A1 Srbija povezuje celu zemlju sa budućnošću

Nacionalna pokrivenost A1 optičkim Internetom, televizijom i vodećim striming platformama – sada je dostupna širom Srbije.

A1 Srbija otvara novo digitalno poglavlje. Posle 18 godina u kojima je mobilna tehnologija menjala svakodnevnu komunikaciju, A1 sada povezuje domaćinstva u Srbiji ultrabrzim optičkim Internetom, naprednim TV uslugama i najpopularnijim striming platformama – sve na jednom mestu, na jednom računu. Ovo predstavlja važnu prekretnicu na putu kompanije A1 Srbija od mobilnog operatora do konvergentnog provajdera, koji pruža kompletno digitalno iskustvo uz podršku tima koji čini više od 1.700 posvećenih stručnjaka.

„U A1 ne samo da pratimo digitalnu transformaciju i mi je pokrećemo“, izjavila je Judit Albers, generalna direktorka A1 Srbija. „Naša ulaganja u infrastrukturu, partnerstva i premijum sadržaj oblikuju digitalnu budućnost Srbije. Gradimo optičku mrežu koja pouzdano, brzo i jednostavno povezuje ljude, domove i biznise. A1 više nije samo mobilni operator – mi smo vaš digitalni saveznik za posao, zabavu i svakodnevni život.“

Postepenim širenjem sopstvene optičke mreže, A1, u kombinaciji sa snažnom saradnjom sa infrastrukturnim partnerima, danas omogućava nacionalnu pokrivenost. Ovakav pristup osigurao je da svaka usluga bude testirana i optimizovana pre nego što stigne do korisnika – garantujući najviši nivo kvaliteta i pouzdanosti.

Liderstvo kompanije u kvalitetu mreže dodatno potvrđuje Ookla® Speedtest®, koji je A1 proglasio najbržom mobilnom mrežom u Srbiji petu godinu zaredom. Ovo priznanje odražava kontinuiranu posvećenost A1 da obezbedi vrhunske performanse u mobilnim i fiksnim tehnologijama.

Nova A1 ponuda donosi fleksibilnost i izbor: Net 300 i Net 600 – munjevito brz, stabilan optički Internet, Duo i Duo Plus – kombinacije A1 Optičkog Neta i A1 TV.

Svaki paket uključuje Netflix i SkyShowtime besplatno tokom prva tri meseca, donoseći najpopularniju zabavu direktno na vaš ekran.

Ostajući veran svom obećanju o transparentnosti, A1 Srbija i dalje je jedini operator koji javno garantuje fiksnu cenu tokom celog trajanja ugovora.

Uz ove nove usluge, A1 Srbija nastavlja da ulaže u digitalnu infrastrukturu zemlje, osnažujući domaćinstva i kompanije da napreduju u eri povezanosti.

Korisna adresa: a1.rs