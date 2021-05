7 Gmail browser ekstenzija koje bi trebalo da budu izvorne funkcije

Google prilično redovno dodaje nove funkcije Gmail-u, ali uvek ima prostora za poboljšanje.

Nezavisni programeri su se potrudili da te nedostatke isprave

Checker Plus za Gmail (Chrome, Edge)

Checker Plus za Gmail je potpuno drugačiji način provere novog emaila. Umesto da Gmail tab bude uvek otvoren, možete da kliknete na ikonu Checker Plus for Gmail na Chrome toolbaru da biste videli nove poruke i brzo ih obradili. Možete da označite poruke kao pročitane, da ih izbrišete i da generalno upravljate prijemnim sandučetom, čak i bez pokretanja Gmail-a. Postoji podrška za više Gmail naloga.

Inbox When Ready (Chrome, Edge, Firefox)

Zamislite da vam mailovi ne preplavljuju inbox svakog minuta i svakog sata; umesto toga, stižu samo kad im to dozvolite. Osnovna karakteristika ekstenzije Inbox When Ready, koja je briljantna po svojoj jednostavnosti, jeste da potpuno sakrije Gmail poštu od pogleda. I dalje možete da pretražujete i sastavljate emailove, ali ne vidite stalno upozorenja o novim porukama. Inbox When Ready evidentira vremena kada ste odlučili da prikažete inbox, a možete da konfigurišete dodatak da u određeno vreme zaključa email ili da ograničite ukupno vreme za koje možete da pregledate emailove.

Todoist (Chrome, Edge)

Todoist je samostalna punopravna aplikacija, ali pridružena ekstenzija za browser savršen je primer vrste dodatnih funkcija koje se mogu dodati u Gmail. Iako se Google potrudio da integriše Google Tasks sa svojim email klijentom, dodatak za browser Todoist je mnogo uglađenija i mnogo sposobnija opcija. Dodatak Todoist za Gmail dodaje novo dugme na toolbaru za otvorene poruke, tako da možete brzo da dodate novu obavezu na osnovu poruke koju čitate. I dalje možete da uređujete naslov, frekvenciju i druga podešavanja zadatka dok idete. Pristup listama dobijate i iz iskačućeg okvira u donjem desnom uglu Gmail interfejsa.

Boomerang (Chrome, Edge)

Boomerang je svoje ime u početku stvorio kao odlična opcija za zakazivanje poruka u Gmail-u, i iako je to sada osnovna funkcija koju je Google dodao u Gmail, Bumerang i dalje vredi potražiti za sve ostale dorade i trikove koje donosi: podsetnici za emailove bez odgovora, pomoć pri sastavljanju poruka, opcija pauze u inbox-u i još mnogo toga. Prva promena koju ćete primetiti kada instalirate Boomerang je veliko dugme Pause Inbox sa leve strane koje možete koristiti za zaustavljanje poplave dolaznih emailova. Takođe se dodaju nova dugmad na razne druge ekrane, tako da možete da koristite ekstenziju da biste sakrili mailove dok ne budete spremni za njih ili da zakažete slanje mailova u određeno vreme u budućnosti.

Simplify Gmail (Chrome, Edge)

Google obično održava minimalnu estetiku, ali nema sumnje da Gmail interfejs ponekad može biti pretrpan i tu dolazi Simplify Gmail. Kao što i samo ime govori, prilagođava izgled Gmail-a na mreži da bi se usredsredio na ono što je najvažnije, što znači manje ometanja dok radite kroz prepun inbox.

Postoji više praznog prostora, opcija sakrivanja puno elemenata na ekranu, bolji raspored za razgovore i pametna upotreba slika u pozadini – i sve se to može lako prilagoditi ako je potrebno.

Simple Gmail notes (Chrome, Edge, Firefox, Safari)

Jednostavne Gmail beleške jednostavno vam omogućavaju da dodate beleške emailu u Gmail inbox, što je zapravo korisnija funkcija nego što možda mislite, a ona za koju se nadamo da je na radaru barem jednog Googleovog inženjera. Mogućnost dodavanja beležaka u pojedinačne mailove i threadove, znači da više nikada ne morate izgubiti trag o ideji ili kontaktu. Način na koji ćete se odlučiti za korišćenje jednostavnih Gmail beleški zavisi samo od vas. Možda ćete želeti da dodate beleške o kontaktima, klijentima ili projektima ili da sebi podesite podsetnike za naknadne emailove, na primer. Beleške se sinhronizuju na svim uređajima zahvaljujući Google disku i možete da preuzmete kontrolu nad tim gde će se beleške pojavljivati na ekranu, kao i podrazumevane boje koje se za njih koriste.

Trocker (Chrome, Edge, Firefox)

Jedna korisna funkcija koju bismo želeli da Google doda u Gmail je opcija da označi i blokira uobičajene tehnologije za praćenje emaila. To su obično mali pikseli za praćenje sakriveni u emailovima koji pošiljaocu omogućavaju da vidi kada i gde otvoarate emailove, pa čak i aplikaciju koju ste koristili za pregledanje inboxa. Trocker ekstenzija će pažljivo paziti na vaš inbox, sprečavajući učitavanje ovih piksela za praćenje i pružajući vam informacije o tome koje ih poruke sadrže (sam piksel za praćenje takođe se zamenjuje malom Trokerovom slikom). Kao dodatni bonus, radi sa otprilike svakom web aplikacijom za email, tako da su pokriveni i mrežni Outlook i Yahoo portali.

