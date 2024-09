5 razloga zašto će Linux preteći Windows i macOS na desktopu – na kraju

Iako Linux trenutno ima jednocifreni tržišni udeo, očekujem da će taj broj eksponencijalno rasti u narednim godinama.

Evo nekoliko razloga zašto verujemo da će Linux postati dominantan operativni sistem na desktop računarima

Rastuća frustracija sa Windowsom

Mnogi korisnici sve više izražavaju nezadovoljstvo Windowsom. Najnovija verzija, Windows 11, ima brojne probleme koji frustriraju korisnike. Ovi problemi uključuju intruzivne oglase, dosadna upozorenja za završavanje podešavanja, taskbar widgete, isticanje pretraga, web rezultate u pretrazi, TPM 2.0 provere, nedostatak kontekstualnog menija iz Windowsa 10, spore mrežne brzine, visoke hardverske zahteve, poteškoće u promeni podrazumevanih aplikacija i zahtev za prijavljivanje na Microsoft nalog. Ovi problemi su značajni i mnogi korisnici gube strpljenje. Ovi problemi verovatno neće biti rešeni sve dok ne izađe nova verzija Windowsa, koja će verovatno doneti nove probleme umesto da reši stare. Mnogi korisnici smatraju da su oglasi na desktopu posebno iritantni, jer dodatno opterećuju iskustvo koje je već preopterećeno oglasima na web stranicama. Sve više korisnika traži alternativu koja je manje frustrirajuća, i tu Linux može da uđe u igru.

Rastući troškovi Apple hardvera

Iako su Apple proizvodi poznati po visokom kvalitetu, njihova cena postaje sve veći problem. Na primer, najjeftiniji MacBook Pro sada počinje od 1.599 dolara, dok najskuplji model košta 3.199 dolara. Da biste dobili MacBook Pro sa M3 Pro čipom i 36 GB RAM-a, potrebno je izdvojiti skoro 2.800 dolara. To je velika suma novca za većinu korisnika. Jedina prednost Apple hardvera je njegova dugovečnost, ali čak i tada, davanje skoro 3.000 dolara svake dve ili tri godine je previše za većinu ljudi. Kako troškovi nastavljaju da rastu, korisnici će tražiti isplativije alternative. S obzirom na to da Apple korisnici ne žele da pređu na operativni sistem koji je podložan virusima, malverima i ransomware napadima, Linux se pojavljuje kao logičan izbor.

Nedostatak ugrađene AI tehnologije

Windows već ima ugrađen AI alat zvan Copilot, a očekuje se da će Apple uskoro dodati svoju verziju AI u macOS. Android ima Gemini, a iOS će uskoro pratiti taj primer. Linux, s druge strane, još uvek nije ugradio AI tehnologiju u svoje sisteme, što mnogi korisnici vide kao prednost. AI može biti korisna za istraživanje, ali mnogi korisnici ne žele da AI bude duboko integrisana u njihov operativni sistem zbog zabrinutosti za privatnost. Nema garancije da AI ne koristi sve što kucamo ili gledamo za kreiranje profila o nama ili za obuku svojih modela. Ako korisnici žele da koriste AI, to bi trebalo da bude njihov izbor, a ne nešto što im se nameće. Zbog toga, mnogi će se okrenuti Linuxu koji ne nameće AI tehnologiju korisnicima.

Privatnost i sloboda

Privatnost i sloboda su dva ključna principa Linux operativnog sistema. Postoje Linux distribucije koje su specijalno dizajnirane za privatnost, kao što su Kodachi, Qubes OS, Tails i Septor. Za one koji ozbiljno shvataju svoju privatnost, sve je teže verovati Windowsu, posebno kako AI postaje sve integrisanija u operativni sistem. Kada se tome doda i web browser koji prikuplja kolačiće, postaje jasno da privatnost nije garantovana. U narednim godinama, sve više potrošača će shvatiti važnost svoje privatnosti i okrenuće se Linuxu kao jedinom operativnom sistemu kojem mogu da veruju.

Performanse

Linux kernel je stalno pod razvojem, a sa svakim novim izdanjem, performanse se značajno poboljšavaju. Kombinacija novijih Linux kernela i laganih desktop okruženja daje Linuxu prednost nad Windowsom. Mnogi korisnici primetili su da njihovi Linux desktop računari rade brže i efikasnije od Windows i macOS računara. Kako Linux nastavlja da poboljšava performanse na Intel i AMD procesorima, Windows neće moći da drži korak. Predviđamo da će Linux u narednih pet godina daleko nadmašiti Windows po pitanju performansi. Ne samo to, Linux na starijem hardveru će nadmašiti Windows na novom hardveru, što znači da korisnici mogu koristiti svoje računare znatno duže bez potrebe za nadogradnjom. To je velika, isplativa prednost koju korisnici ne mogu zanemariti.

Zaključak

Linux će na kraju preteći i Windows i macOS. Iako se to neće dogoditi preko noći, trendovi jasno ukazuju na to da će se to desiti. Sve veća frustracija sa Windowsom, rastući troškovi Apple hardvera, nedostatak ugrađene AI tehnologije u Linuxu, fokus na privatnost i slobodu, kao i superiorne performanse, samo su neki od razloga zašto će Linux postati dominantan operativni sistem na desktop računarima.

Kako sve više korisnika postaje svesno ovih prednosti, očekujemo da će Linux postati prvi izbor za mnoge koji traže stabilan, siguran i visokoperformansni operativni sistem.

Izvor: Zdnet

