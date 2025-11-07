AB Soft: Više sistema u tesnoj vezi

Više nije dovoljno da ERP samostalno može da pruži podršku u izvođenju poslovnih procesa unutar preduzeća.

Autor: Predrag Stojanović

Danas je postao imperativ da razni sistemi međusobno lako i pravovremeno razmenjuju podatke. Informacioni sistemi su i ranije zamenjivali podatke, povezivali se i postajali deo jednog većeg i kompleksnijeg alata za podršku poslovanju unutar poslovnog sistema. Ali nova vremena donela su nove zahteve – još složenije i važnije nego ranije.

AB Soft ERP ima dugu istoriju povezivanja sa eksternim sistemima i kada se pogleda u arhivu razvojnih aktivnosti, može se reći da, sem u prvim godinama postojanja, nije bilo perioda kada se na razvoju interkonekcija nije radilo. Prva rešenja su bila standardni uvoz i izvoz podataka po komandi korisnika i u nekom za to standardnom formatu, a istorijski gledano prednjačili su čuveni „CSV“ i nešto kasnije Excel-ov „XLS“. Dobra strana takvih rešenja je u brzini izrade, lakom prenosu „na daljinu“ i visokoj standardizaciji. Ne zaboravite da govorimo o nekim davnim vremenima kada Internet nije postojao i kada su kanali za komunikaciju bili u najboljem slučaju e-mail ili FTP server, mada neki od veterana u AB Soft-u pamte i „slanje disketa po kuriru“.

Veliki zamah u razvoju interkonekcija i njihove primene u AB Soft ERP-u bilo je povezivanja više baza u jedan sistem. Dobar primer za to su maloprodajni objekti i razmena podataka sa centralom. Na svakoj lokaciji se nalazio server s lokalnom bazom podataka, a ona se sinhronizovala sa centralnom bazom nekoliko puta tokom dana. I dalje govorimo o ranom dobu Interneta, pa čak i pre toga, kada su se ove lokacije povezivale modemima i slale podatke u tačno zadatim terminima.

U te, nazovimo ih tako, istorijske modele razmene podataka svakako možemo ubrojati i komunikaciju sa softverom za akviziciju podataka drugih proizvođača. Najčešći slučaj i s brojnim implementacijama jeste prenos podataka o evidenciji prisustva na poslu. Reći ćete jednostavna stvar, ali kada se zagrebe ispod površine, kriju se mnoge male zamke koje je trebalo uspešno izbeći.

I dokle se stiglo

Danas je priča sasvim drugačija. Na jednoj strani je razmena podataka s delovima državnog informacionog sistema, i to na nivou preuzimanja matičnih podataka od, na primer, APR-a, Narodne banke ili nekog trećeg izvora, preko slanja raznih izveštaja u tačno formalizovanoj strukturi (poreska uprava, završni račun i slično) do neprestane komunikacije sa sistemima za elektronsko fakturisanje i fiskalizaciju. Svaki od njih ima svoja pravila igre, a najveći izazov predstavljaju brojne izmene, ponekad nedovoljno dokumentovane, ponekad ishitreno donesene, a ništa ređe kontradiktorne. Sve su to sitni detalji, a na AB Soft-ovim programerima je da ih rešavaju i učine da rad u ERP-u bude što manje stresan i bez zastoja.

Nije država jedina „druga strana“. Sve češće je AB Soft izbor stranih kompanija koje su otvorile svoje podružnice u Srbiji. One sa sobom donose i informacione sisteme na kojima su godinama i za ogromne novce razvijeni softverski moduli prilagođeni globalnom poslovnom modelu korporacije. S druge strane, postoji niz poslovnih procesa koji su ili lokalnog karaktera ili u tesnoj vezi s lokalnim propisima. Strane korporacije u takvim slučajevima imaju samo dve opcije. Prva je da u okviru svog ERP-a razviju, a kasnije održavaju lokalna rešenja i pritom u takvom izboru moraju da se oslone na poznavaoce lokalnih pravila i samog softvera, što čini izbor takvih saradnika izuzetno uskim, pa čak i nemogućim.

Druga opcija je izbor lokalno zastupljenog ERP-a s kojim će se razmenjivati podaci i njemu prepustiti sve poslovne procese lokalnog karaktera, odnosno one koji esencijalno zavise od zakonske regulative. Od obračuna zarada, preko računovodstvenih poslova do prijema i slanja računa i drugih finansijskih dokumenata ka sistemima elektronskih faktura, odnosno fiskalnog servisa.

I tu su razvijena brojna rešenja za razmenu podataka. Verovali ili ne, stari dobri CSV i FTP server su i dalje u upotrebi čak i kada se radi o najzvučnijim imenima na globalnom tržištu ERP-ova, ali još više su u igri interkonekcijske baze i Web tehnologije zasnovane na API interfejsu.

Nakon razmene podataka i knjiženja podataka po lokalnim zakonima AB Soft kreira BI ili Power BI izveštavanje koje na lokalnom i korporativnom nivou mogu da zadovolje najzahtevnije potrebe korisnika. Postoji standardan set izveštaja, kao i mogućnost razvijanja novih izveštaja po zahtevu krajnjeg korisnika.

U svakom slučaju, AB Soft ERP ima rešenje za svakog partnera i svaku priliku, što uz sve druge dobrobiti čini ovaj informacioni sistem pravim partnerom za globalna rešenja koja traže pouzdane saradnike u našoj zemlji.

