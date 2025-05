5 skrivenih Windows funkcija koje biste trebali da koristite

Možda mislite da dobro poznajete Windows — dok ne otkrijete neke funkcije koje su skrivene pred očima, a koje mogu značajno poboljšati način na koji koristite svoj računar.

Evo nekoliko korisnih funkcija koje vredi isprobati

Čak i ako godinama koristite Windows, postoji dobra šansa da vam je neka od ovih opcija promakla.

Iskoristite Dynamic Lock (Dinamičko Zaključavanje)

Zamislite da se vaš računar sam zaključava čim se udaljite od njega—bez dodatnog truda. Upravo to omogućava funkcija Dynamic Lock. Povežite svoj pametni telefon sa računarom putem Bluetooth-a i kada se udaljite, slabiji ili izgubljeni signal obaveštava Windows da više niste u blizini—i uređaj se automatski zaključava. Da biste to podesili, uključite Bluetooth na oba uređaja i uparite ih kao da delite fajlove. Zatim otvorite Podešavanja, idite na Accounts > Sign-In Options, skrolujte do sekcije „Dynamic Lock“ i čekirajte opciju „Allow Windows to lock your device automatically when you’re away“. Kada to uključite, vaš računar će se automatski zaključavati kada se telefon udalji—otprilike 10 metara—štiteći vaše podatke od znatiželjnih pogleda.

Zakažite Do Not Disturb Mode

Stalna sistemska i aplikacijska obaveštenja mogu vas ometati dok radite. Ako koristite režim „Ne uznemiravaj“, znate koliko može biti koristan. Još bolje—možete ga zakažati tako da se automatski uključuje u određeno vreme, recimo tokom radnog vremena ili sastanaka, i isključuje kada završite. Da biste to podesili, otvorite Podešavanja, idite na System > Notifications > Do Not Disturb. Proširite sekciju „Turn on do not disturb automatically“, označite „During These Times“ i podesite željeno vreme početka i završetka, kao i raspored ponavljanja. Ispod toga ćete pronaći opciju „Set Priority Notifications“, pomoću koje možete izabrati koje aplikacije ili kontakti mogu da vam šalju obaveštenja čak i kada je režim aktivan.

Prilagodite zvuke obaveštenja

Windows koristi podrazumevane zvuke za različite sistemske događaje—na primer, kada baterija postane niska, stigne novi mejl ili kada uspavate računar. Iako su ti tonovi prepoznatljivi, možda vam ne odgovaraju ili ih jednostavno ne volite. Dobra vest je da ih možete lako zameniti. Otvorite Podešavanja, idite na System > Sound, pa skrolujte i kliknite na „More Sound Settings“. U prozoru koji se otvori, idite na karticu „Sounds“, izaberite događaj koji želite da prilagodite i odaberite novi ton iz liste.

Možete kliknuti na „Testiraj“ da biste čuli kako zvuči. Ako želite da koristite sopstveni zvuk, kliknite na „Browse“ i pronađite zvučni fajl. Kada završite, kliknite „Apply“ i „OK“.

Naterajte aplikacije da koriste GPU

Možda ste primetili da neke igre i aplikacije rade glatko, dok druge, manje zahtevne, imaju problema sa performansama. To je često zato što Windows koristi integrisanu grafiku umesto vaše posvećene (dedicated) grafičke kartice.

Da biste to promenili, otvorite Podešavanja, idite na System > Display > Graphics, kliknite na „Browse“ i izaberite aplikaciju za koju želite da podesite podešavanja. Kada je dodate, kliknite na nju, zatim na „Options“, i izaberite „ High Performance“ kako bi koristila posvećeni GPU. Ovu radnju možete ponoviti za više aplikacija i igara. Imajte na umu da će se baterija na laptopu brže prazniti kada češće koristite posvećenu grafičku karticu.

Protresite prozor da minimizujete ostale

Ako često otvarate nove prozore bez zatvaranja starih, radna površina može brzo postati pretrpana, a prebacivanje između aplikacija naporno. Srećom, Windows nudi funkciju Shake to Minimize koja vam može pomoći da brzo raščistite desktop.

Uhvatite prozor koji želite da zadržite, brzo ga „prodrmajte“ mišem, i svi ostali prozori će se minimizovati. Ako isti prozor prodrmate ponovo, svi prethodno minimizovani prozori će se vratiti.

Da biste uključili ovu opciju, otvorite Podešavanja, idite na System > Mult-tasking i uključite prekidač pored opcije „Title Bar Window Shake “.

Izvor: Howtogeek

