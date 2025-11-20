7. CEO Summit Beograd – Vidimo se 1. decembra u Sava Centru!
CEO Summit Beograd, sedmi po redu i pod sloganom “Powered by leaders. Inspired by trends” biće održan 1. decembra u Sava Centru, uz prisustvo više od 500 lidera iz sveta biznisa, finansija, tehnologije i javnih politika.
Konferenciju organizuje InStore Srbija, a cilj je okupljanje biznis elite i predstavnika značajnih međunarodnih institucija. CEO Summit je namenjen direktorima kompanija, članovima upravnih odbora, predstavnicima državnih institucija i top menadžmentu, kao i svima koji teže toj poziciji.
Konferencija će se fokusirati na nekoliko ključnih tema. Govoriće se o savremenim izazovima i prilikama privrede u Srbiji i regionu, zelenoj transformaciji, inovacijama, otpornosti i digitalnoj transformaciji, vezi između sporta i menadžmenta, kao i o ulogama institucija u prosperitetu.
Govornici koje vam ove godine nudi CEO Summit Beograd su:
- James A. Robinson – dobitnik Nobelove nagrade i koautor bestselera Why Nations Fail
- Željko Obradović, Trener i bivši košarkaš, KK Partizan
- Emil Tedeschi, Predsednik Uprave, Atlantic Grupa
- Mike Michel, CEO, Yettel Srbija
- Predrag Kurčubić, Managing Director, Ipsos Strategic Marketing
- Ketrin Dekorzan, Generalna direktorka za Zapadni Balkan, JTI
- Miljan Ždrale, Director for Central Europe, EBRD
- Ivan Ostojić, Chief Business Officer, Infobip & Forbes Business Council Member
- Tomaš Klima, izvršni direktor, SEBRE
- Dušan Komar, osnivač i suvlasnik, Ominimo Insurance
- Marko Kukić, Osnivač i CEO, BG Reklam
- Mirjana Mihajlović Ćujić, Generalna direktorka, Pionir
- Filip Karaičić, CEO, Quantox
- Danica Popović, Profesorka ekonomije, Univerzitet u Beogradu
- Nikola Stojković, Direktor za Srbiju i Crnu Goru, Novartis
- Vlastimir Vuković, Predsednik Izvršnog odbora, NLB Komercijalna banka
- Damjan Sorel, Šef Regionalnog centra za Zapadni Balkan, EIB
- Denis Hamidović, CEO, Bibo Bot
- Dejan Lazić, General Manager, Green Decor
- Aleksandar Rodić, Potpredsednik Skupštine instituta, Institut Mihajlo Pupin
Na kraju konferencije, učesnici će imati priliku da kroz networking i koktel sesiju postave pitanja govornicima i dobiju konkretne savete za svoj biznis.
Prijave i dodatne informacije o samom događaju su dostupne na https://www.ceo-summit.rs/