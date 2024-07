6 načina za poboljšanje trajanja baterije na vašem Windows laptopu

Windows 11 je već najefikasnija verzija Windowsa, sa celim nizom podešavanja i opcija za poboljšanje performansi baterije na vašem laptopu.

Šta možete učiniti da povećate trajanje baterije na svom računaru

Čak i ako imate jedan od najboljih laptopova po pitanju trajanja baterije, svi želimo da naši laptopovi traju što duže između punjenja. Najbolji deo je što se većina ovih podešavanja može izvršiti bez dodatnog softvera, što ih čini lakim (i besplatnim!) za korišćenje

Koristite ugrađene alate Windowsa

Windows može lako izvući još malo trajanja baterije. Windows 11 je energetski najefikasnija verzija Windowsa, ali mnogi njegovi ugrađeni alati za upravljanje trajanjem baterije nisu omogućeni po defaultu. Prva stvar koju ćete želeti da pronađete na svom laptopu je Battery Saver, koji ima mnogo opcija za povećanje trajanja baterije, kao što je smanjenje osvetljenosti ekrana ili ograničavanje obaveštenja kada niste priključeni na struju. Pošto su moderni laptopovi prilično moćni, obično možete smanjiti način rada na Best power efficiency i sačuvati režime visokih performansi za kada su vam zaista potrebni. Najbolji način da smanjite potrošnju baterije dok aktivno ne radite je da maksimalno iskoristite režim hibernacije kada aktivno ne koristite svoj laptop. Ako je moguće, takođe možete isključiti bežičnu povezanost i koristiti Airplane mode kako biste zaista smanjili potrošnju energije, iako to nije uvek realno u našem cloud-based, internet-teškom radnom stilu ovih dana.

Izbegavajte ekstremne temperature

Možda ćete želeti da pronađete malo hlada ako volite da radite napolju. Toplota je ubica baterije, barem kada su u pitanju litijum-jonske baterije. Dok su generalno bezbedne na sobnoj temperaturi, baterije laptopa ne vole direktnu sunčevu svetlost, visoke temperature ili previše vlažne uslove. Dok izbegavanje temperaturnih ekstrema može biti jedan od načina da održite bateriju svog laptopa srećnom, postoje još neke stvari koje treba zapamtiti. Držite sve ventilacione otvore nezatrpane i očišćene od prašine kako bi hladan vazduh mogao da cirkuliše kroz laptop. Ako ne možete učiniti ništa u vezi sa ambijentalnim temperaturama, postavljanje laptopa na rashladnu podlogu sa ventilatorom unutra može smanjiti temperature za nekoliko stepeni i održati bateriju u sigurnim granicama. Takođe, samo da napomenemo, iako se zove laptop, korišćenje doslovno na vašem krilu nije najbolja ideja. Korišćenje na mekim materijalima poput pantalona nije najbolje mesto za održavanje hladnoće. To je dvostruko tačno za još mekše predmete poput jorgana, kauča ili jastuka. Koristite tvrdu tacnu ili sto umesto toga kako biste osigurali da promovišete protok vazduha i ne gušite laptop.

Ograničite cikluse pražnjenja baterije

Naučite kada da ostavite laptop priključen i kada ne. Svaka baterija laptopa je napravljena sa ograničenjem broja ciklusa punjenja pre nego što prestane da se puni u potpunosti. To je obično oko 500 ciklusa za litijum-jonske baterije poput onih u vašem Windows laptopu, nakon čega se ukupni kapacitet baterije može smanjiti na 80% ili više. Iako je ovo vrlo konzervativna procena (na primer, baterije pametnih telefona su ocenjene na oko 800 ciklusa), to je dobar početak za razmišljanje o ciklusima pražnjenja. Jedan ciklus punjenja je jednak 100% korišćenja kapaciteta baterije, ali možda nećete koristiti to u jednom potezu. To znači da ste mogli priključiti punjač nekoliko puta, ali umesto da smanjite tih 500 ciklusa za tri, samo ste smanjili jedan ciklus. Svaki puni ciklus punjenja može malo smanjiti trajanje baterije, ali neće uticati na stvari merljivo sve dok ne prođe mnogo ciklusa. Druga stvar koju treba znati je da su litijum-jonske baterije najefikasnije kada rade između 20% i 80% kapaciteta. Držanje baterije napunjenom između ovih tačaka će povećati dugovečnost baterije, što će imati pozitivan efekat na trajanje baterije. Ako vaš laptop ima softver koji vam omogućava da ograničite punjenje na 80%, dobra je ideja da to držite uključenim većinom vremena, jer će to pomoći u očuvanju zdravlja baterije kako vaša baterija stari.

