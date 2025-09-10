Adobe Premiere video besplatno na iPhone

Adobe donosi svoj Premiere video editor na iPhone, obećavajući besplatnu montažu „profesionalnog nivoa“ u pokretu. Aplikacija će biti pokrenuta kasnije ovog meseca, a Android verzija je takođe u razvoju.

Premiere aplikacija ima poznatu višekanalnu vremensku liniju, sa podrškom za neograničen broj video, audio i tekstualnih slojeva. Postoji automatsko titlovanje, podrška za 4K HDR i izvoz jednim dodirom na TikTok, YouTube Shorts i Instagram — uključujući automatsku promenu veličine koja uokviruje sadržaj za svaku platformu.

IOS verzija Premiere biće besplatna za preuzimanje i korišćenje, iako Adobe kaže da će biti naplata za dodatno skladištenje u oblaku i generativne veštačke inteligencije. Kad smo već kod toga, uključuje podršku za Adobeove generativne zvučne efekte i poboljšanje govora pomoću veštačke inteligencije, plus širi spektar veštačke inteligencije generisanih putem Adobe Firefly. Ako ne želite da koristite veštački sadržaj, postoji izbor Adobe fontova, zajedno sa slikama, zvucima, muzikom i video sredstvima koja su besplatna za korišćenje.

Do sada je Adobe nudio samo Premiere Rush na mobilnim uređajima, pojednostavljenu verziju svog video editora. Novi Premiere obećava nešto malo bliže punom Premiere Pro-u, prema rečima Mike Polner, potpredsednika marketinga proizvoda za kreatore, stavljajući „kreativnu kontrolu profesionalnog nivoa u vaše ruke, bez složenosti profesionalnog nivoa“.

„Sa Premiere-om na iPhone-u, donosimo istu kreativnu moć koju filmski stvaraoci, dizajneri, animatori i YouTube kreatori koriste za produkciju hit reklama, kultnih muzičkih spotova, filmova nagrađenih Oskarom i viralnog sadržaja na najpogodnije mesto za prelazak sa snimanja na objavljivanje: vaš telefon.“

Izvor: TheVErge