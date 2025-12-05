Adobe kupuje Semrush za 1,9 milijardi dolara
Adobe je saopštio da je pristao da kupi kompaniju za optimizaciju pretraživača Semrush za oko 1,9 milijardi dolara, jer proizvođač Fotošopa želi da proširi svoj paket marketinških ponuda.
U saopštenju, Adobe je naveo da će ponuditi 12 dolara po akciji za Semrush, što je skoro dvostruko više od cene zatvaranja potonjeg od 6,89 dolara u utorak, pre vesti o sporazumu. Semrush je imao tržišnu kapitalizaciju od oko milijardu dolara na kraju utorka.
Akvizicijom Semrusha, Adobe se kladi da će kompanije odlučiti da investiraju u optimizaciju svog sadržaja i veb stranica kako bi bile vidljivije alatima veštačke inteligencije, jer ljudi sve više koriste četbotove, agente i pregledače sa veštačkom inteligencijom za sve, od dobijanja vesti i pronalaženja recepata do kupovine i rezervisanja putovanja. Ovo je novo, veliko tržište za postojeće igrače u optimizaciji pretraživača poput Semrusha, posebno zato što ova promena u ponašanju potrošača dovodi do povećanja saobraćaja ka veb stranicama iz generativnih alata veštačke inteligencije.
Zaista, od oktobra, saobraćaj ka maloprodajnim veb-sajtovima sa generativnih veštačkih inteligencija četbotova povećan je za 1.200% u poređenju sa prethodnom godinom, prema podacima Adobe Analytics-a.
Semrush je ulagao u ono što naziva „generativnom optimizacijom motora“ i nedavno je pokrenuo alat za praćenje i poboljšanje performansi veb-sajtova koristeći i tradicionalne SEO tehnike i optimizaciju za veštačke inteligencije, kao što su ChatGPT, Claude, Copilot, Grok i Perplexity.
Izvor: TechCrunch