Proverite zdravlje baterije

Sve podešavanja na svetu neće popraviti bateriju koja propada. Windows laptopovi nemaju uvek lako dostupni indikator zdravlja baterije, iako neki proizvođači imaju svoje aplikacije koje se pokreću pri pokretanju i pokazuju vam na klik. Da li ste znali da Windows ima sveobuhvatan izveštaj o bateriji koji vam pokazuje preostalo vreme na bateriji između punjenja, procenjuje trajanje baterije i niz drugih korisnih podataka? Pa, sada znate, i da biste ga pronašli, potrebno je da otvorite Command Prompt. Upišite powercfg /batteryreport i to će generisati HTML fajl, koji možete otvoriti bilo kojim web pretraživačem i pročitati. Nije najjednostavniji način za proveru zdravlja baterije, ali jednom kada naučite kako, neprocenjiv je za pokazivanje kako koristite svoju bateriju i koliko dugo možete da je koristite.

Zatvorite aplikacije koje troše mnogo energije

Windows aplikacije imaju običaj da se postavljaju na listu Startup aplikacija kada se prvi put instaliraju, bilo da to želite ili ne. To je u redu ako koristite desktop računar, ili ako nikada ne isključujete svoj laptop iz zida, jer pokretanje tih aplikacija štedi vreme kada ih otvarate, čineći vas produktivnijim. Mogu postati problem kada se automatski otvaraju na vašem laptopu. Ti startup zadaci ne samo da čine da vašem laptopu treba duže da se pokrene, već troše dragocenu bateriju u pozadini dok radite. Savet? Onemogućite sve što vidite na listi Startup aplikacija, pa vidite koliko njih vam nedostaje pri sledećem pokretanju. Sve aplikacije bez kojih ne možete živeti mogu se vratiti na listu startup, a sve bez kojih možete neće više trošiti vašu bateriju.

Dozvolite svom laptopu da predloži druge savete

Windows 11 je prilično pametan u pronalaženju gde možete uštedeti energiju. Ako vaš laptop radi na Windows 11, a zaista bi trebalo, verovatno imate pristup funkciji Energy recommendations. Ova stranica u aplikaciji Windows 11 Settings će vam dati prilično sveobuhvatnu listu stvari koje možete pokušati i podesiti kako biste povećali trajanje baterije. To uključuje jednostavne popravke kao što je podešavanje režima napajanja za efikasnost, do popravki na koje možda niste mislili, kao što je isključivanje USB uređaja kada je ekran laptopa isključen. Možda ste već promenili mnoge od ovih postavki na bolje, ali to je dobar alat za hvatanje bilo kojih koje ste možda propustili. Da biste je pronašli, idite na Settings > System > Power & battery > Energy recommendations i pročitajte listu koju će Windows 11 generisati za vas.

Čak i najbolji laptopovi po pitanju trajanja baterije, poput onih koje pokreću Qualcomm Snapdragon X Elite čipovi, mogu se malo podesiti kako bi dobili najbolje moguće trajanje baterije. Korišćenje svih opcija na ovoj listi će se sabrati do dužeg trajanja baterije po punjenju na vašem laptopu, omogućujući vam da radite više bez brige. Imajte na umu, međutim, da su ovi predlozi usmereni ka održavanju baterije, pa ako vaša baterija već propada, možda ćete morati da je zamenite ili potražite druga rešenja.

Izvor: Xda-developers

