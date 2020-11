Adobe uklanja Flash iz Reader-a i Acrobata 

Adobe zvanično odbacuje sve Flash komponente u svojim popularnim PDF proizvodima i otklanja kritične bezbednosne propuste.

Adobe otklanja i security bugove

Adobe, proizvođač nekada sveprisutnog Flash Player-a, uklonio je sve Flash komponente u najnovijem izdanju svojih proizvoda Reader i Acrobat PDF uoči zvaničnog kraja Flash-a u decembru 2020. godine. Ažuriranje takođe sadrži zakrpe za nekoliko kritičnih security bugova, zbog kojih bi novembarsko izdanje trebalo da bude imperativ za administratore.Uklanjanje različitih Flash komponenata u Reader-u i Acrobat izdanju od novembra 2020. – DC Continuous, Acrobat 2020 i Acrobat 2017 – navedeni su kao „glavne nove funkcije“ ovog izdanja. Adobe primećuje da je Flash zastareo i da se više ne koristi u Acrobat DC aplikaciji za računare.

Ranije su u programu Acrobat postojale opcije ili dugme za prikupljanje korisničkih odgovora iz datoteke obrazaca koja se oslanjala na Flash, kao što su Update, Filter, Export (All/Selected), Archive (All/Selected), Add i Delete. Adobe kaže da su Flash-dependent forms opcije zamenjene „ secondary toolbar-om” koji sadrži action buttons za Update, Add, Delete, Export i Archive tih odgovora na obrasce. Pored toga, Adobeov PDFMaker menu u Microsoftovim aplikacijama Word i PowerPoint više nema dugme Insert Media, što je prethodno omogućavalo Office korisnicima da ugrađuju Flash sadržaj u dokumente.

Microsoft je po defaultu onemogućio mogućnost dodavanja Flash ili Rich media content u Office dokumente. Ako vaš dokument već ima ugrađen Flash sadržaj, Acrobat sprečava ugrađivanje Flash ili Rich Media sadržaja u pretvorenu PDF datoteku i umesto toga dodaje sliku. „Ako ste omogućili Flash sadržaj u Microsoft dokumentima, Acrobat dodaje prazno polje u pretvorenu PDF datoteku.“ Uklanjanja su deo napora širom industrije da se Flash eliminiše iz uobičajenih browsera do kraja ove godine. Adobe, Apple, Facebook, Google i Mozilla 2017. najavili su da će ukinuti podršku za Flash u svojim pregledačima do decembra 2020.

Microsoft je u oktobru objavio ispravku za sve podržane verzije operativnog sistema Windows koja trajno uklanja Flash iz operativnog sistema. Sigurnosna komponenta novog ažuriranja otklanja tri kritične mane povezane sa memorijom, koje bi, ako se iskoriste, “mogle dovesti do proizvoljnog izvršavanja koda”, kaže Adobe. To uključuje heap-based buffer overflow, CVE-2020-24435, an out-of-bounds write, CVE-2020-24436 i use-after-free vulnerability, CVE-2020-24430 and CVE-2020-24437.

Izvor: Zdnet

