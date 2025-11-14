YouTube nudi dobrovoljne otpremnine u okviru AI restrukturiranja

U okviru reorganizacije fokusirane na veštačku inteligenciju, YouTube je zaposlenima ponudio dobrovoljne otpremnine, potvrdio je izvršni direktor Neal Mohan u internom dopisu. Istovremeno je naglasio da u novoj strukturi neće biti masovnih ukidanja radnih mesta, već da je cilj prilagođavanje organizacije novoj fazi razvoja platforme.

Fokus na veštačku inteligenciju i brže donošenje odluka

„Sledeća granica za YouTube je AI, koji ima potencijal da transformiše svaki deo naše platforme,“ napisao je Mohan, dodajući da kompanija razume da su neki zaposleni „spremni za nove izazove“, pa se zato pokreće dobrovoljni program izlaska iz kompanije.

Prema dopisu, restrukturiranje ima za cilj da omogući YouTubeu da se fokusira na oblasti koje brzo rastu, poput AI, i da obezbedi efikasnije donošenje odluka i bržu implementaciju novih funkcija. Nova organizacija biće podeljena na tri ključne grupe proizvoda:

Viewer Products – fokus na korisničko iskustvo, unapređenje pretrage, angažmana i prikaza sadržaja na TV uređajima.

– fokus na korisničko iskustvo, unapređenje pretrage, angažmana i prikaza sadržaja na TV uređajima. Creator & Community Products – razvoj alata zasnovanih na generativnoj AI tehnologiji, kao i podrška za Shorts, Live i kreatorsku zajednicu.

– razvoj alata zasnovanih na generativnoj AI tehnologiji, kao i podrška za Shorts, Live i kreatorsku zajednicu. Subscription Products – rast pretplatničkih servisa kao što su YouTube Music, Premium i YouTube TV.

Impresivni rezultati i promene u kontekstu AI talasa

Mohan je istakao da je YouTube već dve godine zaredom vodeća streaming platforma u SAD-u, sa 125 miliona pretplatnika na Premium i Music servise i dodatnih 8 miliona korisnika YouTube TV-a. Platforma je, prema njegovim rečima, isplatila više od 100 milijardi dolara kreatorima i muzičarima širom sveta.

Širi trend u tehnološkoj industriji

YouTube nije jedina kompanija koja prilagođava strukturu zbog AI transformacije. Amazon je nedavno otpustio 14.000 zaposlenih, navodeći potrebu da ostane „agilan“ u eri nove tehnologije, dok je Alphabet, matična kompanija YouTubea, objavila svoj prvi kvartal sa prihodima od 100 milijardi dolara, zahvaljujući rastu cloud servisa i pretrage.

Ovaj potez jasno pokazuje da se YouTube priprema za eru u kojoj će veštačka inteligencija biti centralni deo poslovanja, od kreiranja sadržaja do personalizacije korisničkog iskustva.

