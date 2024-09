7 sigurnosnih funkcija na Androidu koje bi trebalo da koristite

Vaš Android telefon dolazi sa mnogo funkcija koje poboljšavaju sigurnost vaših podataka i uređaja.

Evo nekoliko ključnih sigurnosnih funkcija koje uvek treba da imate uključene na svom pametnom telefonu

One vam mogu pomoći da pronađete izgubljeni telefon, ograničite pristup određenim aplikacijama, zaštitite osetljive informacije i još mnogo toga..Postavite biometrijsku autentifikaciju za zaključavanje ekrana

Većina korisnika se oslanja na tradicionalne metode poput PIN-ova, lozinki ili šablona za zaključavanje kako bi zaštitili svoje telefone. Iako ove metode nude potrebnu zaštitu, nose određene rizike. Neko može ukrasti vaš PIN ili lozinku posmatrajući vas preko ramena ili koristiti otiske na ekranu kao tragove za pogađanje vašeg šablona. Zato izbegavajte tradicionalne metode i koristite biometrijsku autentifikaciju, kao što su skeniranje otiska prsta ili prepoznavanje lica, kako biste osigurali svoj uređaj. Ove opcije su sigurnije jer niko ne može otključati moj telefon bez jedinstvenih biometrijskih podataka. Takođe su brže i praktičnije od tradicionalnih metoda. Ipak, imajte na umu da, ako ste u nesvesti, ili na primer kada spavate, neko potencijalno može koristiti vaš otisak prsta ili lice da otključa vaš uređaj. Budite svesni tog rizika.

Uključite funkciju “Pronađi moj uređaj”

Funkcija “Pronađi moj uređaj” je nešto na čemu ćete biti zahvalni ako vaš telefon ikada bude izgubljen ili ukraden. Koristi lokacione usluge da tačno odredi lokaciju vašeg telefona, čak i ako je odnet na drugu stranu sveta. Sa ovom funkcijom, možete daljinski zaključati telefon i izbrisati sve podatke ako povratak uređaja ne bude moguć. Ako izgubite telefon kod kuće, možete pokrenuti alarm da ga locirate, čak i ako je u tihom režimu.

Koristite zaključavanje aplikacija kada delite svoj telefon

Da biste omogućili funkciju zaključavanja aplikacija, idite na Security and Privacy > More Security Settings i uključite “Pin App.” Zatim otvorite aplikaciju koja je potrebna drugoj osobi, dodirnite dugme za nedavne aplikacije, dodirnite ikonu aplikacije i izaberite “Pin This App.” Telefon će ostati zaključan na toj aplikaciji dok je ne otključate unosom vaših sigurnosnih podataka.

Šifrujte svoj bekap podataka

Dok često vodimo računa o kreiranju rezervnih kopija, ponekad zaboravljamo koliko je važno da ih zaštitimo odgovarajućom enkripcijom. Bez ove zaštite, naše rezervne kopije mogu pasti u pogrešne ruke, potencijalno otkrivajući lične i poverljive podatke. Šifrovanje rezervnih kopija čini podatke nečitljivim bez dekripcijskog ključa koji samo vi znate. Zato uvek treba da zadržite svoje bekape šifrovane. Da biste šifrovali svoj bekap, idite na Settings > Security and Privacy > More Security Settings > Enhanced Data Protection, i uključite opciju pored “Encrypt Backup Data.” Zatim dodirnite “Generate Recovery Code” i čuvajte ga, jer će vam omogućiti da oporavite svoj bekap ako izgubite pristup svom poverljivom uređaju. Nakon toga, ponovo unesite kod za oporavak koji ste sačuvali, proverite podatke koji će biti šifrovani i dodirnite “Next”.

Pratite upravljanje dozvolama

Kada koristimo aplikaciju prvi put, često traži dozvolu za pristup našim podacima i hardveru telefona. Često odobravamo ove dozvole bez mnogo razmišljanja, a zatim ih zaboravljamo. Ako nepouzdana aplikacija ima pristup vašoj kameri, mikrofonu, fajlovima i slično, može ugroziti vašu sigurnost, narušiti vašu privatnost i dovesti do curenja podataka. Zato treba pažljivo upravljati dozvolama aplikacija i opozvati pristup za sve aplikacije kojima više ne verujete. Da biste to uradili, idite na Settings > Security and Privacy > Permission Manager. Ovde pregledajte različite tipove dozvola, vidite koje aplikacije ih imaju i prilagodite postavke prema potrebi. Na primer, ako sumnjiva aplikacija ima pristup vašoj kameri, dodirnite je i izaberite “Ne dozvoli” da biste je blokirali da koristi kameru vašeg telefona.

Omogućite Auto Blocker za automatsko blokiranje pretnji

Samsung Galaxy uređaji imaju funkciju Auto Blocker koja štiti vaš telefon od spoljašnjih pretnji. Ona sprečava instaliranje aplikacija iz nepouzdanih izvora, upozorava vas ako primite slike koje sadrže malver preko aplikacija za razmenu poruka i blokira druge uređaje da manipulišu vašim telefonom kada su povezani putem USB kabla. Da biste omogućili ovu funkciju, idite na aplikaciju Settings, navigirajte do Security and Privacy > Auto Blocker i uključite opciju pored “Uključeno.” Takođe, osigurajte da su uključene opcije pored “Messaging App Protection” i “Block Software Updates ► USB Cable” kako biste iskoristili naprednu zaštitu.

Zaštitite svoje podatke u Sigurnom folderu

Svi imamo osetljive podatke na našim telefonima koje želimo da zaštitimo. Galaxy telefoni nude funkciju Sigurnog foldera koja vam pomaže da zaštitite ove podatke. Fajlovi smešteni u Sigurnom folderu su šifrovani, što osigurava da neovlašćeni korisnici ne mogu da im pristupe — ova funkcija takođe štiti od zlonamernih napada. Da biste je postavili, idite na Settings > Security and Privacy > More Security Settings > Secure Folder i pratite uputstva na ekranu kako biste izabrali željeni tip zaključavanja. Kada premestite fajlove u Sigurni folder, obično imate dve opcije. Možete kreirati kopiju fajla ili trajno premestiti original. Uvek treba da premestite originalni fajl kako biste osigurali da su vaši podaci zaštićeni u Sigurnom folderu i da nisu ostavljeni nezaštićeni negde drugde na vašem uređaju.

