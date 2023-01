7 good ways to reduce downtime in a Data Center, Ante Maršić, Vertiv | BIZIT2022

Ante Maršić, Channel Sales Director, CEE u kompaniji Vertiv je održao predavanje na temu „7 good ways to reduce downtime in a Data Center“, odnosno, kako je on to nazvao, „7 dobrih načina da vaš vasi korisnici ne zovu jer nisu zadovoljni“. Vertiv je kompanija koja je fokusirana na IT infrastrukturu i data centre i kao takva ima bogato iskustvo u oblastima optimizacije svih oblasti vezanih za data centre, kao i poslovanja uopšte.

„Famozni downtime znači da vi ne možete u nekom vremenskom opsegu isporučiti svoju uslugu ili bilo šta što predstavlja nešto na osnovu čega vi zarađujete. Šta mi radimo? S bogatim iskustvom na polju kritične infrastrukture, koju kompletno proizvodimo, mi imamo rešenja za sve vidove kritične IT infrastrukture, od malih data centara u jednom ormaru do integrisanih rešenja i velikih, standardnih korporativnih centara,“ rekao je Ante Maršić. „Downtime će se uvek dogoditi, ali velika je razlika da li će se meriti sekundama, minutima ili satima, i to može značiti neverovatnu količinu nepovratno izgubljenih prihoda.“

Celokupno izlaganje Ante Maršića možete pogledati na linku ispod kao i ostala predavanja i panele koji su se održali drugog dana BIZIT konferencije.

