PC - Naših 30
PCPress.rs Image
Business News PR 

7. CEO Summit Beograd – Vidimo se 1. decembra u Sava Centru!

PC Press

CEO Summit Beograd, sedmi po redu i pod sloganom “Powered by leaders. Inspired by trends” biće održan 1. decembra u Sava Centru, uz prisustvo više od 500 lidera iz sveta biznisa, finansija, tehnologije i javnih politika.

PCPress.rs Image

Konferenciju organizuje InStore Srbija, a cilj je okupljanje biznis elite i predstavnika značajnih međunarodnih institucija. CEO Summit je namenjen direktorima kompanija, članovima upravnih odbora, predstavnicima državnih institucija i top menadžmentu, kao i svima koji teže toj poziciji.

Prointer Dell serveri

Konferencija će se fokusirati na nekoliko ključnih tema. Govoriće se o savremenim izazovima i prilikama privrede u Srbiji i regionu, zelenoj transformaciji, inovacijama, otpornosti i digitalnoj transformaciji, vezi između sporta i menadžmenta, kao i o ulogama institucija u prosperitetu.

PCPress.rs Image
PCPress.rs Image

Govornici koje vam ove godine nudi CEO Summit Beograd su:

  • James A. Robinson – dobitnik Nobelove nagrade i koautor bestselera Why Nations Fail
  • Željko Obradović, Trener i bivši košarkaš, KK Partizan
  • Emil Tedeschi, Predsednik Uprave, Atlantic Grupa
  • Mike Michel, CEO, Yettel Srbija
  • Predrag Kurčubić, Managing Director, Ipsos Strategic Marketing
  • Ketrin Dekorzan, Generalna direktorka za Zapadni Balkan, JTI
  • Miljan Ždrale, Director for Central Europe, EBRD
  • Ivan Ostojić, Chief Business Officer, Infobip & Forbes Business Council Member
  • Tomaš Klima, izvršni direktor, SEBRE
  • Dušan Komar, osnivač i suvlasnik, Ominimo Insurance
  • Marko Kukić, Osnivač i CEO, BG Reklam
  • Mirjana Mihajlović Ćujić, Generalna direktorka, Pionir
  • Filip Karaičić, CEO, Quantox
  • Danica Popović, Profesorka ekonomije, Univerzitet u Beogradu
  • Nikola Stojković, Direktor za Srbiju i Crnu Goru, Novartis
  • Vlastimir Vuković, Predsednik Izvršnog odbora, NLB Komercijalna banka
  • Damjan Sorel, Šef Regionalnog centra za Zapadni Balkan, EIB
  • Denis Hamidović, CEO, Bibo Bot
  • Dejan Lazić, General Manager, Green Decor
  • Aleksandar Rodić, Potpredsednik Skupštine instituta, Institut Mihajlo Pupin
Pročitajte i:  Poslednja prilika da se prijavite za 12. FMCG Summit Beograd!

Na kraju konferencije, učesnici će imati priliku da kroz networking i koktel sesiju postave pitanja govornicima i dobiju konkretne savete za svoj biznis.

PCPress.rs Image

Prijave i dodatne informacije o samom događaju su dostupne na https://www.ceo-summit.rs/

Facebook komentari:
Tagovi: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *