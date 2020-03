5G bezbedan, ali potrebna strožija pravila o radijaciji

Trenutno se u svetu vodi polemika oko ispravnosti 5G mreže i njenog uticaja na čoveka i životnu sredinu. Velike kompanije se za to vreme utrkuju koja će pre izbaciti na tržište svoje prve 5G telefone, dok države sve to posmatraju zabrinuto i žele dodatne analize pre nego sve to zaživi.

5G telefoni treba da podležu strogim standardima

Standardizaciono telo koje stoji iza pravila o 5G mobilnim mrežama kaže da one ne mogu da izazovu rak ili druge bolesti. Oni navode da su više godina proveli proučavajući literaturu o elektromagnetnim poljima, i da je globalni zaključak da 5G ne može i neće uticati na razvoj bolesti kod čoveka.

Njihove nove smernice, kažu, pružiće poboljšanu zaštitu kada su pitanju 5G tehnologije koje će se koristiti sa visokim frekvencijama. Ovo je prvi put da ažuriraju svoja uputstva o zaštiti ljudi od zračenja od mobilnih mreža, WiFi i Bluetooth mreže. Bitno je naglasiti da ova ažuriranja nemaju veze sa 5G baznim stanicama, već isključivo sa telefonima koji će imati 5G čip. Promene su fokusirane na frekvencije koje su veće od 6 Ghz, za koje se smatra da će biti primenjivane u budućnosti.

Naučnici su složni u jednoj veoma važnoj činjenici, a to je da osim zagrevanja dela tkiva ljudskog tela, drugih dokaza o štetnosti nema. Na osnovu toga, svi jednoglasno kažu da 5G ne može da utiče na ljudsko zdravlje, ali ni da izaziva bolesti. Iz insajderskih izvora dolazi informacija da su proizvođači mobilnih telefona već počeli da rade na svojim 5G telefonima u skladu sa najnovijim standardima.

