A1 Srbija pokreće program regionalnog partnerstva za 2024. sa fokusom na maloprodajni sektor

A1 Srbija otvorio je drugu sezonu A1 Programa partnerstva, u kom traži partnere u startapima i tehnološkim kompanijama sa kojima može da unapredi digitalna iskustva korisnika. I ovogodišnji program ima podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i ICT Hub-a, a dodatno i regionalnu dimenziju. Traže se inovativna rešenja za maloprodajni sektor, sa ciljem da se ubrza razvoj i primena digitalnih rešenja u B2B i B2B2C domenima.

Nadovezujući se na uspeh prethodnog poziva, Program partnerstva za 2024. učesnicima pruža priliku da brže skaliraju svoje proizvode koristeći mrežu korisnika A1, mentorstvo stručnjaka i prodajnu podršku ove kompanije i dobiju pristup poslovnim partnerima i drugim tržištima A1 Grupe širom regiona.

Poziv je namenjen inovativnim tehnološkim kompanijama i startapima u fazi skaliranja koji imaju razvijeno digitalno B2B ili B2B2C rešenje za primenu u retail industriji i prve korisnike. Regionalnog je karaktera i traži se digitalni proizvod koji može da se prilagodi potrebama srpskog tržišta.

„Koncentrisanjem na maloprodaju cilj nam je da obezbedimo rešenja koja poboljšavaju korisničko iskustvo, optimizuju lance snabdevanja i uvode procese donošenja odluka zasnovane na podacima koji će pokrenuti celu industriju napred. Kroz naš program partnerstva negujemo okruženje za saradnju u kojem inovativne ideje mogu dalje da se razvijaju, omogućavajući i startapima i maloprodajnim preduzećima da napreduju na konkurentnom tržištu.“ – rekao je Đorđe Vuksanović, direktor za transformaciju A1 Srbija.

Iz ICT Hub-a poručuju i da su za start up zajednicu značajni uvidi koje o kretanju TelCo industrije i načinu na koji A1 razmišlja o celom tržištu.

„Drugo, budući da povezujemo A1 sa eksternim partnerima, važno nam je da razumemo kako se te saradnje mogu brže dešavati. To svakako podrazumeva dobar plan, uključivanje svih stejkholdera iz velikih sistema, pravovremeno prepoznavanje rizika, i uspostavljanje novih procedura. Konačno, da bi inovacija zaživela, odeljenje za inovacije ne sme biti usamljeno ostrvo, već integralni deo poslovne strategije. Ono treba da bude u bliskoj saradnji sa svim segmentima kompanije i da donosi merljive rezultate za celu organizaciju. To A1 radi jako dobro.“ – poručuje Kosta Andrić, izvršni direktor ICT Hub-a. A1 Program partnerstva je otvoren za prijave do 20. oktobra 2024. Kompanije zainteresovane za učešće mogu pronaći više informacija i podneti prijave na A1partnering.rs.

