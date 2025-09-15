PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
7. CEO SUMMIT BEOGRAD – Specijalni govornik – nobelovac James Robinson!

Sedmi po redu Samit privrednih lidera biće održan 1. decembra u Sava Centru. Samit predstavlja najznačajniji biznis događaj godine i jedinu konferenciju na kojoj su svi govornici najviši rukovodioci, vlasnici i predsednici upravnih odbora najuspešnijih firmi iz realnog i uslužnog sektora, kako domaćih, tako i regionalnih i međunarodnih.

Konferenciju organizuje InStore Srbija, a cilj je okupljanje biznis elite i predstavnika značajnih međunarodnih institucija. CEO Summit je namenjen direktorima kompanija, članovima upravnih odbora, predstavnicima državnih institucija i top menadžmentu, kao i svima koji teže toj poziciji.

Konferencija će se fokusirati na nekoliko ključnih tema. Govoriće se o savremenim izazovima i prilikama privrede u Srbiji i regionu, zelenoj transformaciji, inovacijama, otpornosti i digitalnoj transformaciji, vezi između sporta i menadžmenta, kao i o ulogama institucija u prosperitetu.

Govornici koje vam ove godine nudi CEO Summit Beograd su:

  • James A. Robinson, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2024.
  • Emil Tedeschi, Predsednik Uprave, Atlantic Grupa
  • Marko Čadež – predsednik Privredne komore Srbije & gost iznenađenja
  • Željko Obradović, trener i bivši košarkaš, KK Partizan
  • Mirjana Mihajlović Ćujić, generalna direktorka, Pionir
  • Predrag Kurčubić, managing director, Ipsos
  • Miljan Ždrale, Director for Central Europe, EBRD
  • Danica Popović, srpska ekonomistkinja i univerzitetska profesorka
  • Nikola Stojković, direktor za Srbiju i Crnu Goru, Novartis
  • Ivan Ostojić, Chief Business Officer, Infobip | Forbes Business Council Member
  • Veselin Jevrosimović, Founder & President, Comtrade Group
  • Marko Kukić, osnivač & CEO, BG Reklam
  • Dušan Komar, osnivač i suvlasnik, Ominimo Insurance
  • Damjan Sorel, šef Regionalnog centra za Zapadni Balkan
Na kraju konferencije, učesnici će imati priliku da kroz networking i koktel sesiju postave pitanja govornicima i dobiju konkretne savete za svoj biznis.

Prijave i dodatne informacije o samom događaju su dostupne na https://www.ceo-summit.rs/

