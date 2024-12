A1 Srbija lansirao MultiSIM – prvi na tržištu sa rešenjem koje povezuje više uređaja uz jedan broj

A1 Srbija sa ponosom objavljuje da je lansirao novu inovativnu uslugu MultiSIM, čime je postao prvi i jedini mobilni operator u zemlji koji nudi ovo napredno rešenje. Nova usluga omogućava korisnicima da ostanu povezani na više uređaja koristeći isti broj telefona i minute iz tarife, plus 2 GB interneta za korišćenje na do dve MultiSIM kartice.

Kako tehnologija nastavlja da se razvija, moderni korisnici sve više zahtevaju fleksibilnost i praktičnost. A1 Srbija odgovara na ove potrebe omogućavajući korisnicima da svoj broj telefona koriste istovremeno i na telefonu, tabletu ili pametnom satu, bez prekida povezanosti. Ovo je posebno korisno tokom bavljenja sportom ili rada na terenu, kada nošenje telefona može da bude nezgodno ili nepraktično.

„A1 Srbija uvek je imao cilj da predvodi u uvođenju inovacija za korisnike. Od implementacije 4FF kartica i pokretanja 4G SIM kartica do uvođenja eSIM vaučera, sada smo napredovali do ponude MultiSIM usluge”, izjavio je Đorđe Vuksanović, Glavni direktor za transformaciju A1 Srbija. „Sa našom MultiSIM uslugom donosimo neprevaziđenu praktičnost i fleksibilnost, pomažući korisnicima da ostanu povezani gde god da se nalaze i na bilo kojem uređaju. To što smo jedini mobilni operator u Srbiji koji nudi ovu uslugu dodatno potvrđuje našu poziciju lidera u inovacijama i zadovoljstvu korisnika.“

Sa MultiSIM uslugom, pametni sat može da se koristi nezavisno od telefona – idealno za trčanje, treninge ili situacije kada telefon nije pri ruci. U isto vreme, pametni telefon može ostati dostupan za pozive, dok se tablet koristi za pregled dokumenata ili pretraživanje interneta.

Ova usluga omogućava deljenje besplatnih minuta iz postojećeg paketa na više uređaja, uz dodatnih 2 GB podataka namenjenih MultiSIM-u. Posebno je korisna za trkače koji mogu koristiti GPS navigaciju na pametnom satu bez potrebe za telefonom, kao i za poslovne korisnike kojima je neophodna fleksibilnost i neprekidna komunikacija na svim uređajima.

Aktivacija usluge MultiSIM je jednostavna i brza, a proces se počinje i završava na bilo kom prodajnom mestu A1 Srbija. MultiSIM je dostupan uz NEO tarife, a korisnicima pruža dodatnih 2GB interneta za upotrebu na dodatnim uređajima.

Dodatno, svi koji kupe određene modele Samsung pametnih satova imaju priliku da testiraju MultiSIM uslugu potpuno besplatno tokom prvih šest meseci. Ova opcija dostupna je u periodu od 16. decembra 2024. do 28. februara 2025.

