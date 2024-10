8 trikova za bateriju iPhone-a koji će učiniti da vaš uređaj duže traje  

Današnji iPhone uređaji imaju veće baterije nego raniji modeli, ali novije funkcije i najnoviji iOS 18 softver i aplikacije mogu brzo da ih isprazne.

Osam saveta kako da dijagnostikujete i produžite trajanje baterije

Vremenom, baterije na Apple telefonima prirodno gube kapacitet. Međutim, pre nego što se odlučite za novi telefon, kao što je novi iPhone 16, postoje saveti i trikovi kako da izvučete više trajanja baterije iz vašeg trenutnog iPhone-a tokom dana. Neki od uzroka pražnjenja baterije lako su pod vašom kontrolom, kao što su opcije koje su podrazumevano uključene i mogu se isključiti. Drugi možda zahtevaju promenu navika korišćenja iPhone-a tokom dana, poput izbegavanja određenih funkcija. U svakom slučaju, korisno je nositi prenosnu bateriju u džepu ili torbi, za svaki slučaj.

Evo osam saveta kako da dijagnostikujete i produžite trajanje baterije vašeg iPhone-a:

Pronađite šta troši bateriju

Neke aplikacije troše više baterije nego druge, a najveći potrošači su obično one koje prate lokaciju, strimuju video ili generišu grafiku (kao što su igre, posebno one brze onlajn igre). Ako vaš telefon postaje topao, verovatno brže troši bateriju. Postoji način da tačno vidite koje aplikacije najviše troše bateriju. Idite na Settings > Battery i skrolujte dole kako biste videli koje aplikacije najviše troše energiju. Takođe, pogledajte sekciju Insights and Suggestions koja vam pokazuje koje aplikacije i postavke možete promeniti.

Ugasite aplikacije koje troše bateriju

Bez obzira da li je to Instagram, TikTok ili neka druga aplikacija, verovatno jedna ili dve aplikacije troše značajan deo vaše baterije svaki dan. Ako želite duže trajanje baterije, uklonite aplikaciju dugim pritiskom na njen ikonicu na početnom ekranu i kliknite na “x” u uglu. Možete pokušati da ograničite upotrebu pre nego što izbrišete aplikacije. Ako verujete u svoju volju, možete jednostavno staviti aplikaciju u folder da bude van vidokruga. Ako vam je potrebna pomoć od vašeg iPhone-a, možete postaviti vremensko ograničenje za pojedinačne aplikacije ili čitave kategorije. Idite na Settings > Screen Time i tapnite na App Limits. Odaberite kategorije ili specifične aplikacije za koje želite da postavite ograničenje.

Smanjite osvetljenost ekrana

Možete uštedeti bateriju smanjenjem osvetljenosti ekrana vašeg iPhone-a. Ovo je prilično jednostavno: prevucite prstom sa gornjeg desnog ugla da otvorite Control Panel i ručno smanjite osvetljenost. Alternativno, možete pronaći ove kontrole u Settings > Display & Brightness ili jednostavno pitajte Siri da smanji osvetljenost. Dok ste u meniju Display & Brightness, tapnite na Auto-Lock i postavite kraće vreme zaključavanja telefona kako ne biste trošili bateriju dok je telefon neaktivan.

Uključite režim niske potrošnje energije (Low Power Mode)

Kad god padnete ispod 20% baterije, vaš iPhone će vas pitati da li želite da uključite Low Power Mode kako biste produžili trajanje baterije. Ali možete ga i ručno aktivirati bilo otvaranjem Control Panel-a ili odlaskom na Settings > Battery i uključivanjem ove opcije. Low Power Mode smanjuje potrošnju baterije smanjenjem pozadinskih aktivnosti, osvetljenosti ekrana, kao i isključivanjem Always On Display funkcije.

Ako je signal 5G loš, prebacite se na 4G LTE

Ako nemate dobar signal 5G, vaš iPhone troši mnogo baterije pokušavajući da ostane povezan. Ako imate lošu vezu, možda je najbolje da ručno prebacite na 4G LTE. Idite na Settings > Cellular i odaberite LTE u opcijama Voice & Data.

Selektivno isključite usluge lokacije

Praćenje lokacije troši bateriju, pa je isključivanje ove opcije kada nije potrebna dobar način za uštedu energije. Idite na Settings > Privacy & Security > Location Services i prilagodite svaku aplikaciju pojedinačno.

7. Isključite Always On Display

Ako koristite iPhone 14 Pro, isključivanje Always On Display može dodatno produžiti trajanje baterije. Idite na Settings > Display & Brightness > Always On Display i isključite ovu opciju.

Zamenite bateriju

Tokom godina, baterija vašeg iPhone-a će izgubiti kapacitet. Apple preporučuje zamenu kada kapacitet padne ispod 80%. Možete zameniti bateriju u Apple prodavnici ili kod treće strane, ali imajte na umu da bi to moglo poništiti vašu AppleCare garanciju.

