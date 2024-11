6. CEO SUMMIT BEOGRAD – Biznis elita i budući lideri 3. decembra u Sava Centru!

Najznačajniji biznis događaj godine – CEO Summit Beograd – šestu godinu zaredom biće održan 3. decembra u Sava Centru. Ovaj ekskluzivni samit okuplja najuticajnije rukovodioce, vlasnike i lidere iz domaćih, regionalnih i međunarodnih kompanija, iz realnog i uslužnog sektora.

Zašto prisustvovati?

CEO Summit je jedinstvena prilika da čujete i upoznate biznis lidere i nosioce promena koji oblikuju budućnost poslovanja. Program konferencije fokusiran je na najaktuelnije teme, uključujući transformaciju korporacija kroz generativnu veštačku inteligenciju (GenAI), unapređenje digitalne pismenosti, inovacije za privrednu konkurentnost Srbije i nove modele rasta u globalnoj ekonomiji, kao i izazove ekonomske stabilnosti i promenu liderstva u velikim organizacijama. Ovaj događaj će pružiti praktične uvide u aktuelne poslovne trendove u zemlji, regionu i svetu, pomažući kompanijama da procene poslovnu klimu i prilagode se promenama.





Kome je namenjeno?

CEO Summit je namenjen biznis liderima, ali i svima onima koji žele da uče od lidera na najvišem nivou – od vlasnika, direktora i članova upravnih odbora do onih koji teže C pozicijama u širokom spektru industrija – finansije, bankarstvo, IT, energija, ritejl, FMCG, telekomunikacije, upravljanje podacima, zdravstvo, nekretnine…





Ko su govornici?

Na ovogodišnjem samitu, imaćete priliku da slušate lidere čije kompanije zajedno vrede milijarde evra i koje oblikuju ne samo regionalna, već i globalna tržišta. Sa ponosom najavljujemo da su među ovogodišnjim govornicima:

Philip Zepter , predsednik Zepter International, sa svojom globalnom poslovnom imperijom i pionirskim pristupom u industriji zdravlja i luksuznih proizvoda, predstavlja pravi sinonim za biznis lidera. Kompanije u okviru Zepter grupacije posluju u više od 60 zemalja i njihova vrednost prelazi više milijardi evra

, predsednik Zepter International, sa svojom globalnom poslovnom imperijom i pionirskim pristupom u industriji zdravlja i luksuznih proizvoda, predstavlja pravi sinonim za biznis lidera. Kompanije u okviru Zepter grupacije posluju u više od 60 zemalja i njihova vrednost prelazi više milijardi evra Stjepan Orešković , osnivač i izvršni direktor BOSQAR Invest – privatne investicione kompanije koja se fokusira na ulaganja u različite sektore, s posebnim naglaskom na tehnologiju, nekretnine, e-trgovinu i prehrambenu industriju. Kompanija je od 2016. preuzela 57 kompanija i sada pruža usluge klijentima u 57 zemalja i zapošljava više od 13.800 ljudi širom sveta

, osnivač i izvršni direktor BOSQAR Invest – privatne investicione kompanije koja se fokusira na ulaganja u različite sektore, s posebnim naglaskom na tehnologiju, nekretnine, e-trgovinu i prehrambenu industriju. Kompanija je od 2016. preuzela 57 kompanija i sada pruža usluge klijentima u 57 zemalja i zapošljava više od 13.800 ljudi širom sveta Nemanja Vidić , legendarni fudbaler i bivši kapiten Manchester Uniteda, koji je, uz svoju sportsku karijeru, postao i uspešan investitor u nekoliko visokoprofitabilnih projekata

, legendarni fudbaler i bivši kapiten Manchester Uniteda, koji je, uz svoju sportsku karijeru, postao i uspešan investitor u nekoliko visokoprofitabilnih projekata Marko Čadež , predsednik Privredne komore Srbije, vodeće organizacije koja predstavlja interese više od 100.000 preduzeća i koja aktivno radi na jačanju srpske privrede u regionalnim i globalnim okvirima

, predsednik Privredne komore Srbije, vodeće organizacije koja predstavlja interese više od 100.000 preduzeća i koja aktivno radi na jačanju srpske privrede u regionalnim i globalnim okvirima Rajka Šinik Vulić , direktor RBS Belgrade, poslovne škole čiji je cilj je da pomogne profesionalcima i preduzetnicima da steknu veštine za uspeh i etičan rad

, direktor RBS Belgrade, poslovne škole čiji je cilj je da pomogne profesionalcima i preduzetnicima da steknu veštine za uspeh i etičan rad Ekaterina Egorova , CEO & CSO, IKEA Jugoistočna Evropa, njena uloga uključuje preuzimanje hrabrih projekata koji integrišu fizičke i digitalne operacije

, CEO & CSO, IKEA Jugoistočna Evropa, njena uloga uključuje preuzimanje hrabrih projekata koji integrišu fizičke i digitalne operacije Darko Lukić , CEO Nelt Grupe, jedne od najuspešnijih kompanija u logističkom sektoru u regionu, sa više od 5.000 zaposlenih i poslovnim operacijama na tri kontinenta

