windowsu

Kopiranje i lepljenje su verovatno među najčešćim zadacima koje obavljamo na Windows računarima, bilo da preuzimamo tekst sa interneta za dokument ili izvozimo brojeve iz Excel tabele.

Iako je to ponavljajući zadatak koji troši dosta vremena, većina nas i dalje koristi samo prečice na tastaturi CTRL + C i CTRL + V. Vaš novi laptop ili računar nudi mnogo više alata za kopiranje i lepljenje koji mogu uštedeti vreme. Na primer, možete omogućiti istoriju Clipboard-a da biste sačuvali i zalepili više stavki odjednom. Evo pet jedinstvenih načina da unapredite svoje kopiranje i lepljenje na Windowsu.

Omogućite istoriju Clipboard-a

Kada kopirate tekst ili slike, oni se čuvaju u Clipboard-u, ali se prethodna stavka obično briše čim kopirate nešto novo. To može biti zamorno ako morate više puta kopirati i lepiti različite stavke. Brži način je omogućiti istoriju Clipboard-a, koja čuva listu vaših najnovijih stavki kako ne biste morali svaki put iznova da kopirate. Kada je istorija Clipboard-a uključena, Windows može čuvati do 25 stavki, uključujući tekst, kod i slike. Kada je aktivirana, jednostavno pritisnite WIN + V da biste pristupili istoriji Clipboard-a, a pomoću CTRL + C možete ponovo kopirati bilo koju stavku sa liste. Da biste uključili istoriju Clipboard-a, idite na Podešavanja > Sistem > Clipboard i uključite opciju za istoriju Clipboard-a. Imajte na umu da, kako kopirate nove stavke, najstarije se automatski uklanjaju kako bi se održao limit od 25 stavki, a istorija se briše svaki put kada restartujete ili isključite uređaj.

Koristite PowerToys Advanced Paste

PowerToys Advanced Paste omogućava vam da zalepite tekst sa Clipboard-a u različitim formatima prema vašim potrebama. Možete zalepiti kao običan tekst, Markdown ili JSON, bilo putem korisničkog interfejsa ili pomoću brze prečice na tastaturi. Evo kako da ga koristite:

Otvorite PowerToys i idite na stranicu sa podešavanjima za Advanced Paste.

Uključite opciju “Enable Advanced Paste”, i, ako nije već uključena, aktivirajte i istoriju Clipboard-a.

Otvorite tekstualni dokument i kopirajte neki tekst.

Pritisnite Windows taster + Shift + V da otvorite meni Advanced Paste.

Odavde možete izabrati da zalepite tekst kao običan tekst, Markdown ili JSON.

Kada lepimo kao običan tekst, sav format se uklanja. Lepiti kao Markdown zadržava formatiranje HTML sadržaja pretvaranjem u Markdown. Lepiti kao JSON formatira tekst kao JSON, koji je često korišćen u programiranju i datotekama sa podacima.

Lepljenje teksta uz AI

PowerToys Advanced Paste takođe ima opciju koja omogućava lepljenje teksta uz pomoć AI. Kada omogućite ovu funkciju, videćete OpenAI prozor za unos konverzije koju želite — sažetak teksta, prevod, generisanje koda, prepravka iz neformalnog u profesionalni stil ili bilo šta drugo što možete zamisliti pri lepljenju modifikovane verzije teksta. Da biste ovo postavili, potreban vam je API ključ od OpenAI i dostupni krediti na vašem nalogu.

Idite na OpenAI API Keys stranicu i prijavite se na nalog ili kreirajte novi ako je potrebno.

Kliknite na “Create new secret key” dugme.

U prozoru tajnog ključa kliknite na dugme “Create secret key”.

Kopirajte ključ u Clipboard.

Vratite se na PowerToys podešavanja za Advanced Paste i kliknite na dugme “Enable” pored opcije “Enable Paste with AI”.

Zalepite API ključ u predviđeno polje i kliknite na “Save”.

Otvorite tekstualni dokument i kopirajte neki tekst.

Pritisnite Windows taster + Shift + V da otvorite meni Advanced Paste. U polju “Describe what format you want” možete uneti jedinstven upit kako biste iskoristili AI funkciju za transformaciju teksta prema vašim potrebama.

Lepljenje bez formatiranja

Kada kopirate tekst sa veb stranice ili dokumenta, formatiranje kao što su font, veličina i boja često se prenose kada zalepite tekst. Međutim, lako možete zalepiti tekst bez formatiranja koristeći prečice na tastaturi Ctrl + Shift + V (često korišćeno u aplikacijama kao što su Chrome i Gmail) ili Ctrl + Alt + V (uglavnom u Microsoft Office-u). Ako aplikacija ne podržava prečicu za lepljenje bez formatiranja, možete kliknuti desnim tasterom miša i odabrati “Paste as plain text” ili “Paste without formatting”. Alternativno, možete otvoriti Notepad, zalepiti tekst tamo, a zatim ga ponovo kopirati. Notepad će ukloniti sve formatiranje, ostavljajući vam čist tekst.

Kopiranje teksta iz slika

Niste ograničeni na kopiranje teksta samo iz dokumenata i veb stranica. Aplikacija Photos u Windowsu 11 i 10 omogućava vam da izdvojite tekst iz slika. Koristi tehnologiju optičkog prepoznavanja karaktera (OCR) za skeniranje vaših fotografija, prepoznavanje teksta i omogućavanje kopiranja kao običnog teksta. Drugi način kopiranja teksta iz slika je korišćenje alata Snipping Tool, koji takođe ima ugrađeni OCR. Napravite snimak ekrana, a zatim kliknite na dugme “Text Actions” na traci alata Snipping Tool-a da biste omogućili selektovanje teksta. Odavde možete označiti i kopirati tekst mišem.

Kopiranje i lepljenje sa lakoćom

Windows omogućava jednostavno kopiranje i lepljenje, bilo da vam je potrebno kopiranje teksta sa veb stranice ili slike. Funkcije poput PowerToys Advanced Paste mogu uštedeti vreme za napredne korisnike pojednostavljujući proces. Ako vas zanima, možda želite da istražite kako da efikasnije kopirate i lepite na Mac-u ili Chromebook-u.

