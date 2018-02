50 Cent nikada nije imao ni jedan Bitkoin

Popularni mejnstrim umetnik 50 Cent priznao je da nije zaradio osam miliona dolara zahvaljujući bitcoin-u, te da svoj album „Animal Ambition“ iz 2014. godine nije naplaćivao kriptovalutama.

Tako je poznati reper priznao da nikada nije bio vlasnik ni jednog Bitkoina, te da priču nije demantovao jer inače nema običaj da demantuje navode iz medija koji ne ugrožavaju njegov brend, te reputaciju. Dodao je da posebnu naklonost gaji prema netačnim informacijama koje idu u prilog njegovoj karijeri, te da naročito uživa u slučajevima kada obični smrtnici misle da je „zaradio“ milione dolara koje nikada nije ni video. Tako se, što može da se pročita između redova njegovih poslednjih izjava, osetio naročito važnim kada se mislilo da je, u vreme kada vrednost Bitkoina raste, baš on zaradio milione, te baš on osetio da je pravi trenutak da se okrene valuti modernog doba.

Ipak, svaka se laž demantuje pre ili kasnije, pa je 50 Cent priču o milionima dolara vrednim Bitkoinima demantovao, ni manje ni više, nego u okviru dokumentacije koja govori o tome da, ne samo da nije zaradio milione, već je u međuvremenu i bankrotirao. Koliko ga je ponela priča o novostečenom bogatstvu govore i njegovi postovi na mrežama Twitter i Instagram, a u okviru kojih se hvalio svojom bitcoin mudrošću, a porukama poput – “Not bad for a kid from South Side, I’m so proud of me,” ili “A little bitcoin anyone? LOL. l know l make you sick but excuse me…I’m getting to the bag.”

