7. CEO Summit Beograd – Vidimo se 1. decembra u Sava Centru!

CEO Summit Beograd, sedmi po redu i pod sloganom “Powered by leaders. Inspired by trends” biće održan 1. decembra u Sava Centru, uz prisustvo više od 500 lidera iz sveta biznisa, finansija, tehnologije i javnih politika.

Konferenciju organizuje InStore Srbija, a cilj je okupljanje biznis elite i predstavnika značajnih međunarodnih institucija. CEO Summit je namenjen direktorima kompanija, članovima upravnih odbora, predstavnicima državnih institucija i top menadžmentu, kao i svima koji teže toj poziciji.

Konferencija će se fokusirati na nekoliko ključnih tema. Govoriće se o savremenim izazovima i prilikama privrede u Srbiji i regionu, zelenoj transformaciji, inovacijama, otpornosti i digitalnoj transformaciji, vezi između sporta i menadžmenta, kao i o ulogama institucija u prosperitetu.

Govornici koje vam ove godine nudi CEO Summit Beograd su:

James A. Robinson – dobitnik Nobelove nagrade i koautor bestselera Why Nations Fail

Željko Obradović, Trener i bivši košarkaš, KK Partizan

Emil Tedeschi, Predsednik Uprave, Atlantic Grupa

Mike Michel, CEO, Yettel Srbija

Predrag Kurčubić, Managing Director, Ipsos Strategic Marketing

Ketrin Dekorzan, Generalna direktorka za Zapadni Balkan, JTI

Miljan Ždrale, Director for Central Europe, EBRD

Ivan Ostojić, Chief Business Officer, Infobip & Forbes Business Council Member

Tomaš Klima, izvršni direktor, SEBRE

Dušan Komar, osnivač i suvlasnik, Ominimo Insurance

Marko Kukić, Osnivač i CEO, BG Reklam

Mirjana Mihajlović Ćujić, Generalna direktorka, Pionir

Filip Karaičić, CEO, Quantox

Danica Popović, Profesorka ekonomije, Univerzitet u Beogradu

Nikola Stojković, Direktor za Srbiju i Crnu Goru, Novartis

Vlastimir Vuković, Predsednik Izvršnog odbora, NLB Komercijalna banka

Damjan Sorel, Šef Regionalnog centra za Zapadni Balkan, EIB

Denis Hamidović, CEO, Bibo Bot

Dejan Lazić, General Manager, Green Decor

Aleksandar Rodić, Potpredsednik Skupštine instituta, Institut Mihajlo Pupin

Na kraju konferencije, učesnici će imati priliku da kroz networking i koktel sesiju postave pitanja govornicima i dobiju konkretne savete za svoj biznis.

Prijave i dodatne informacije o samom događaju su dostupne na https://www.ceo-summit.rs/