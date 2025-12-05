Pokloni za geek-a | PC Press
PCPress.rs Image
Business News 

Adobe kupuje Semrush za 1,9 milijardi dolara

Angelina [PC Press]

Adobe je saopštio da je pristao da kupi kompaniju za optimizaciju pretraživača Semrush za oko 1,9 milijardi dolara, jer proizvođač Fotošopa želi da proširi svoj paket marketinških ponuda.

PCPress.rs Image

U saopštenju, Adobe je naveo da će ponuditi 12 dolara po akciji za Semrush, što je skoro dvostruko više od cene zatvaranja potonjeg od 6,89 dolara u utorak, pre vesti o sporazumu. Semrush je imao tržišnu kapitalizaciju od oko milijardu dolara na kraju utorka.

Datalab serveri

Akvizicijom Semrusha, Adobe se kladi da će kompanije odlučiti da investiraju u optimizaciju svog sadržaja i veb stranica kako bi bile vidljivije alatima veštačke inteligencije, jer ljudi sve više koriste četbotove, agente i pregledače sa veštačkom inteligencijom za sve, od dobijanja vesti i pronalaženja recepata do kupovine i rezervisanja putovanja. Ovo je novo, veliko tržište za postojeće igrače u optimizaciji pretraživača poput Semrusha, posebno zato što ova promena u ponašanju potrošača dovodi do povećanja saobraćaja ka veb stranicama iz generativnih alata veštačke inteligencije.

Zaista, od oktobra, saobraćaj ka maloprodajnim veb-sajtovima sa generativnih veštačkih inteligencija četbotova povećan je za 1.200% u poređenju sa prethodnom godinom, prema podacima Adobe Analytics-a.

Pročitajte i:  Prekomerno oslanjanje na veštačku inteligenciju ili ljude može pogoršati sajber bezbednost 

Semrush je ulagao u ono što naziva „generativnom optimizacijom motora“ i nedavno je pokrenuo alat za praćenje i poboljšanje performansi veb-sajtova koristeći i tradicionalne SEO tehnike i optimizaciju za veštačke inteligencije, kao što su ChatGPT, Claude, Copilot, Grok i Perplexity.

Izvor: TechCrunch

Facebook komentari:
Tagovi: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *