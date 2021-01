Acer – laptopovi Aspire sa AMD Ryzen 5000 procesorom

Acer je najavio osvežavanje svojih laptop računara Aspire linije. Udarna vest tokom CES-a je bila najava novih AMD Ryzen mobilnih procesora, pa je sasvim logično što je Acer svoje laptopove opremio upravo ovim čipovima.

Ovogodišnje verzije će biti opremljene mobilnim procesorima AMD Ryzen 5000 serije

Najavljena su dva nova laptopa za liniju Aspire, koji su opremljeni 15,6-inčnim FHD ekranima, Aspire 5 i 7. Aspire 7 je višeg nivoa i sadrži AMD Ryzen čip sa grafikom Nvidia GeForce GTX1650. Aspire 7 takođe ima do 32 GB RAM-a, do 1 TB SSD prostora za skladištenje i Wi-Fi 6, a težak je 2,15 kg. Pored toga, ekran Aspire 7 je poboljšan zahvaljujući novom softveru, nazvanom Acer Color Intelligence i Acer ExaColor, koji može da prilagodi gama i saturaciju u realnom vremenu. Aspire 5 nudi AMD Radeon RX 640 grafiku, zajedno sa AMD silicon, do 24 GB RAM-a, 1 TB SSD-a ili 2 TB HDD-a i podršku za Wi-Fi 6.

Acer je takođe najavio ažuriranje svog gejmerskog laptopa Nitro 5. Dostupan u 15,6-inčnom ili 17,3-inčnom displeju, Nitro 5 laptop stiže sa AMD Ryzen 9 59000 HX mobilnim procesorom ili s procesorima Intel Core H35 serije 11. generacije. Obe verzije koriste Nvidia GeForce RTX 3080 grafiku za laptop. Što se tiče ekrana laptop računara, korisnici mogu da biraju između QHD ekrana sa osvežavanjem od 165Hz ili FHD ekrana sa osvežavanjem od 260Hz. Ostale hardverske specifikacije uključuju 32 GB RAM-a, podršku za Wi-Fi 6, SSD do 2 TB, dvostruke ventilatore i četiri izduvna porta.

