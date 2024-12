5 znakova da je konačno vreme da unapredite svoj PSU

Kao korisnik računara, verovatno već znate koliko je napajanje (PSU) ključno za funkcionisanje vašeg računara.

Odaberite kvalitetan model s dobrim ocenama

Ono ne samo što obezbeđuje odgovarajuće napajanje svakom komponentu u računaru, već i pomaže da sve radi na vrhunskom nivou performansi. Bez dovoljnog i stabilnog napajanja, vaš CPU i GPU mogu naići na probleme koje u prvi mah možda nećete ni primetiti. Ako overklokujete procesor, kvalitetno napajanje postaje još važnije. Stoga, ako primećujete čudno ponašanje računara vezano za napajanje, planirate nadogradnju grafičke kartice ili još uvek koristite staro napajanje, možda je konačno vreme da ga zamenite modernijim i dugotrajnijim modelom.

Vaš računar se isključuje pod velikim opterećenjem

Mnogi korisnici se suočavaju sa ovim problemom – čim pokrenu igru ili zahtevniji program, računar se isključi nakon nekoliko minuta. U ovakvim situacijama prirodno je posumnjati na CPU ili GPU, ali uzrok je često PSU. Ako se napajanje pregreva zbog neispravnog ventilatora ili je blizu kvara, neće moći da podrži velika opterećenja, što dovodi do isključivanja sistema. Možda nećete primetiti problem tokom lagane upotrebe, poput pregledanja interneta, gledanja videa ili rada na dokumentima, ali to ne znači da je PSU u dobrom stanju. Bez obzira da li je problem u kvaru ili starosti uređaja, zamenite PSU čim primetite ove znake. Odlaganje može dovesti do većih problema, uključujući kvar drugih komponenti u računaru.

PSU ispušta neobične mirise ili zvuke

Ako se sećate mirisa gorenja kada ste prvi put uključili novi PSU, znajte da je to normalno. Tokom prvih sati korišćenja zagrevaju se lepkovi i drugi materijali u PSU, ali taj miris brzo nestaje. Međutim, ako isti miris primetite mesecima ili godinama kasnije, to može biti razlog za zabrinutost. Miris gorenja može biti posledica nagomilanog prašine na PSU. Pokušajte da očistite prašinu (bez otvaranja PSU) i proverite da li je miris nestao. Ako nije, PSU možda nije dugog veka i trebalo bi da ga pregleda tehničar ili da ga zamenite. Takođe, ako čujete čudne zvuke poput pucketanja ili zujanja, problem može biti u ventilatoru ili starim unutrašnjim komponentama.

Staro napajanje je pri kraju životnog veka

Napajanja se sastoje od komponenti poput kondenzatora, otpornika i dioda koje vremenom stare. U zavisnosti od starosti i opterećenja kojem je PSU bio izložen, može se približiti kraju svog prirodnog životnog veka.

PSU je obično dizajniran da traje do 10 godina. Ako je vaš PSU star toliko ili blizu tog roka, najbolje je da razmislite o zameni. Čak i ako trenutno ne pokazuje probleme, staro PSU može iznenada prestati da radi. Pre nego što vas iznenadi kvar, nabavite nov i pouzdan model.

PSU nije kompatibilno sa novijim hardverom

Ako koristite starije napajanje, moguće je da nema dovoljno snage za podršku nove grafičke kartice ili drugih komponenti koje planirate da dodate. PSU koje je bilo dovoljno kada ste sastavili računar možda više nije adekvatno zbog rastućih potreba modernih GPU-ova i CPU-ova.

Čak i ako staro PSU može da isporuči dovoljno snage, možda fizički ne podržava nove konektore, poput 12VHPWR. Adapteri mogu poslužiti, ali često nisu najsigurnije rešenje. Ako planirate veće nadogradnje, razmotrite kupovinu novog PSU.

Loš PSU može oštetiti vaš računar

Ako koristite noviji, ali niskokvalitetni PSU, možete se suočiti sa ozbiljnim rizicima. Poznato je da neka napajanja izazivaju kvarove, pa čak i požare. Na primer, Gigabyte GP-P850GM i GP-P750GM PSU modeli su ranije izazvali brojne probleme zbog loših komponenti.

Prilikom kupovine PSU, birajte proveren brend, model sa dobrim ocenama (poput 80 Plus sertifikata) i istražite iskustva drugih korisnika.

Ne zadržavajte se na starom PSU bez razloga

Čak i ako vaše napajanje trenutno ne pokazuje probleme, ukoliko primetite neki od ovih znakova, nemojte ga zanemarivati. Takođe, ako znate da je PSU niskog kvaliteta, odmah ga zamenite, naročito ako koristite računar za igranje igara.

Pri izboru novog PSU-a, procenite potrošnju struje vašeg računara, odaberite kvalitetan model s dobrim ocenama i investirajte u dugotrajan uređaj koji se uklapa u vaš budžet.

Izvor: Xda-developers

Podelite s prijateljima

Tweet