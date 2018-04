Adobe skup: važnost offline kreativne zajednice

Domaća kompanija Extreme je organizovala Adobe skup: Adobe alati (n)ove generacije na kom se okupilo se više od 80 dizajnera i ljudi koji su bitni za lokalnu kreativnu scenu. Skup je organizovan kako bi se podstakla interakcija, povezivanje, deljenje znanja i razmena mišljenja ljudi iz srodnih oblasti.

Na Adobe skupu je održana i panel diskusija: Kreativci vs. Alati u kojoj su učestvovali: Marko Marković (koji se nalazio na poziciji art direktora naših najčitanijih dnevnih listova više od 10 godina), Uglješa Vrcelj (osnivač i direktor marketing agencije Super Dot), Nenad Ivanović (osnivač Behance zajednice u Srbiji i UI UX dizajner), Zoran Imširagić (Adobe sertifikovani instruktor), dok je moderator bio Goran Filipović, savetnik za softver iz firme Extreme.

Panel je otvoren pitanjem šta je to što čini dobrog dizajnera i da li se to tiče dobrog poznavanja alata za rad, razumevanja klijenata ili višegodišnjeg iskustva. Mišljenja panelista su bila različita s obzirom na to da rade u različitim industrijama i da se bave različitim tipovima dizajna. Prisutni su mogli da čuju njihova iskustva o tome koliko poznavanje alata i njihovih mogućnosti skraćuje vreme za završetak posla, ali i o tome da li su lična inspiracija i stil ono što pravi razliku između kreativca i operativca koji odlično poznaje Photoshop.

Firma Extreme će nastaviti sa organizovanjem ovakvih okupljanja na Adobe skupovima i Adobe radionicama, kako bi se održala živa diskusija koja je bitna za očuvanje i napredak kreativne scene, kako online tako i offline.

