Adobe predstavio Photoshop AI Assistant i niz novih alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji

Na konferenciji Adobe Max 2025, kompanija je predstavila novu generaciju AI funkcionalnosti u okviru svojih Creative Cloud aplikacija, uključujući potpuno novi Photoshop AI Assistant — virtuelnog asistenta koji automatizuje ponavljajuće zadatke i nudi personalizovane preporuke. Uz to, predstavljeni su i novi alati za Photoshop, Premiere i Lightroom, kao i novi generativni AI modeli, među kojima su i partner modeli iz kompanija Topaz i drugih.

Novi AI Assistant u Photoshopu i Expressu

AI Assistant je sada dostupan u Photoshop i Adobe Express aplikacijama, gde korisnici mogu da komuniciraju s njim putem četa. Asistent omogućava izvršavanje kreativnih zadataka poput korekcije boja ili promene dimenzija slike, a korisnik može neprimetno prelaziti između AI komandi i ručnih alata poput slidera za osvetljenje i kontrast. Pored toga, sistem nudi personalizovane preporuke i tutorijale za složenije procese.

Tokom kratke demonstracije, Adobe je prikazao „agentic mode“ — jednostavno, prompt-bazirano okruženje u Photoshopu koje privremeno skriva kompleksni interfejs. Korisnik unosi opis zadatka, a AI automatski obavlja potrebne korake, dok se kasnije može vratiti na klasičan interfejs radi preciznijeg doterivanja rezultata.

Pored asistenta, Adobe je predstavio nove generativne alate za Photoshop. Tu su partner modeli za Generative Fill, koji omogućavaju jednostavno uklanjanje neželjenih objekata i popunjavanje prostora realističnim detaljima. Među njima su Google Gemini 2.5 f!ash, Black Forest Labs FLUX.1 Kontext i Adobe Firefly Image Model 5 — najnapredniji model za generisanje slika do sada.

Nova funkcija Generative Upscale, razvijena u saradnji sa Topaz Labs, omogućava povećanje rezolucije manjih ili isečenih fotografija do 4K kvaliteta uz verne detalje. Alat Harmonize dodatno olakšava umetanje objekata ili osoba u različite ambijente, automatski usklađujući svetlo, tonove i boje između prednjeg i pozadinskog sloja.

U programu Premiere Pro, uvedena je funkcija AI Object Mask, koja automatski prepoznaje i izdvaja ljude i objekte u video materijalu, omogućavajući jednostavnije praćenje i editovanje bez ručnog rotoskopa. Premiere takođe dobija nove maske u obliku pravougaonika, elipse i pera, kao i brzu vektorsku masku za preciznije praćenje objekata.

Lightroom dobija funkciju Assisted Culling, koja automatski identifikuje najbolje fotografije u velikim kolekcijama, uz mogućnost filtriranja po oštrini, uglu ili nivou fokusa.

Funkcije Generative Fill, Generative Upscale i Harmonize u Photoshopu dostupne su korisnicima već danas. U Premiere Pro, funkcije AI Object Mask, Rectangle/Ellipse/Pen Masking i Fast Vector Mask lansirane su u beta verziji, kao i Assisted Culling u Lightroomu.

Novi Photoshop AI Assistant dostupan je u okviru privatne beta liste čekanja, uz planove za širu dostupnost kasnije tokom godine.

Izvor: Engadget