, CEO Nelt Grupe, jedne od najuspešnijih kompanija u logističkom sektoru u regionu, sa više od 5.000 zaposlenih i poslovnim operacijama na tri kontinenta Vittoria Gambirasi , globalni marketing strateg iz Švajcarske, koja je kroz rad sa multinacionalnim brendovima pomogla kompanijama da izgrade globalni identitet i postignu rast u izazovnim tržišnim uslovima

, globalni marketing strateg iz Švajcarske, koja je kroz rad sa multinacionalnim brendovima pomogla kompanijama da izgrade globalni identitet i postignu rast u izazovnim tržišnim uslovima Mike Michel , CEO Yettel Srbija, kompanije koja pruža telekomunikacione usluge milionima korisnika i igra ključnu ulogu u digitalnoj transformaciji Srbije

, CEO Yettel Srbija, kompanije koja pruža telekomunikacione usluge milionima korisnika i igra ključnu ulogu u digitalnoj transformaciji Srbije Dragoljub Vukadinović , predsednik kompanije Metalac, jednog od najvećih proizvođača kuhinjskog posuđa u Evropi, koji je prepoznat po inovacijama i kvalitetu proizvoda

, predsednik kompanije Metalac, jednog od najvećih proizvođača kuhinjskog posuđa u Evropi, koji je prepoznat po inovacijama i kvalitetu proizvoda Marijana Vasilescu , CEO, MediGroup, govoriće na koji način se upotrebljavaju savremena tehnologija i veštačka inteligencija u MediGroup zdravstvenom sistemu

, CEO, MediGroup, govoriće na koji način se upotrebljavaju savremena tehnologija i veštačka inteligencija u MediGroup zdravstvenom sistemu Zoran Drakulić , predsednik Kluba Privrednik, vodeće organizacije koja okuplja najistaknutije srpske preduzetnike i investitore, sa značajnim uticajem na ekonomske tokove u zemlji

, predsednik Kluba Privrednik, vodeće organizacije koja okuplja najistaknutije srpske preduzetnike i investitore, sa značajnim uticajem na ekonomske tokove u zemlji Dragijana Radonjić Petrović , osnivač i partner kompanije MD Solution, specijalizovane za poslovno savetovanje i strateški razvoj, koja je pomogla mnogim kompanijama da pređu na sledeći nivo poslovanja

, osnivač i partner kompanije MD Solution, specijalizovane za poslovno savetovanje i strateški razvoj, koja je pomogla mnogim kompanijama da pređu na sledeći nivo poslovanja Nebojša Bjelotomić , digitalni stručnjak i jedan od pionira u oblasti digitalizacije

, digitalni stručnjak i jedan od pionira u oblasti digitalizacije Miljan Ždrale , direktor agrobiznisa EBRD-a za Centralnu i Jugoistočnu Evropu, zadužen za strateški razvoj agrobiznis sektora u regionu, sa projektima vrednim milijarde evra

, direktor agrobiznisa EBRD-a za Centralnu i Jugoistočnu Evropu, zadužen za strateški razvoj agrobiznis sektora u regionu, sa projektima vrednim milijarde evra Stefan Lazarević , potpredsednik Globalnih servisa i generalni direktor NCR-a za Srbiju. Pod njegovim vođstvom, NCR je postao sinonim za tehnološku izvrsnost i korisničke interakcije, oblikujući budućnost digitalnih plaćanja i maloprodajnih rešenja širom sveta

, potpredsednik Globalnih servisa i generalni direktor NCR-a za Srbiju. Pod njegovim vođstvom, NCR je postao sinonim za tehnološku izvrsnost i korisničke interakcije, oblikujući budućnost digitalnih plaćanja i maloprodajnih rešenja širom sveta Vladimir Atanasijević ,CEO Egzakta Group, kompanije koja teži stvaranju ekosistema koji omogućava rast i uspeh kroz snažne odnose i inovativna poslovna rešenja

,CEO Egzakta Group, kompanije koja teži stvaranju ekosistema koji omogućava rast i uspeh kroz snažne odnose i inovativna poslovna rešenja Luka Radovanović , suosnivač B2Bee SaaS i ekspert za inovacije i primenu AI tehnologija, koji je pomogao mnogim kompanijama da implementiraju inovativna rešenja i postanu lideri u svojim industrijama.

, suosnivač B2Bee SaaS i ekspert za inovacije i primenu AI tehnologija, koji je pomogao mnogim kompanijama da implementiraju inovativna rešenja i postanu lideri u svojim industrijama. Milan Simić, country manager kompanije Nortal, globalne konsultantske i tehnološke kompanije koja pomaže organizacijama širom sveta u transformaciji poslovanja kroz digitalizaciju

Pored inspirativnih govora, učesnici će imati priliku za interaktivni networking i koktel sesiju, gde će moći da direktno postave pitanja i dobiju personalizovane savete od govornika.

Prijave su otvorene! Ne propustite priliku da postanete deo zajednice lidera sadašnjosti i budućnosti. Informacije i prijave na: www.ceo-summit.rs

