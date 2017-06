APC dobio priznanje za rešenja za zaštitu napajanja

Era velikih podataka i interneta stvari (IoT) podstakli su nove potražnje za većom sigurnošću, standradizacijom, izobiljem i upravljanju na granicama mreže. Kao rezultat toga, IT okruženja su postala distribuirana i virtualizovana više nego ikad pre. Modularna i visoko-skalabilna hiperkonvergovana rešenja odgovaraju ovim izazovima nudeći pritom nižu ukupnu cenu vlasništva (TCO) i smanjeno vreme isporuke do tržišta. Ipak, ovi sistemi zahtevaju više nivoe efikasnosti, standardizacije i zaštite, a procesi za osiguravanje partnerima.

Schneider Electric, globalni specijalista za upravljanje energijom i automatizaciju, objavio je da je APC PowerChute™ Network Shutdown v4.2, softver za zaštitu napajanja dobio Nutanix Ready Core Management & Operations sertifikat za razvoj Nutanix ESXi and Hyper-V hiperkonvergovane infrastrukture. Ovo priznanje potvrđuje posvećenost kompanije APC isporukama vodećih rešenja za zaštitu napajanja, pouzdanosti i jednostavnosti za dodatno sofisticirane računarske arhitekture.

Savez kompanija APC i Nutanix u praksi donosi hiperkonvergenciju kroz usklađena i celovita rešenja koja olakšavaju tipično IT puštanje u rad i upravljanje, omogućujući optimizovaniju i efikasniju implementaciju sistema koji su od ključne važnosti za rešenje. Sertifikovanje kompanije APC, koje se baziralo na strogom testiranju, unapred potvrđuje zajedničku interoperabilnost PowerChute softvera i rešenja kompanije Nutanix. To eliminiše teret odgovornosti partnerima za određivanje kompatibilnosti i integracije komponenata kod hiperkonvergovanih sistema od više isporučilaca, štedeći im i vreme i novac. Dodatno, PowerChute obezbeđuje nivo IT zaštite koja prethodno nije bila dostupna, omogućujući korisnicima sigurnost da će njihova investicija – i njihovi podaci – biti sigurni u slučaju prekida rada.

“Rast veoma kompleksnih IT sistema zahteva da isporučioci rade zajedno kako bi doneli efikasnost, standardizaciju, agilnost i pouzdanost”, rekao je Rob Mekeman, viši potpredsednik za IT kanale i divizije iz kompanije Schneider Electric. “Ovaj sertifikat i partnerstvo sa kompanijom Nutanix predstavlja deo dugoročne posvećnosti kompanije APC isporučivanju najjednostavnijih, moćnih i integrisanih komponenata i rešenja koji su potrebni našim korisnicima da bi se dostigla i podržala pouzdanost u današnjim digitalizovanim, konstantno diversifikovanim i izrazito skalabilnim IT arhitekturama.”