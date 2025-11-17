A1 lansira 5G početkom decembra

Nakon što je RATEL objavio uspešno okončanje javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radiofrekvencijskog spektra koji će se koristiti i za 5G mreže, A1 Srbija pozdravlja ovu važnu odluku za dalji digitalni razvoj zemlje.

A1 Srbija ulazi u novo tehnološko poglavlje kao spreman i iskusan operator na tržištu, oslanjajući se na bogato iskustvo A1 Grupe u kojoj je 5G već godinama standard.

Višegodišnje investiranje u kvalitet potvrđeno je i time da je A1 mreža petu godinu zaredom najbrža mobilna mreža u Srbiji prema kompaniji Ookla®, tvorcu aplikacije Speedtest*. Ovaj rezultat potvrđuje doslednost i stabilnost koju će kompanija primeniti i u 5G eri.

„Za nas je ovo važan trenutak jer otvara put da korisnicima omogućimo pravo 5G iskustvo u pogledu brzine i stabilnosti. Zahvaljujući iskustvu A1 Grupe i ekspertima koji godinama rade sa 5G tehnologijom širom Evrope, mi smo potpuno spremni za novu generaciju mreže. Posebno je važno što objedinjujemo 4G mobilnu, optičku i 5G tehnologiju, jer upravo ta konvergencija omogućava ujednačeno i besprekorno korisničko iskustvo“, poručuje Judit Albers, generalna direktorka A1 Srbija.

Snaga A1 Srbija oslanja se i na stabilnost A1 Grupe, koja je deo jedne od najvećih telekomunikacionih kompanija na svetu – América Móvil. Grupa je u prethodnom periodu u Srbiji investirala 1,5 milijarde evra, dok je u narednom periodu planirano dodatnih 250 do 300 miliona evra za dalji razvoj infrastrukture i sprovođenje strateških planova.

„U fazi testiranja 5G tehnologije u realnim uslovima postizali smo u proseku do osam puta veće brzine u određenim scenarijima u poređenju sa 4G. Od početka decembra u velikim gradovima pokrećemo 5G uslugu, čime ćemo odmah podići korisničko iskustvo u pogledu brzine i stabilnosti. To potvrđuje koliko je 5G ključan za razvoj novih usluga i podržavanje sve većeg rasta prenosa podataka“, otkriva Nenad Zeljković, glavni direktor za tehnologiju A1 Srbija.

A1 Srbija je bio prvi operator koji je lansirao 4G na domaćem tržištu, čime je postavljen standard savremenog mobilnog interneta u zemlji. Takođe je i prvi operator koji je omogućio svojim korisnicima korišćenje 5G tehnologije u romingu, pružajući im doživljaj koji imaju korisnici širom Evrope i sveta. Za više informacija o paketima i dostupnosti usluga, posetite www.a1.rs.