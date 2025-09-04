Acer osvežava gejmerske lapotpove

Acer osvežava neke od svojih gejmerskih laptopova za IFA 2025, sa novim Predator Helios 18P AI u vrhunskom segmentu i parom pristupačnijih Nitro V 16 modela.

Predator Helios 18P će imati do RTX 5090 grafičku karticu i Intel Core Ultra 9 285HX procesor, mada bi u bilo kojoj konfiguraciji trebalo da dolazi sa 18-inčnim 4K / 120Hz Mini LED ekranom i dva Thunderbolt 5 porta (između mnogih drugih portova). Dostupnost 18P i cena u Severnoj Americi još uvek nisu objavljene, ali je sigurno da će biti tamo jer će početna cena biti 4.999 evra.

U pristupačnijem segmentu, novi Acer Nitro V 16 i 16S lansiraju se u oktobru i novembru, respektivno. Model od 16 inča počinje od 999,99 dolara / 1.299 evra, a nešto manji i lakši model od 16S počinje od 1.099,99 dolara / 1.399 evra. Oba modela od 16 inča mogu biti opremljena Intel 270H procesorom i RTX 5070 grafičkom karticom.

Izvor: TheVerge