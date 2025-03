8 saveta za personalizaciju Chrome-a prema vašem stilu

Google Chrome podrazumevano ima jednostavan izgled – bez posebnih tema, sa osnovnom alatnom trakom, nasumičnim prečicama na stranici nove kartice i svetlim režimom rada.

Personalizacija browsera može značajno poboljšati vaše iskustvo pretrage

Ako ste umorni od ovih podešavanja, evo kako možete prilagoditi Chrome svom ukusu.

Promenite temu browsera

Možete prilagoditi izgled Chrome-a promenom njegove teme. Postavite sopstvenu sliku kao pozadinu ili izaberite neku od dostupnih kategorija, poput umetnosti, tekstura, pejzaža i gradskih panorama. Takođe, možete instalirati teme direktno iz Chrome Web prodavnice. Da postavite prilagođenu pozadinu, kliknite na ikonicu olovke u donjem desnom uglu stranice nove kartice, izaberite „Promeni temu“, kliknite na „Otpremi sliku“ i odaberite željenu sliku. Ako želite gotove teme, pregledajte ponuđene opcije ili posetite Chrome Web prodavnicu za još više izbora.

Postavite personalizovane prečice

Chrome automatski prikazuje prečice ka najčešće posećenim sajtovima, ali previše prečica može stvoriti nered. Da biste ih organizovali, kliknite na ikonicu olovke na stranici novog taba, odaberite opciju „Moje prečice“, zatim uklonite nepotrebne prečice klikom na tri tačke pored njih i izborom „Ukloni“. Nakon toga možete dodati prečice koje želite i Chrome ih neće menjati.

Podesite početnu stranicu

Podrazumevano, Chrome otvara stranicu nove tabove prilikom pokretanja. Ako želite da odmah pristupite omiljenim sajtovima, možete podesiti prilagođenu početnu stranicu (ili više njih). Otvorite „Podešavanja“ klikom na tri tačke u gornjem desnom uglu, idite na „On Startup“, izaberite opciju „Open a specific page or set of pages“, zatim kliknite „Add a New Page“ i unesite URL. Ponovite postupak za dodatne stranice.

Prebacivanje između tamnog i svetlog režima

Chrome je podrazumevano u svetlom režimu, što može biti naporno za oči u uslovima slabog osvetljenja. Tamni režim je pogodniji za rad noću, jer smanjuje naprezanje očiju.

Da biste promenili režim, kliknite na ikonicu olovke na stranici nove kartice i izaberite željenu opciju. Možete i koristiti podešavanje „Uređaj“, koje automatski prilagođava temu na osnovu sistema.

Prilagodite toolbar

Chrome-ov toolbar sadrži osnovne opcije kao što su traka za pretragu, dugmad za osvežavanje i navigaciju, upravljanje ekstenzijama i kontrolu medija. Međutim, možete dodati dodatne funkcije radi bržeg pristupa.

Otvorite „Customize Chrome“, proširite Toolbar menu i uključite opcije koje želite. Na primer, možete dodati brzo pokretanje Inkognito režima, upravljanje zadacima, listu za čitanje i oznake.

Dodajte prilagođene avatare za profile

Ako ste prijavljeni na Google nalog, Chrome koristi vašu profilnu sliku kao avatar. Međutim, ako koristite više profila bez prijave, može biti teško razlikovati ih.

Da biste dodali avatar, kliknite na ikonicu profila u gornjem desnom uglu, izaberite „Customize Profile“ i odaberite željenu sliku. Dodelite različite avatare svakom profilu radi lakšeg prepoznavanja.

Podesite fontove prema svojim preferencijama

Ako želite da poboljšate čitljivost teksta, možete promeniti veličinu i stil fonta u Chrome-u.

Otvorite „Podešavanja“, idite na „Appearance“ i izaberite željenu veličinu fonta. Za detaljnije podešavanje kliknite „Font Size“ i odaberite stilove za standardni i druge vrste teksta. Možete odmah videti promene dok ih primenjujete.

Eksperimentišite sa Chrome zastavicama (Flags)

Chrome zastavice omogućavaju testiranje eksperimentalnih funkcija koje još nisu dostupne u standardnoj verziji. Na primer, možete omogućiti GPU rasterizaciju za brže učitavanje stranica, aktivirati glatko skrolovanje ili prilagoditi interfejs za ekrane na dodir.

Da biste pristupili zastavicama, u adresnu traku unesite chrome://flags i pritisnite Enter. Pretražujte opcije pomoću polja za pretragu i omogućite željene funkcije klikom na padajući meni i izborom „Enabled“. Nakon toga, ponovo pokrenite Chrome da biste aktivirali promene.

Prilagodite Chrome prema sebi

Izvor: Howtogeek

