7 bezbednosnih funkcija na Androidu koje treba da koristite

Vaš Android telefon dolazi sa mnogim funkcijama koje poboljšavaju sigurnost vaših podataka i uređaja.

Aktiviranjem ovih funkcija možete značajno poboljšati zaštitu svojih podataka i uređaja

One vam mogu pomoći da pronađete izgubljen telefon, ograničite pristup određenim aplikacijama, zaštitite osetljive informacije i još mnogo toga. Evo ključnih bezbednosnih funkcija koje uvek treba imati uključene na pametnom telefonu.

Postavite Biometrijsku Autentifikaciju za Zaključani Ekran

Većina korisnika koristi PIN, lozinke ili šablone za zaključavanje telefona. Iako ove metode nude zaštitu, postoji rizik da neko sazna vaš PIN ili lozinku gledajući vas dok ih unosite (shoulder surfing) ili analizirajući otiske na ekranu. Zbog toga je bolje koristiti biometrijsku autentifikaciju, poput otiska prsta ili prepoznavanja lica. Ove metode su sigurnije, jer niko ne može otključati vaš telefon bez vaših jedinstvenih biometrijskih podataka. Takođe su brže i praktičnije. Međutim, imajte na umu da neko može iskoristiti vaš otisak prsta ili lice dok spavate da otključa vaš uređaj, pa budite svesni tog rizika.

Uključite „Find My Device“

Opcija Find My Device može vam biti veoma korisna ako ikada izgubite telefon ili vam ga ukradu. Ova funkcija koristi lokacione usluge kako bi precizno pronašla vaš uređaj, čak i ako je odnet na drugi kraj sveta.

Putem ove opcije možete:

✔️ Daljinski zaključati telefon.

✔️ Obrisati sve podatke sa njega ako nije moguće povratiti uređaj.✔️ Aktivirati alarm da biste ga pronašli

čak i ako je u silent režimu.

Koristite Fiksiranje Aplikacija pri Deljenju Telefona

Ako ponekad pozajmljujete telefon nekome, može vas brinuti da će pristupiti vašim podacima. Tu pomaže funkcija App Pinning, koja zaključava telefon na jednu aplikaciju i sprečava pristup bilo čemu drugom.

Da biste omogućili ovu funkciju, idite na Security and Privacy > More Security Settings > Pin App.

Zatim, otvorite aplikaciju koju želite da omogućite, pritisnite dugme za pregled otvorenih aplikacija (Recent Apps), dodirnite ikonu aplikacije i izaberite „Pin This App“. Telefon će ostati zaključan u toj aplikaciji dok ne unesete sigurnosne kredencijale da biste ga otključali. Ova funkcija može se različito zvati ili biti nedostupna na uređajima drugih proizvođača.

Šifrujte Bekap Podatke

Pravljenje rezervnih kopija (bekapa) je važno, ali ako ih ne šifrujete, vaši podaci mogu dospeti u pogrešne ruke. Šifrovanje bekapa osigurava da samo vi možete pristupiti podacima uz odgovarajući ključ za dešifrovanje.

Da biste šifrovali svoj bekap:

– Idite na Settings > Security and Privacy > More Security Settings > Enhanced Data Protection.

– Uključite opciju „Encrypt Backup Data“.

– Kreirajte Recovery Code i sačuvajte ga na sigurnom mestu – potreban vam je za vraćanje podataka ako izgubite pristup uređaju.

– Potvrdite kod i izaberite podatke koje želite da šifrujete.

Upravljajte Dozvolama Aplikacija

Prilikom instalacije aplikacija često dajemo dozvole bez mnogo razmišljanja. Ako neka nepouzdana aplikacija ima pristup vašoj kameri, mikrofonu ili datotekama, to može ugroziti vašu privatnost i bezbednost.

Da biste proverili dozvole aplikacija:

🔹 Idite na Settings > Security and Privacy > Permission Manager.

🔹 Pregledajte koje aplikacije imaju pristup vašim podacima.

🔹 Ako neka aplikacija izgleda sumnjivo, dodirnite je i izaberite opciju „Don’t Allow“ kako biste joj blokirali pristup određenim funkcijama telefona.

Aktivirajte „Auto Blocker“ za Automatsko Blokiranje Pretnji

Korisnici Samsung Galaxy telefona mogu koristiti funkciju Auto Blocker, koja štiti telefon od različitih pretnji. Ova funkcija:

✔️ Sprečava instalaciju aplikacija iz nepouzdanih izvora.

✔️ Upozorava vas ako primite slike sa malverom putem aplikacija za poruke.

✔️ Blokira pokušaje manipulacije telefonom putem USB konekcije.

Da biste uključili ovu opciju, idite na Settings > Security and Privacy > Auto Blocker i uključite sve dostupne opcije.

Zaštitite Podatke u „Secure Folder“-u

Ako imate osetljive podatke na telefonu, možete ih zaštititi pomoću funkcije Secure Folder (dostupno na Galaxy uređajima). Ova funkcija šifruje fajlove, čineći ih nedostupnim neovlašćenim korisnicima i štiteći ih od malicioznih napada.

Da biste podesili Secure Folder:

– Idite na Settings > Security and Privacy > More Security Settings > Secure Folder.

– Pratite uputstva na ekranu i izaberite tip zaključavanja.

Pri premeštanju fajlova u Secure Folder, možete:

🔹 Napraviti kopiju fajla ili ga trajno premestiti (preporučeno).

🔹 Kreirati duplikat aplikacije ako želite koristiti dva odvojena naloga unutar iste aplikacije.

